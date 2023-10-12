Rewrite this title: ياهو تطرح ميزات جديدة لاستهداف الإعلانات

ستساعدك المقالة التالية: ياهو تطرح ميزات جديدة لاستهداف الإعلانات

تعمل ذراع تسويق البحث في Yahoo على تحسين خدماتها من خلال طرح ثلاث ميزات جديدة لاستهداف الإعلانات على أمل منح المعلنين الشركاء المزيد من العائدات مقابل استثماراتهم. تتضمن الميزات الجديدة التي سيتم تنفيذها على بحث Yahoo المدعوم الاستهداف الديموغرافي وجدولة الإعلان والاستهداف الجغرافي المحسن على مستوى ZIP. سيتم تنفيذ هذه الميزات الجديدة على مستوى المجموعة الإعلانية على محرك بحث Yahoo والحملة الإعلانية.

الاستهداف الديموغرافي

يمكنك الآن تحديد جمهورك المطلوب على Yahoo! المواقع – في كل من البحث المدعوم ومطابقة المحتوى – حسب العمر والجنس، وتعيين عرض أسعار مميز لهذه المجموعات. من خلال استهداف السكان، يمكنك الاستفادة من قاعدة مستخدمي Yahoo! الواسعة وفهمها العميق لجمهورها. يستخدم استهدافنا السكاني مفهومًا يسمى تعديلات عروض الأسعار، والذي يتيح لك تعيين عرض أسعار مميز للفئات ذات القيمة الأكبر بالنسبة لك دون فقدان حجم الزيارات الأخرى.

جدولة الإعلان

إذا كان من المرجح أن يستجيب الأشخاص الذين ترغب في الوصول إليهم كثيرًا لإعلانك في أوقات معينة من اليوم، أو كان نشاطك التجاري مفتوحًا في ساعات معينة فقط، فيمكنك تحديد الوقت من اليوم واليوم من الأسبوع الذي تريد حملاتك فيه يهرب. يمكنك جدولة عرض الإعلانات وفقًا للمناطق الزمنية للمستخدمين أو وفقًا لمنطقتك الزمنية. تعمل جدولة الإعلان في كل من نتائج البحث المدعومة ومطابقة المحتوى، وعلى مستوى المجموعة الإعلانية والحملة.

استهداف جغرافي محسّن على مستوى ZIP

تحديث لدينا ميزة الاستهداف التجريبية على مستوى ZIP، سيتمتع المعلنون بقدر أكبر من التحكم في كيفية استخدام الاستهداف الجغرافي. متاح لكل من البحث المدعوم ومطابقة المحتوى، ويمكنك مزج إعدادات الاستهداف الجغرافي ومطابقتها على مستويات مختلفة داخل نفس الحملة أو المجموعة الإعلانية. تساعدك ميزات رسم الخرائط الديناميكية الجديدة على تحديد الرموز البريدية الفردية والرموز البريدية المحيطة بها.