Rewrite this title: ياهو تريد شراء Foursquare مقابل 100 مليون دولار

ستساعدك المقالة التالية: ياهو تريد شراء Foursquare مقابل 100 مليون دولار

من بين الموقع الشركات الناشئة في وسائل التواصل الاجتماعي التي تحدث ضجة في الوقت الحالي، كنت أعتقد دائمًا أن Foursquare لديها الإمكانية الأكبر لجعلها كبيرة، إذا لم تكن كبيرة جدًا في الوقت الحالي. لدى Foursquare كل الأشياء الجيدة التي تناسبهم – الاستخدام المتزايد، وميزات الهاتف المحمول الجديدة هنا وهناك، وبالطبع المشترين المحتملين بما في ذلك Yahoo.

في الواقع، قد تبدو شركة Yahoo هي الأكثر جدية بين لاعبي الإنترنت الذين يريدون الاستيلاء على منصة الهاتف المحمول الاجتماعية الساخنة. وفق مهتم بالتجارة يقرر فريق عمليات الاندماج والاستحواذ في Yahoo حاليًا ما إذا كانوا سيشترون Foursquare بسعر 100 مليون دولار أم لا.

بينما كانت شركة Yahoo تفكر جديًا في الاستحواذ المحتمل على Foursquare، فإن الأشخاص في Foursquare من ناحية أخرى مشغولون أيضًا بالتحدث مع المشترين المهتمين الآخرين مثل Apple, Facebook و Twitter. لا تتوقع أن تنضم Google إلى المعركة نظرًا لأن Google تمتلك بالفعل Google Buzz وGoogle Maps اللتين تقدمان نفس الخدمة التي تقدمها Foursquare.

الأمر المثير للاهتمام إذا أرادت Foursquare بالفعل بيعها بالكامل هو أنه قد يكون الوقت مبكرًا جدًا في اللعبة. علاوة على ذلك، تتنافس بعض شركات رأس المال الاستثماري حاليًا على الحق في تمويل Foursquare، بتقييم مرتفع يبلغ حوالي 80 مليون دولار.

ماذا تعتقد؟ هل هذه مجرد حالة أخرى من حالات البدء في إحداث بعض الضجيج لرفع تقييم الشركة؟ أم أن الوقت قد حان بالفعل لبيع شخصيات قصص الابطال الخارقين؟