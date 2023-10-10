Rewrite this title: ياهو! اقتراحات البحث مترجمة الآن

ستساعدك المقالة التالية: ياهو! اقتراحات البحث مترجمة الآن

ياهو! أعلنت مؤخرًا أنها تجعل البحث أكثر سهولة من خلال أخذ موقع المستخدم في الاعتبار عند اقتراح استعلامات البحث.

هذه ليست أخبارًا جديدة تمامًا حيث أن جميع محركات البحث الرئيسية الأخرى تتمتع بهذه الوظيفة منذ بعض الوقت، ولكن أن تأتي متأخرًا أفضل من ألا تأتي أبدًا.

يعد هذا أمرًا رائعًا من حيث تجربة المستخدم، ولكنني أريد التركيز على كيفية استخدام ذلك لإدارة الدفع لكل نقرة (PPC). يمكن أن يكون استخدام وظيفة “اقتراح البحث” الجديدة للبحث عن الكلمات الرئيسية وتغطيتها ذا قيمة كبيرة لتحديد التغطية لموضوعات كلمات رئيسية معينة. أعترف أنني لا أستخدم Yahoo! كمحرك البحث الأساسي الخاص بي، ولكنني وجدت نفسي أستخدمه على Google من وقت لآخر مع بعض النجاح. من المهم التأكد من حصولك على رؤية لهذه الكلمات الرئيسية المقترحة إذا تابع الباحث مصطلحًا محددًا، حتى لو تم تحديده عن طريق الخطأ.

ومن خلال بعض عمليات البحث الاختبارية، يبدو أن إصدار Google لهذه الميزة أكثر دقة من إصدار Yahoo! لكنني أوصي باستخدام الشركات الثلاثة الكبرى (Bing وYahoo وGoogle) في هذا التمرين. باستخدام عدد قليل من مصطلحات التحويل الأعلى، ما عليك سوى البدء في إدخال كل مصطلح في مربع البحث لمعرفة ما يوصي به محرك البحث. يمكنك بعد ذلك النقر على تلك المصطلحات لعرض النتائج ذات الصلة. اعتمادًا على مدى ملاءمة تلك الكلمات الرئيسية، قد يكون من المنطقي تضمينها في حملات PPC الخاصة بك.