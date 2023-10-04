Rewrite this title: “وقت المشاهدة” الحاصل على براءة اختراع من Google كعامل لتصنيف البحث

ستساعدك المقالة التالية: “وقت المشاهدة” الحاصل على براءة اختراع من Google كعامل لتصنيف البحث

أ براءة اختراع قد تكون الممنوحة لشركة Google هذا الأسبوع مؤشرًا على الكيفية التي يعتزم بها عملاق البحث تصنيف محتوى الفيديو في المستقبل.

كان بيل سلاوسكي في مدونته SEO by the Sea هو أول من لاحظ براءة الاختراع التي تحدد طرق Google المقترحة لتصنيف المحتوى حسب “وقت المشاهدة”.

على الرغم من أن هذا يبدو وكأنه يستهدف محتوى الفيديو، إلا أن “وقت المشاهدة” قد يشير أيضًا إلى المدة التي يبقى فيها شخص ما على الصفحة التي عثر عليها في نتائج البحث، بغض النظر عن المحتوى الذي تحتوي عليه.

تشرح براءة الاختراع كيف يمكن تعيين درجة التصنيف للمحتوى بناءً على المدة التي يقضيها الأشخاص عادةً في مشاهدة هذا المحتوى. يمكن تعديل النتائج، وبالتالي تعزيزها أو خفضها في نتائج البحث، وفقًا لعادات المشاهدة المرتبطة بالمحتوى.

وجاء في مقتطف من ملخص براءة الاختراع ما يلي:

“تصف هذه المواصفات كيف يمكن للنظام ضبط النتيجة لنتيجة بحث تحدد موردًا وتم الحصول عليها استجابةً لاستعلام بحث لتعكس أوقات مشاهدة المستخدم للمورد، على سبيل المثال، الأوقات التي يقضيها المستخدمون في مشاهدة محتوى الفيديو. بشكل عام، يعزز النظام النتيجة لنتيجة بحث إذا كان المستخدمون يميلون تاريخيًا إلى مشاهدة المورد لفترات زمنية أطول، وقد يخفضون النتيجة إذا كان المستخدمون يميلون تاريخيًا إلى مشاهدة المورد لفترات زمنية أقصر.

وقت المشاهدة هو عامل تصنيف معروف YouTube، حيث تقوم الخوارزمية بترويج مقاطع الفيديو ذات جلسات المشاهدة الأطول بدلاً من تلك التي تتلقى أكبر عدد من النقرات.

لدى Google مقالة في مركز المساعدة حول شاهد تحسين الوقت – وهو أمر قد يكون من المفيد التعرف عليه إذا كانت Google تعمل في الواقع على طريقة لجلب عامل التصنيف هذا إلى منتج البحث الأساسي الخاص بها.

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