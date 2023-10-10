Rewrite this title: ياهو تبدأ باختبار الإعلانات على شبكة البحث من مايكروسوفت

ستساعدك المقالة التالية: ياهو تبدأ باختبار الإعلانات على شبكة البحث من مايكروسوفت

لقد تأخر هذا منذ فترة طويلة، لكن Yahoo بدأت في دمج كل من قوائم البحث العضوية والمدفوعة من Microsoft لما يصل إلى 25 بالمائة من حركة بحث Yahoo في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن قوائم البحث هذه تأتي الآن من شبكات إعلانات Microsoft. كان من الممكن أن يبدأ بعض المستخدمين في الولايات المتحدة في رؤية إعلانات بحث Microsoft المدمجة هذه على Yahoo Search إذا تم اختيارهم بواسطة Yahoo.

تشرح مدونة بحث Yahoo هذا التكامل عبر منشور ذكر ما يلي:

ومع ذلك، يجب أن تبدو الصفحة بأكملها مثل صفحة Yahoo! البحث الذي اعتدت عليه – باستخدام المحتوى الغني والأدوات والميزات الفريدة من Yahoo!. إذا خضعت لاختباراتنا، فقد تلاحظ أيضًا بعض الاختلافات في كيفية عرض نتائج البحث المحددة نظرًا لمجموعة متنوعة من تكوينات المنتج التي نختبرها.

تم تقديم مثال يوضح لقطة شاشة للاختبار الفعلي حيث تعرض المنطقة المعبأة في Yahoo SERP العادي إعلانًا مدفوعًا قادمًا من Microsoft. لا تزال صفحة نتائج البحث تحمل التصميم والموضوع العام لـ Yahoo، والفرق الوحيد هو إضافة مربع إعلان البحث. وهذا يعني أيضًا أن خوارزمية البحث لا تزال قيد التنفيذ بواسطة Yahoo Search.

تخطط Yahoo أيضًا لدمج قوائم البحث العضوية والمدفوعة على الأجهزة المحمولة من Microsoft

من المتوقع أن يتم التكامل الكامل لقوائم البحث العضوية في الولايات المتحدة وكندا بدءًا من أغسطس/سبتمبر، بينما سيتم تنفيذ الجدول الزمني لقوائم البحث المدفوعة بحلول أكتوبر.