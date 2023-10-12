Rewrite this title: ياهو تعين تيموثي مورس مديرا ماليا جديدا

ستساعدك المقالة التالية: ياهو تعين تيموثي مورس مديرا ماليا جديدا

أخيرًا وجدت شركة Yahoo بديلاً لمديرها المالي السابق Blake Jorgensen الذي استقال في وقت ما في فبراير من هذا العام. قام مجلس إدارة Yahoo بتعيين تيم مورس الذي كان يشغل سابقًا منصب المدير المالي لشركة Altera لأشباه الموصلات.

بصفته المدير المالي لشركة Yahoo، سيكون السيد مورس مسؤولاً مباشرة أمام الرئيس التنفيذي لشركة Yahoo، كارول بارتز، وسيتولى المهمة الصعبة المتمثلة في إدارة الشؤون المالية للشركة وعلاقات المستثمرين ومجموعة عمليات الدمج والاستحواذ.

في بيان صحفي، قال الرئيس التنفيذي لشركة ياهو بارتز ما يلي حول تعيين تيم مورس:

قال بارتز: “يتمتع تيم بقدرة مثبتة على ترجمة الإستراتيجية إلى هيكل وعملية وتنفيذ، ويسعدني أنه سينضم إلى فريقي القيادي للمساعدة في دفع نمو شركة Yahoo!”. “بفضل شغفه بالتمويل التشغيلي، وخبرته العالمية، وخبرته في تبسيط المؤسسات المعقدة وإدارة النمو، يعد تيم مناسبًا بشكل طبيعي لشركة Yahoo!.”

بفضل خلفيته القوية وخبرته في إدارة البيئات المعقدة سريعة الخطى وإنشاء عمليات ومراقبة قابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة، من المقرر أن يبدأ تيم مورس تقديم التقارير إلى شركة Yahoo في 17 يونيو 2009. رسميًا، سيتولى منصب المدير المالي بدءًا من 1 يوليو 2009.

وفي معرض حديثه عن تعيينه مديرًا ماليًا جديدًا لشركة Yahoo، يتطلع السيد مورس إلى العمل تحت فريق قيادة جديد ويأمل في مواصلة التركيز على تحقيق النتائج وخلق المزيد من القيمة لمساهمي Yahoo.

“ياهو! وقال مورس: “إنها علامة تجارية مذهلة تتمتع بمزيج فريد من الأصول، وأنا متحمس للغاية للانضمام إلى فريق مالي يتمتع بالتزام عميق بالتميز المالي والانضباط المالي”.