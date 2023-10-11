Rewrite this title: ياهو تعثر على مشتري لـ HotJobs، ما هو العقار التالي؟

ستساعدك المقالة التالية: ياهو تعثر على مشتري لـ HotJobs، ما هو العقار التالي؟

أعلنت شركة Yahoo وMonster Worldwide للتو أن Yahoo HotJobs ستكون كذلك حصل عليها الوحش مقابل شراء بقيمة 225 مليون دولار. لقد كانت شركة Yahoo تتطلع إلى بيع Yahoo Hotjobs لبعض الوقت الآن، وأخيراً هناك شخص ما على استعداد لقبولها ودفع ثمنها لشركة Yahoo.

إذا كنت مهتمًا بمعرفة ذلك، فإن Yahoo HotJobs ليس في الواقع جزءًا من أعمال البوابة الرئيسية لشركة Yahoo. لذا، يبدو التخلص منها خطوة قابلة للتطبيق لأنها ستقلل من تكلفة صيانة Yahoo في محاولة للحفاظ على موقع HotJobs على قيد الحياة وربما توجيه موارد الشركة إلى مشاريع أخرى.

بالنسبة لشركة Monster، فإن الاستحواذ على Yahoo Hotjobs يعني زيادة متوقعة في مطابقة الوظائف وكفاءة البحث، وتوسيع مجموعة مرشحي Monster للاستجابة للتوسع المتوقع في مجموعة الباحثين عن عمل لأصحاب العمل، والوصول إلى المزيد من فرص العمل، وتحالفات إعلامية إضافية واتفاقية إعادة البيع .

من المتوقع أن تدخل الصفقة حيز التنفيذ في الربع الثالث من عام 2010، وتتضمن المعلومات المفيدة الأخرى حول الصفقة اتفاقية مرور تجارية مدتها ثلاث سنوات، وتوفير المحتوى المهني والوظيفي على صفحة Yahoo الرئيسية، واتفاقية حركة المرور التي تدعو إلى دفعات سنوية على أساس الأداء يتم حسابها من خلال النقرات والتعبير عن الاهتمام.

إذن، هل هذه هي بداية هجرة خصائص ياهو المتنوعة على الإنترنت؟