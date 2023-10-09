Rewrite this title: ياهو تشتري IntoNow، وتستثمر في الشبكات الاجتماعية

ستساعدك المقالة التالية: ياهو تشتري IntoNow، وتستثمر في الشبكات الاجتماعية

تتم إدارة عالم البحث من قبل شركات متجانسة تتمتع بقوة أساسية واحدة: القدرة على الشراء. بفضل مواردها الهائلة، تستطيع Google وMicrosoft وYahoo الحصول على العقول الموهوبة والأجهزة التقنية اللازمة لتشغيل العرض. علاوة على ذلك، تقوم كل واحدة من هذه الشركات بشراء الشركات الناشئة بشكل روتيني. ومع ذلك، ليس هناك ما هو أكثر دلالة من هذه المشتريات “الصغيرة”. فهي توضح الهدف الذي يستهدفه عمالقة البحث على المدى الطويل. إحدى عمليات الشراء الأخيرة من Yahoo مثيرة للاهتمام بشكل خاص: الاستحواذ على الشركة الناشئة IntoNow.

يبلغ عمر IntoNow ثلاثة أشهر فقط، ويعمل به سبعة موظفين فقط. مفهوم الشركة بسيط: فهي توفر برامج الهاتف المحمول التي تتيح للمستخدمين مشاركة (عبر الشبكات الاجتماعية) الأفلام أو العروض التي يشاهدونها. البرنامج مبتكر للغاية، حيث يسمح للمستخدمين بالضغط على زر على هواتفهم أثناء مشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني. يتم بعد ذلك تحديد العرض (“وصولاً إلى الحلقة” وفقًا لموقع IntoNow الرسمي) ويتم بثه Twitter و Facebook.

لكن الأهم من هذا المستوى السطحي هو أن IntoNow يتمتع بعنصر اجتماعي قوي خاص به. بالإضافة إلى البث على قوى عالم الشبكات الاجتماعية، تتيح الخدمة للمستخدمين رؤية ما يظهر لأصدقائهم، وتلقي إشعارات عندما يشاهد الأصدقاء نفس الشيء، والتفاعل بناءً على ما تتم مشاهدته.

ويمثل هذا خطوة أخرى نحو التواصل الاجتماعي لشركة Yahoo، التي تتمتع بالفعل بقاعدة اجتماعية قوية من خلال مستخدمي Yahoo (يظل Yahoo Mail هو بريد الويب المجاني الأكثر شيوعًا في السوق)، وYahoo Answers، وYahoo Games، ومواقع Yahoo الأخرى. إن خطة لعبة ياهو، والتي كانت منذ العام الماضي تتخلى عن البحث لصالح عناصرها الاجتماعية المربحة، تشهد بعض التحركات الهامة. مع بعض التبسيط، لن يكون من الصعب أن نرى أن Yahoo هي شبكة اجتماعية كبرى تقف على قدم المساواة مع Facebook على عكس مجموعة من المواقع.

[via the Associated Press]