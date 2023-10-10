Rewrite this title: ياهو تتوسع في المزيد من التحسينات الجديدة للبحث

ستساعدك المقالة التالية: ياهو تتوسع في المزيد من التحسينات الجديدة للبحث

في أعقاب إعلان شركة Yahoo أنها ستطلق ميزات جديدة لتحسين البحث في الأسابيع المقبلة، أعلنت اليوم وأمس على مدونتها أنها توسعت في اثنتين من الميزات المحسنة. أول ما يصل هو البحث على شبكة الإنترنت للهواتف المحمولة. من خلال التركيز على المعلومات الأكثر صلة بمستخدمي ويب الهاتف المحمول، مثل قوائم الأعمال المحلية والترفيه ومقاطع الفيديو ومعلومات المخزون والصور، تعد تجربة بحث Yahoo المحمول الجديدة أسلوبًا أكثر بساطة. سيتم توجيه مستخدمي iPhone في الولايات المتحدة ومستخدمي Android 2.x إلى منتج بحث Yahoo الجديد عندما يبحثون من خلال m.yahoo.com.

تم توضيح التحسين الثاني اليوم – الصور. توجد الآن ضمن نتائج بحث الصور في Yahoo ميزة عرض الشرائح التي تتيح لك عرض الصور في “وضع المسرح”. أيضا، ألبومات عامة من Facebook يمكن العثور على جهات الاتصال مع “Facebook بيتا بحث الألبوم “. يحتاج المستخدمون فقط إلى ربط حساباتهم على Yahoo وFB وسيتمكنون بعد ذلك من عرض جميع الألبومات العامة.

يختتم مدير المنتج أنوج ساهي تدوينة المدونة بالقول “هذه مجرد بداية للتحسينات التي نخطط لتقديمها لك على Yahoo! يبحث. لذلك ترقبوا الكثير من الأشياء المثيرة القادمة في طريقكم.

هل تعتقد أن هذه “التحسينات” الجديدة ستساعد Yahoo على البقاء على صلة بجميع المنتجات الجديدة التي تطرحها Google؟