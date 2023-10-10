Rewrite this title: ياهو اليابان تتحول إلى جوجل كموفر للبحث

ستساعدك المقالة التالية: ياهو اليابان تتحول إلى جوجل كموفر للبحث

في تطور مفاجئ، أعلنت شركة ياهو اليابان للتو أنها ستتحول إلى جوجل باعتبارها شركتها الخاصة تكنولوجيا البحث ومزود البحث المدفوع. الآن، قبل أن نفكر جميعًا ونتساءل كيف يمكن أن يكون هذا ممكنًا، خاصة وأن Yahoo وMicrosoft قد بدأتا العمل على صفقة تكامل إعلانات البحث مؤخرًا. تكمن الإجابة في حقيقة أن شركة Yahoo Japan ليست مملوكة بالكامل لشركة Yahoo. وبالتالي ليس لديها السيطرة الكاملة على الموقع الياباني.

تمتلك ياهو 35% فقط من أسهم ياهو اليابان. بينما يمتلك مزود خدمة الإنترنت الياباني سوفت بنك حوالي 40% من حصة شركة ياهو اليابان. يتم تشغيل شركة Yahoo Japan بشكل مستقل كشركة مساهمة عامة منفصلة حيث يشغل السيد ماساهيرو إينوي منصب رئيسها ومديرها التنفيذي بينما يجلس المؤسس المشارك لشركة Yahoo جيري يانغ في مجلس الإدارة.

وبطبيعة الحال، فإن الصفقة لن تمر دون معارضة من مختلف المجموعات. من المؤكد أن Microsoft لم تكن سعيدة بهذا التحالف بين Google وYahoo Japan. قد ينظر المنظمون اليابانيون أيضًا إلى هذه الصفقة بطريقة سلبية لأن التحالف سيستحوذ على جزء كبير من سوق إعلانات البحث اليابانية. تمتلك Google حاليًا أكثر من 38% من حجم البحث في اليابان بينما تمتلك Yahoo Japan أكثر من 53%. ولا تزال شروط الصفقة وتاريخ تنفيذها غير معروفة.

فما رأيك؟ هل ستتم الصفقة أم أن جوجل وياهو اليابان ستواجهان معارضة أكثر قوة من أصحاب المصلحة الآخرين في السوق؟