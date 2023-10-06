Rewrite this title: ومع تقلص حصة محرك البحث جوجل في الصين، تنشأ منافسة جديدة

ستساعدك المقالة التالية: ومع تقلص حصة محرك البحث جوجل في الصين، تنشأ منافسة جديدة

تُظهر البيانات الحديثة التي جمعتها شركة comScore، وهي شركة لتحليل الأعمال الرقمية، استمرار قوة Google في مجال محركات البحث. يظل Google، الرائد في محركات البحث، الخيار الأول بين عمليات البحث في الولايات المتحدة ولا يزال محرك البحث الأول في العالم. ومع ذلك، لم تتمكن جوجل من ترسيخ نفس موقع القوة في الصين، الدولة الأكثر سكانًا في العالم والتي تتمتع بقاعدة مستهلكين سريعة النمو.

الآن تزداد الأخبار سوءًا بالنسبة لشركة Google خلف الجدار مع ظهور منافس جديد في مجال محركات البحث في الصين. تطلق شركة علي بابا، وهي شركة إنترنت مقرها في الصين، محرك بحث جديد بعنوان Aliyun في محاولة ليس فقط لتحدي محرك البحث الأكثر شعبية في الصين (بايدو) ولكن جوجل أيضًا.

سيوفر Aliyun، الذي سيكون مقره داخل شركة AliCloud التابعة لمجموعة Alibaba Group، لمتصفحي الويب العديد من الميزات نفسها التي تقدمها محركات البحث الأخرى. ستحتوي الصفحة على عمليات بحث عبر الإنترنت والأخبار والصور والخرائط. سيتم تشغيل خدمة الخرائط المتاحة على Aliyun بواسطة AutoNavi، وهي شركة صينية لرسم الخرائط والملاحة الرقمية.

حاليًا، تهيمن بايدو على سوق محركات البحث الصينية. مع حصة تبلغ 72.97 في المائة من السوق في الصين، قد يكون من الأفضل وصف هيمنة بايدو بأنها قبضة خانقة على الصناعة. المنافس الأقرب التالي، Qihoo 360 بنسبة 9.64 بالمائة، لا يمكنه حتى المطالبة بحصة مكونة من رقمين في السوق. المركز الثالث ينتمي إلى Sogou بنسبة 7.83 بالمائة، يليه Google في المركز الرابع بحصة متواضعة تبلغ 4.72 بالمائة. يتصدر Bing قائمة تضم العديد من محركات البحث التي يمكنها المطالبة بأقل من 1 بالمائة من السوق.

مع مثل هذه الصناعة المزدحمة التي يهيمن عليها مزود واحد، قد يبدو من المربك أن شركة أخرى ترغب في الدخول إلى الحلبة. ومع ذلك، هناك ما هو أكثر في هذه القصة من مجرد دخول منافس آخر إلى سوق محركات البحث الصينية. تتمتع مجموعة علي بابا بموارد مالية كبيرة، وبالتالي لديها الوسائل اللازمة لاتخاذ نهج مدروس لاختراق السوق الصينية ولا تحتاج إلى الاندفاع من خلال نهج “كل شيء أو لا شيء” مباشرة خارج البوابات.

في حين أن الهدف الرئيسي لأي شركة تطلق محرك بحث هو تحدي الشركة الرائدة، بايدو، في هذه الحالة، يبدو أن علي بابا تسعى إلى التمسك بجوجل. بالنسبة للمبتدئين، يبدو أن محللي الصناعة ليس من قبيل المصادفة أن محرك البحث الخاص بشركة Aliyun سيكون لديه الكثير من القواسم المشتركة بصريًا مع Google مقارنة بالمنافسين الآخرين في السوق الصينية.

وبعيدًا عن المظهر المماثل لمحرك البحث الخاص بها، فإن دخول Aliyun إلى السوق قد يكون بمثابة طلقة أخرى في المعركة بين Google وAlibaba في الصين. نعم، هذين المتنافسين في صناعة التكنولوجيا لديهما تاريخ مع بعضهما البعض في البلاد، وهو ليس تاريخًا يمكن وصفه بأنه ودود.

في العام الماضي، قامت شركة علي بابا بإنشاء نظام تشغيل الهاتف المحمول Aliyun للاستخدام على smartphones في الصين وأقنعت شركة أيسر بتطوير هاتف يعمل بنظام التشغيل. ومع ذلك، تدخلت Google سريعًا لإسقاط موكب Alibaba من خلال إجبار شركة Acer على التراجع عن المشروع. كان منطق Google هو أن نظام تشغيل الهاتف المحمول Aliyun، الذي يستخدم تقنية Android، لم يكن نظام تشغيل Android قويًا ومتوافقًا. نظرًا لأن شركة Acer عضو في Open Handset Alliance، لم يُسمح لها بالتسجيل في المشروع وانسحبت.

وفي توضيح في ذلك الوقت، أشارت جوجل إلى ما يلي:

“يقع التوافق في قلب نظام Android البيئي ويضمن تجربة متسقة للمطورين والمصنعين والمستهلكين.

تعمل الإصدارات غير المتوافقة من Android، مثل Aliyun، على إضعاف النظام البيئي. يلتزم جميع أعضاء Open Handset Alliance ببناء منصة Android واحدة وعدم شحن أجهزة Android غير المتوافقة.

ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع أعضاء OHA من المشاركة في النظم البيئية المتنافسة.

لتلخيص ذلك، لا تهتم Google إذا قامت شركة Acer بتطوير أجهزة محمولة للاستخدام معها Windows هاتف 8, Apple iOS، أو نظام تشغيل بلاك بيري. ومن ناحية أخرى، لا يُسمح لهم بإنشاء هاتف يعمل بنظام التشغيل Android الذي يعتبر أقل جودة.

ويبدو من الواضح أنه لا يوجد “شعور غامض” بين هاتين الشركتين، ولكن تحرك علي بابا مع محرك البحث Aliyun يمكن أن ينجح بشكل أفضل مما حدث مع نظام تشغيل الهاتف المحمول Aliyun في الصين. لا شك أن موقف جوجل في الصين ضعيف، وتشير بيانات عام 2012 إلى أن وضع جوجل في المركز الرابع ليس ملموساً تماماً.

في حين أن المنافسين الذين سبقوا Google بالفعل في الصين، وهم Qihoo 360، شهدوا نموًا في عام 2012، إلا أن موقف Google ضعف. شهد موقع Qihoo 360 قفزة بنسبة 2 بالمائة في زيارات الصفحة والزيارات الفريدة خلال الربع الأخير من عام 2012 وحده، حيث انتقل من 7.3 بالمائة و7.4 بالمائة على التوالي إلى 9.6 بالمائة و9.8 بالمائة. وعلى النقيض من ذلك، شهد الربع الأخير من عام 2012 تراجع حصة جوجل في السوق من 5.1% و5.2% على التوالي إلى 4.7% و4.5%.