Rewrite this title: ياهو! البحث يحصل على تجديد هائل

ستساعدك المقالة التالية: ياهو! البحث يحصل على تجديد هائل

ها هي ذا، أعلنت شركة Yahoo للتو عن إجراء تجديد كبير لبوابة البحث الخاصة بها، لا سيما تنسيق نتائج البحث. وفقًا لمدونة Yahoo Search، فإن تنسيق Yahoo Search الجديد يتماشى مع التغييرات السابقة التي تم إجراؤها مؤخرًا على منتجات Yahoo الأخرى مثل صفحة Yahoo الرئيسية، وYahoo Mail، وميزة مكالمات الفيديو Yahoo Messengers.

تشمل أبرز النقاط في تصميم صفحة بحث Yahoo الجديدة ما يلي:

نتائج البحث الذكية – يسمح لك باستكشاف النتائج من المواقع الرئيسية والنتائج الضيقة باستخدام أنواع مختلفة من البيانات المنظمة لـ SearchMonkey. على مدار الأشهر القليلة الماضية، تم عرض المزيد من النتائج المحسنة لمواقع المنتجات والمواقع المحلية والترفيهية والمرجعية والاجتماعية والتقنية تلقائيًا. ومن خلال التصميم الجديد لصفحة البحث، أصبح من السهل رؤية هذه النتائج الغنية من عدد متزايد من المواقع.

– يسمح لك باستكشاف النتائج من المواقع الرئيسية والنتائج الضيقة باستخدام أنواع مختلفة من البيانات المنظمة لـ SearchMonkey. على مدار الأشهر القليلة الماضية، تم عرض المزيد من النتائج المحسنة لمواقع المنتجات والمواقع المحلية والترفيهية والمرجعية والاجتماعية والتقنية تلقائيًا. ومن خلال التصميم الجديد لصفحة البحث، أصبح من السهل رؤية هذه النتائج الغنية من عدد متزايد من المواقع. تجربة غنية بالميزات – يوفر وصولاً سريعًا إلى ميزات البحث التي تجعل حياة الأشخاص عبر الإنترنت أكثر أمانًا وسهولة، بما في ذلك فحص البحث/البحث الآمن (الذي يساعد على حمايتك من الفيروسات وبرامج التجسس والبريد العشوائي أثناء البحث) ولوحة البحث. الآن سيكون من الأسهل العودة إلى مستندات البحث التي قمت بإنشائها أثناء البحث.

– يوفر وصولاً سريعًا إلى ميزات البحث التي تجعل حياة الأشخاص عبر الإنترنت أكثر أمانًا وسهولة، بما في ذلك فحص البحث/البحث الآمن (الذي يساعد على حمايتك من الفيروسات وبرامج التجسس والبريد العشوائي أثناء البحث) ولوحة البحث. الآن سيكون من الأسهل العودة إلى مستندات البحث التي قمت بإنشائها أثناء البحث. توسيع مساعدة البحث – مع التصميم الجديد، لا تزال مساعدتنا القوية في الاستعلام متاحة مباشرة أسفل مربع البحث، ولكننا قمنا أيضًا بدمجها في العمود الأيسر للوصول السريع أسفل الصفحة، حتى عندما تكون طبقة مساعدة البحث مخفية. يمكنك استخدام هذا العمود لاستكشاف واكتشاف المفاهيم المتعلقة باستعلامك بسهولة. لقد أضفنا “مساعدة البحث” إلى مربع البحث في كل Yahoo! صفحة في الولايات المتحدة مع إطلاق رأس عالمي جديد.

تم تصميم تنسيق Yahoo Search الجديد من الألف إلى الياء. وهذا يعني أن مهندسي Yahoo لم يكتفوا بتراكب التنسيق الجديد مع تقنية الواجهة الأمامية السابقة. ومن ثم فإن الموقع الجديد أخف وزنا وقد تحسن كثيرا من حيث الأداء. تم تحسين تحميل الصفحة وأوقات التحميل المتصورة بالإضافة إلى صور URI للبيانات المضمنة.

في حال كنت مهتمًا بمعرفة ذلك، فإن تنسيق بحث Yahoo الجديد يبدو الآن أشبه بـ Bing. هل يمكن أن يكون ذلك تمهيداً لتنفيذ صفقة البحث المدفوع بين ياهو ومايكروسوفت؟