Rewrite this title: ياهو تستعد لمعركة البحث لعام 2010

ستساعدك المقالة التالية: ياهو تستعد لمعركة البحث لعام 2010

يبدو أن أحد أولى أولويات معركة ياهو هو رفع مستوى منتج البحث الخاص بها. في وقت مبكر من الآن، تستعد شركة Yahoo لعام آخر من النضال، مع بعض الصعود والهبوط مع صعودها ضد Google التي تواصل قيادة سوق محركات البحث ومستقبل لا يزال غير واضح مع شراكتها مع Microsoft Bing.

لذلك، مباشرة من ذلك بحث في مدونة التسويق، تعلن شركة Yahoo عن العديد من التحسينات لبرامجها الإعلانية على شبكة البحث بدءًا من تحديث منتج البحث المدعوم الخاص بها. الأول هو ميزة توزيع الشبكة التي ستسمح للمعلنين بعرض إعلاناتهم على صفحات بحث Yahoo، أو مواقع شركاء Yahoo أو كليهما. كما أن عرض إعلاناتهم على شبكة Yahoo بأكملها سيسمح للمعلنين بتعيين عروض أسعار مختلفة لشركة Yahoo وشركائها.

ثم تقوم Yahoo أيضًا بطرح ميزة جديدة لمنتج التسويق عبر البحث الخاص بها والذي سيتيح طريقة أسهل وأكثر فعالية لتحويل بيانات حملة Google Adwords إلى حملات تسويق بحث Yahoo. يمكن الآن استيراد الملفات بسهولة باستخدام زر “استيراد الحملات”.

وتعد شركة ياهو أيضًا بتقديم نتائج بحث أكثر صلة، بما في ذلك النتائج في الوقت الفعلي عبر التغريدات وروابط الأخبار. وذلك لتمكين المعلنين من العثور على المزيد من الفرص المستهدفة لعرض إعلاناتهم.