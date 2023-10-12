Rewrite this title: ياهو تبيع خدمات الأعمال الصغيرة، وفليكر، وديليشس بعد ذلك؟

ستساعدك المقالة التالية: ياهو تبيع خدمات الأعمال الصغيرة، وفليكر، وديليشس بعد ذلك؟

يستمر ترتيب أعمال Yahoo لهذا اليوم في اتجاه عام تقريبًا لتقليص الدهون وتبسيط اتجاه الشركة. مباشرة بعد أن ذكرت كارا سويشر من All Things Digital ذلك ياهو تبيع Zimbra، وهو مزود برامج البريد الإلكتروني والتقويم الذي اشترته في عام 2007، فإن منتج ياهو التالي الذي سيتم طرحه للبيع هو Yahoo Small Business، وهو برنامج خدمة استضافة الأعمال تقديم المجالات والبريد الإلكتروني واستضافة المواقع وغيرها من الخدمات.

وتأمل ياهو أيضًا أن تجلب حوالي 500 مليون دولار لشركة Yahoo Small Business وقد تلقت بالفعل جسًا من المشترين المهتمين وشركات الأسهم الخاصة… على الرغم من أنه وفقًا لرويترز، يبدو أنه لم يقدم أحد عرضًا حتى الآن. ربما لأن سعر البيع البالغ 500 مليون دولار قد لا يكون معقولاً مع الأخذ في الاعتبار أنه ستكون هناك شركات أخرى يمكنها تقديم نفس الخدمات التي تقدمها Yahoo Small Business، بأسعار معقولة أكثر.

أشعر بسعادة غامرة عندما أرى ياهو تتخلى عن الشركات الجانبية التي استحوذت عليها على مر السنين، أو التي أنشأتها، بما في ذلك الحصص في Alibaba.com التي تم بيعها الأسبوع الماضي، وZimbra (التي كانت لديها الكثير من الإمكانات) والآن Yahoo Small Business . ولكن ما سيكون مثيرًا للاهتمام هو معرفة ما إذا كانت Yahoo ستتخذ خطوة لتفريغ إما Flickr أو Delicious.com، الأمر الذي ميز شرعية وسائل التواصل الاجتماعي بعد استحواذ Yahoo عليها وأصبح لها أتباعها المخلصون للغاية.

تساعد كلتا الخاصيتين في البحث، نظرًا لأن موقع Delicious.com يحدد المواقع الجديدة والشعبية ومدى ملاءمتها في الوقت الفعلي استنادًا إلى الإشارات المرجعية ووضع علامات على البيانات. وبالمثل، كانت نماذج Flickr *الاهتمام* وبيانات البحث أيضًا تساعد Yahoo Search وقد تستمر في توفير البيانات التي تشتد الحاجة إليها لـ Microsoft Bing. أتصور أنه بدلاً من نقل هذه العقارات إلى السوق المفتوحة، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد إلى جلب Google كمقدم عرض، من المرجح أن تقوم Yahoo بتأجير البيانات من هذه إلى Microsoft، أو استخدام الاتجاه الإضافي وبيانات التعريف الخارجية من Delicious و يقوم Flickr بتخصيص النتائج المدعومة من Bing ضمن بحث Yahoo، بطريقة مشابهة لما فعلته AOL مع النتائج المدعومة من Google.