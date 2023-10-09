Rewrite this title: ياهو تتطلع إلى أوقات أفضل

ستساعدك المقالة التالية: ياهو تتطلع إلى أوقات أفضل

في نهاية العام، من المعتاد أن يقوم كل محرك بحث بإصدار تقرير يتضمن تفاصيل أهم مصطلحات البحث في العام السابق. بالنسبة لشركة ياهو، يُطلق على هذا التقرير اسم “عام قيد المراجعة”. ومع ذلك، هذا العام، ترافق شركة Yahoo تقريرها السنوي بمدخل مدونة. يشير هذا الإدخال إلى السنوات العشر الأخيرة من البحث، بدءًا من أفضل النتائج لعام 2001 – وهو الوقت الذي كانت فيه شركة Yahoo لا تزال اللاعب الأول في عالم محركات البحث.

من المؤكد أن التقرير يقدم بعض الأفكار المثيرة للاهتمام حول ما تغير وما بقي على حاله. هناك العديد من العناصر التي ظهرت مرارًا وتكرارًا في أفضل 10 عمليات بحث، بما في ذلك WWE (بما في ذلك عنوانها السابق، WWF – الذي وصل أحد أشكاله إلى القائمة كل عام في العقد الماضي)، وAmerican Idol (الذي حصل على خمسة مراكز عليا منذ عام 2001)، وبريتني سبيرز (التي احتلت المركز الأول في كل عام من العقد)، وباريس هيلتون (التي شهدت مركزًا بارزًا في البحث من عام 2003 إلى عام 2007)، وإيمينيم (في المراكز العشرة الأولى في عام 2002، ’03، و’05)، وهاري بوتر (’01، ’03، و’04).

أحد العناصر النادرة بشكل مدهش في قائمة أهم عمليات البحث في Yahoo هو القصص الإخبارية. لم تكن هناك سوى قصتين إخباريتين في السنوات العشر الماضية حظيت باهتمام كافٍ لتحتل مكانًا في قائمة العشرة الأوائل. في عام 2001، كانت مأساة مركز التجارة العالمي هي العنصر السادس الأكثر بحثًا في القائمة، ولم يكن الأمر كذلك حتى تسرب النفط لشركة بريتيش بتروليوم العام الماضي (الذي وصل إلى المركز الأول) حيث وصل عنصر مماثل إلى قائمة العام قيد المراجعة. بالإضافة إلى ذلك، في العقد الماضي، وصل سياسي واحد فقط إلى القائمة: باراك أوباما، في عام 2008.

يمكنك عرض التقرير بأكمله على مدونة Yahoo الرسمية.