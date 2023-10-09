Rewrite this title: ياهو تسلم زمام الأمور لمايكروسوفت في ثلاث دول أخرى

ستساعدك المقالة التالية: ياهو تسلم زمام الأمور لمايكروسوفت في ثلاث دول أخرى

ياهو ليس محرك بحث صحي. في الواقع، لم يعد محرك البحث كثيرًا على الإطلاق. لم يعودوا يتنافسون على الإعلانات، لأن Microsoft تدير إعلاناتهم. لم يعودوا يشعرون بالقلق بشأن خوارزمية البحث الخاصة بهم؛ لقد تخلوا عنه وسمحوا لشركة Microsoft بتشغيل برنامج SERP الخاص بهم. والآن، تترك شركة ياهو الأمور تنزلق إلى أبعد من ذلك بقليل من خلال الانتهاء من تسليم الواجهة الخلفية لشركة مايكروسوفت في أستراليا والمكسيك والبرازيل.

وفقًا لمدونة بحث Yahoo، فإن “Yahoo! وMicrosoft Search Alliance” هذا الإنجاز في 13 يناير عندما اكتمل النشر في هذه البلدان الثلاثة. تم النشر الأولي لوظائف Microsoft الخلفية في الولايات المتحدة وكندا، ومن المتوقع أن تقوم غالبية خصائص Yahoo بإجراء عملية النقل. ومع ذلك، هذا ليس هو الحال في جميع أنحاء العالم؛ قررت شركة ياهو اليابانية، ومحرك البحث الرائد في ذلك البلد، العمل مع جوجل بسبب القدرات اللغوية التي يتمتع بها جوجل.

بدأ الانتقال إلى Microsoft في أغسطس من العام الماضي، واستغرق الانتقال في أمريكا الشمالية بضعة أسابيع فقط. قد يكون النشر التدريجي في جميع أنحاء العالم مؤشرًا على أي شيء بدءًا من تحديد الأولويات المنخفضة إلى مشكلات التوطين وحتى الصعوبات في وضع اللمسات النهائية على القرارات الخاصة بتلك المناطق المحددة. ومع ذلك، فإن كل موقع من مواقع Yahoo يتبنى هذه التقنية سيستخدم نتائج الويب والصور والفيديو من Microsoft عبر جميع الأنظمة الأساسية – سطح المكتب والهاتف المحمول وما إلى ذلك.

خوارزمية البحث ليست العنصر الوحيد الذي تم التخلي عنه. تقوم شركة Yahoo أيضًا “بإلغاء” ما يقرب من اثنتي عشرة من خدماتها الأقل ربحية. وبالنسبة لشركة ياهو، فإن هذا التحول لا يمثل “الاستسلام”، بل يمثل تضييق نطاق تركيزها. تمتلك شركة ياهو بالفعل ثاني أكبر حصة في سوق البحث (على الرغم من أن هذه الحصة تبلغ 15%) فقط، وتعتزم جعل ميزاتها الإضافية الأكثر شعبية أكثر جاذبية. يتضمن ذلك زيادة الاهتمام والاهتمام بخدمات مثل Yahoo Answers وYahoo Mail وFlickr والمزيد.