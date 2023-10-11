Rewrite this title: ياهو تطلق مدير الاهتمامات الإعلانية

ستساعدك المقالة التالية: ياهو تطلق مدير الاهتمامات الإعلانية

ياهو لديها فقط توالت يعد مدير الاهتمامات الإعلانية، وفقًا لشركة Yahoo، أداة جديدة للمستهلك تهدف إلى جعل الإعلانات عبر الإنترنت، وخاصة تلك القائمة على الاهتمامات، أكثر شفافية. وهذا، وفقًا لشركة ياهو، يعد إحدى الطرق لبناء ثقة المستخدم. يتيح لك موقع Ad Interest Manager رؤية ملخص موجز لنشاطك عبر الإنترنت على شبكة محتوى Yahoo، بحيث يمكنك تحديد مستوى تعرضك للإعلانات القائمة على الاهتمامات التي تقدمها شبكة إعلانات Yahoo.

قالت آن توث، نائب الرئيس للسياسة ورئيس قسم الخصوصية في Yahoo، إن مدير الاهتمامات الإعلانية سيوفر لمستخدمي/زوار Yahoo الشفافية فيما يتعلق بكيفية عمل إعلانات Yahoo القائمة على الاهتمامات حيث أكد على أنه يمكن للمستخدمين إلغاء الاشتراك في استهداف الإعلانات القائمة على الاهتمامات في Yahoo.

“ياهو! تلتزم بتزويد المستهلكين بمزيد من الشفافية والتحكم عندما يكونون متصلين بالإنترنت. سيُظهر مدير الاهتمامات الإعلانية للمستخدمين الاهتمامات التي نعتقد أن لديهم اهتمامات، كما يسمح لهم بتعديل هذه الاهتمامات وتغييرها لتعكس أحدث المعلومات.

على وجه التحديد، أداة مدير اهتمامات الإعلانات في Yahoo:

يوفر نقطة مركزية حيث ياهو! يمكن للزوار تأكيد سيطرة أكبر على تجربتهم عبر الإنترنت.

يمنح الزائرين رؤية لا مثيل لها في المعلومات المستخدمة لتقديم الإعلانات القائمة على الاهتمامات.

يُظهر للزائر تخمينات Yahoo! المدروسة حول اهتماماته وملخصًا للملاحظات، إلى جانب المعلومات الأخرى التي قدموها.

يوفر قائمة بفئات الاهتمامات المحددة التي ياهو! قام بوضع مستخدم في ويتيح للأشخاص إيقاف تشغيل هذه الفئات.

يسمح للأشخاص الذين لا يريدون رؤية الإعلانات التي تستهدف الاهتمامات بإيقاف تشغيلها بالكامل.

إذا كنت تريد إلغاء الاشتراك في هذا البرنامج، فراجع موقع مدير الاهتمامات الإعلانية. تأكد من السماح بملفات تعريف الارتباط من Yahoo ويجب تسجيل الدخول إلى حساب Yahoo الخاص بك أيضًا.