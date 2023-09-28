Rewrite this title: ويكس مقابل وورد؟ يقول مولر حل مشكلات المحتوى

ستساعدك المقالة التالية: ويكس مقابل وورد؟ يقول مولر حل مشكلات المحتوى

قام أحد الأشخاص بالتغريد عن نيته إنشاء موقع Wix لاختبار مدى جودة تصنيفه للبحث المحلي مقارنةً بـ WordPress. استجاب جون مولر بسلسلة من الاقتراحات المفيدة، مؤكدا على أن المنصات التي تهتم بالجوانب التقنية مثالية لأصحاب الأعمال الصغيرة.

ويكس مقابل ووردبريس

كانت التغريدة الأولية تدور حول إنشاء اختبار بين Wix وWordPress.

روب ماي (@روبينلماي) غرد:

“سأقوم بالحصول على موقع @Wix وإنشائه ومعرفة ما إذا كان بإمكاني الحصول على تصنيف في بعض المدن المحلية (هنا) للخدمات ذات الصلة بـ #SEO (كاختبار ضد WordPress) – فقط لمعرفة ما إذا كان سينجح. سيتخذ جميع الخطوات/التدابير المناسبة لأفضل الممارسات. هاه. أتساءل كيف سيسير الأمر؟”

يمكن أن تكون الاختبارات مضللة

أحد الأشياء المتعلقة باختبارات تحسين محركات البحث (SEO) هو أنها تخضع للتفسير. بمعنى آخر، لا يمكن أبدًا معرفة معنى النتيجة لأن الاستنتاجات التي تم التوصل إليها هي مجرد تخمينات حول ما يجري في جوجل.

وبدون الفهم الكامل لكيفية تصنيف جوجل للموقع، فإن الاستنتاجات التي يتم التوصل إليها تكون محدودة بشكل صارم بمقدار فهم الشخص الذي يفسر النتائج.

البيانات موضوعية. تفسير تلك البيانات هو ذاتي.

وقد أشار مولر إلى هذا في رده:

“قد يكون من الصعب استخدام مواقع الاختبار كاختبارات. ابذل نفس الجهد الذي تبذله مع موقع حقيقي.

قد يكون من الصعب استخدام مواقع الاختبار كاختبارات. بذل نفس الجهد كما تفعل مع موقع حقيقي.

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 15 فبراير 2021

وافق روب ماي، تغريد:

“بالتأكيد جون. قطعاً! أعتقد أنني أنظر إلى الأمر من “جانب العملاء”. عمل/فكرة جديدة. هل يحتاجون إلى إنشاء WordPress 10K كاملاً إذا كانوا يختبرون فكرة عمل؟ ربما يكون خيارًا أقل تكلفة للبدء ومساعدة الميزانيات في التسويق. هل سيكون Wix هو هذا الخيار؟

أجاب مولر بأن الجانب الفني لتحسين محركات البحث أصبح أقل أهمية بشكل متزايد من جانب المحتوى فيه.

قام بالتغريد:

“كلما زاد عدد مواقع الأعمال الصغيرة التي أراها، قل عدد المشكلات الفنية التي تتعلق بتحسين محركات البحث، وكلما زادت المشكلات المتعلقة بالمحتوى (قديم، مكرر عبر مواقع متعددة، غير صحيح، منخفض الجودة، وما إلى ذلك). تميل أنظمة إدارة المحتوى (CMS) إلى إنجاز معظم الأمور التقنية بشكل صحيح (أو “صحيح بما فيه الكفاية”) في الوقت الحاضر.

كلما زاد عدد مواقع الأعمال الصغيرة التي أراها، قل عدد المشكلات الفنية التي تواجه تحسين محركات البحث، وكلما زادت المشكلات المتعلقة بالمحتوى (قديم، مكرر عبر مواقع متعددة، غير صحيح، منخفض الجودة، وما إلى ذلك). تميل أنظمة إدارة المحتوى (CMS) إلى إنجاز معظم الأمور الفنية بشكل صحيح (أو “صحيح بما فيه الكفاية”) في الوقت الحاضر.

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 15 فبراير 2021

تبع جون مولر تلك التغريدة بهذه الملاحظة:

“ما أوصي به للشركات الصغيرة هو: عدم الاستضافة الذاتية مطلقًا، وتجنب المكونات الإضافية، وشراء اسم المجال الخاص بك، واستخدام نظام أساسي بسيط وموثوق، واستخدام المصادقة الثنائية، وامتلاك أكثر من شخصين داخليًا يمكنهم تحديث محتوى موقعك، والحصول على مُحسنات محركات البحث المحلية يساعد.”

ما أوصي به للشركات الصغيرة هو: عدم الاستضافة الذاتية مطلقًا، وتجنب المكونات الإضافية، وشراء اسم المجال الخاص بك، واستخدام نظام أساسي بسيط وموثوق، واستخدام المصادقة الثنائية، وامتلاك أكثر من شخصين داخليًا يمكنهم تحديث محتوى موقعك، والحصول على مساعدة محلية لتحسين محركات البحث .

— 🍌 جون 🍌 (@JohnMu) 15 فبراير 2021

غير معقدة وموثوقة

البساطة هي دائمًا حجر العثرة للعديد من الشركات الصغيرة. لا يُتوقع من الطاهي أن يكون أيضًا خبيرًا في WordPress. أثناء الوباء، المطاعم التي تبقى على قيد الحياة هي التي يمكنها تلقي الطلبات عبر الإنترنت.

يعد التخلص من التعقيد الناتج عن التواجد عبر الإنترنت أمرًا في غاية الأهمية بالنسبة للشركات الصغيرة التي لا تستطيع دائمًا تحمل تكلفة وجود شخص متخصص في تكنولوجيا المعلومات ضمن طاقم العمل.

ووردبريس مقابل ويكس

كان التحدي في التغريدة الأصلية هو WordPress مقابل Wix. ما هي المنصة المناسبة بشكل مثالي للشركات الصغيرة؟

متعلق ب: Wix أم WordPress: أيهما أفضل لتحسين محركات البحث؟

وورد للشركات الصغيرة؟

يعمل WordPress ببطء ليصبح منصة تسمح للناشرين بالتركيز على المحتوى والتركيز بشكل أقل على التعليمات البرمجية. تم تصميم تقنية النشر Gutenberg الخاصة بهم، والتي لا تزال قيد التطوير حاليًا، مع وضع الناشرين غير المبرمجين في الاعتبار.

لكن جوتنبرج لا يزال قيد التقدم. تحرير الموقع بالكامل () من المقرر إطلاق القدرة في يونيو 2021.

إن إصدار Gutenberg الذي سيتم إصداره في يونيو هو ما يُعرف بالمنتج الأدنى القابل للتطبيق (MVP). إن MVP هو إصدار يحتوي على كافة الميزات الضرورية ليكون مفيدًا ولكن ليس في حالة كاملة.

يتم تقسيم تطوير ميزات WordPress Gutenberg المختلفة بين مجموعات مختلفة تعمل على مشاريع مختلفة.

بحسب ووردبريس:

“إن ربط كل مشروع معًا يخلق رؤية للحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) لشركة FSE. يرسمون معًا بنية تسمح بالتعبير عن سمة كاملة باستخدام الكتل ومحرر قادر على تخصيص هذا السمة.

يجب أن يتيح MVP إمكانية إنشاء نسخة من سمة Twenty Twenty-One، باستخدام الكتل فقط، دون أي معرفة بالبرمجة.”

من الواضح أن WordPress ليس حلاً خارج الصندوق. يجب أن يفكر صاحب العمل الصغير في البيانات المنظمة والاستضافة وتحديث برنامج WordPress بما في ذلك المكونات الإضافية والموضوعات.

يتعامل Wix مع التكنولوجيا

من ناحية أخرى، تم تصميم Wix بشكل صريح للتخلص من الأذى الناتج عن إنشاء تواجد على الويب للشركات المحلية.

سألت موردي أوبرستين (@ موردي أوبرستين) ، ارتباط Wix بمجتمع تحسين محركات البحث (SEO) الذي يجعل Wix مناسبًا بشكل مثالي للشركات الصغيرة.

أجاب:

“تقوم Wix بالكثير من أجل تزويد مستخدميها بالإعدادات الافتراضية المناسبة حتى يتمكن مالكو مواقعنا من التركيز على إدارة أعمالهم وزيادة تواجدهم عبر الإنترنت.

يأخذ هذا شكل أي شيء بدءًا من عدم السماح بالعديد من العناوين الأساسية لنفس عنوان URL إلى تحويل الصور إلى WebP تلقائيًا (عندما يكون ذلك مناسبًا) إلى توفير ترميز جاهز لأنواع الصفحات المختلفة. والأخير هو مثال مثالي “.

الخدمة الذاتية أو المدارة

لاستضافة الويب هناك الآلاف من الخيارات المختلفة. لكن من بين جميع الخيارات، هناك في الواقع نوعان فقط. تدار وتدير نفسها بنفسها.

تعد الإدارة الذاتية أرخص لأن العميل يقوم بتحديث برنامج الخادم وتحميل برامج جديدة وما إلى ذلك.

في البيئة المُدارة، يدفع العميل مبلغًا إضافيًا حتى تعتني شركة الاستضافة بجميع التفاصيل الصغيرة التي تأتي مع إدارة بيئة الاستضافة.

لم يصل إنشاء التواجد على الويب بعد إلى نفس المستوى المُدار أو المُدار ذاتيًا. في معظم الحالات، خاصة مع WordPress، يبحث صاحب الأعمال الصغيرة عن حلول مُدارة ذاتيًا.

يبدو أن جودة البيئة المُدارة التي تهتم بالتفاصيل الفنية خلف الكواليس ولكن يمكنها أيضًا الأداء الجيد في البحث هي ما كان يبحث عنه Rob May ويقترح اختباره في Wix.

وذكر أن وكالته تتعامل بشكل أساسي مع WordPress ولكنه أراد اختبار ما إذا كان بإمكان Wix التعامل مع الأجزاء الفنية للتواجد على الويب من أجل إنشاء تجربة أكثر سهولة.

عندما سأل أحدهم روب إذا كان ضد WordPress أجاب بالنفي.

قام بالتغريد:

“ليس ضدها. تعمل وكالتنا في WordPress بشكل أساسي (و Shopify). أريد فقط معرفة ما إذا كان بإمكاني الحصول على تصنيف أساسي لموقع Wix – أسهل بدون مساعدة المطورين والمكونات الإضافية – مع إبقائه بسيطًا وخفيفًا ونأمل أن يكون سريع الاستجابة/للجوال وكيف سيبدو هذا الجدول الزمني والنتيجة”

البيانات المنظمة

أحد الجوانب ذات الأهمية المتزايدة للترتيب الجيد في Google، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة، هو البيانات المنظمة. تنقل البيانات المنظمة قدرًا كبيرًا من المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى نتائج غنية.

سألت Mordy عن كيفية تعامل Wix مع البيانات المنظمة وأوضح:

“عندما قامت Google بتحديث متطلباتها للبيانات المنظمة للحدث لتشمل خاصية Offer.priceCurrency، لم يكن هناك أي شيء يحتاج مستخدمو Wix إلى القيام به، لقد قمنا بالفعل بتضمين هذه الخاصية في ترميزنا الجاهز.

على هذا النحو، يمكن لأصحاب أعمال Wix الذين يديرون الأحداث المدفوعة التركيز على أعمال إدارة الأحداث المدفوعة دون الحاجة إلى القلق بشأن ظهورهم في SERP كنتيجة غنية.

فيما يتعلق بالبيانات المنظمة، يمكن لمستخدمي Wix إضافة علامات مخصصة، بتنسيق JSON-LD، إلى أي من صفحاتهم الثابتة بسهولة. نقوم تلقائيًا بإنشاء علامات جاهزة للصفحات الديناميكية المتعلقة بالمنتجات والأحداث والحجوزات وما بعدها.

حاليًا، يمكن تجاوز العلامات الجاهزة التي نقوم بإنشائها باستخدام أداة التطوير التي أعيدت تسميتها مؤخرًا، Velo، حتى يتمكن مُحسنو محركات البحث الذين يرغبون في إضافة خصائص مخصصة من ذلك.

كان روب ماي متفائلاً بشأن اختباره. لدى Wix الكثير لتقدمه في منصة ويب مُدارة إلى حد ما. أي شيء يمكنه التعامل مع الجانب التكنولوجي سيحرر صاحب الأعمال الصغيرة من التركيز على أعماله.

غرد روب:

“نعم. سيتم تجربتها، لكن الاختبار سيدور حول السرعة ووقت التحميل، خاصة بالنسبة للصور حيث أن مواقع Ecomm عادةً ما تحتوي على العديد من التأثيرات عبر المكونات الإضافية المختلفة التي تؤثر على وقت العرض والتحميل. لا تزال بحاجة إلى العمل على بعض التفاصيل. هل تريد موقعًا حقيقيًا لتجربته!”

حافظ على ذهن منفتح

في كل الأمور من المهم أن تبقي بعقل متفتح. هناك الكثير مما يمكن التوصية به حول WordPress. إنه الخيار الأفضل لبناء تواجد عبر الإنترنت. إنه يحتوي على نظام بيئي ضخم من الخيارات المدفوعة والمجانية التي يمكن أن تجعل معظم الأعمال التجارية عبر الإنترنت حقيقة واقعة.

من ناحية أخرى، يتيح Wix لصاحب الأعمال الصغيرة التركيز على بناء مشروع تجاري بدلاً من إنشاء موقع ويب.

نتطلع لرؤية نتائج اختبار روب.

الاقتباس

اقرأ المناقشة الأصلية هنا.