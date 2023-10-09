Rewrite this title: ياهو تقف بقوة خلف فليكر

ستساعدك المقالة التالية: ياهو تقف بقوة خلف فليكر

يبدو أن كل شيء يتعلق بشركة Yahoo غامض في الهواء الآن. منذ أن قام أحد الموظفين بتسريب عرض شرائح من عرض تقديمي للشركة كشف عن الأجزاء التي سيتم إرسالها من Yahoo إلى المقبرة، تساءل معجبو Yahoo عن مصير خدماتهم المفضلة. ففي نهاية المطاف، حتى المواقع التي تحظى بشعبية كبيرة مثل Delicious تم إسقاطها لأنها لم تكن مربحة و”لا تتناسب مع رؤية الشركة”. خدمة شعبية أخرى أثارت قلق المعجبين هي Flickr، لكن ممثل Yahoo، Blake Irving، قدم لنا ردًا قويًا على مصدر رزق Flickr.

وجاء هذا الرد على شكل أ Twitter بريد تم تشكيلها على شكل سؤال وجواب. هل ياهو! ملتزم بفليكر؟” بدأ ايرفينغ. “أ. الجحيم نعم نحن كذلك! نحن نحب هذا المنتج وهذا الفريق.” وأكد المنشور أيضًا أن منتج Flickr مربح للشركة.

ربما كانت هذه التغريدة ردًا على بعض الاستنتاجات غير الصحيحة إلى حد ما التي توصل إليها مستخدم فليكر، توماس هوك، الذي قدر أن فليكر يجلب فقط حوالي 50 مليون دولار لشركة ياهو كل عام – وهو ما قد لا يكون كافيًا لتغطية تكلفة الموقع، مع الأخذ في الاعتبار أنهم يستضيفون ما يصل إلى خمسة مليارات صورة. أدت استنتاجات هوك إلى العديد من القصص الإخبارية التي تساءلت عما إذا كان موقع فليكر سيبقى على قيد الحياة أم لا.

بالإضافة إلى عبارة “نعم الجحيم” الواضحة جدًا من إيرفينغ (الذي، بصفته كبير مسؤولي المنتجات في ياهو، ربما يعرف ما يتحدث عنه)، صرح مدير الهندسة في فليكر (كال هندرسون) أن هوك أجرى حسابات كانت ” “معيبة للغاية” لأنها كانت تعتمد على رسوم العضوية الاحترافية بدلاً من الإعلانات والشراكات، وهي طريقة الدخل الأساسية لشركة Yahoo على الموقع.

وبغض النظر عن الحقائق والأرقام النهائية، فإن هناك أمراً واحداً يبدو واضحاً: هناك الكثير من خدمات ياهو التي تستحق القلق، ولكن فليكر ليس واحداً منها بأي حال من الأحوال.