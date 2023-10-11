Rewrite this title: ياهو توقف برنامج التضمين المدفوع

ستساعدك المقالة التالية: ياهو توقف برنامج التضمين المدفوع

في نهاية عام 2009، لن تقدم Yahoo بعد الآن برنامج الإعلانات التضمينية المدفوعة. تأتي هذه الخطوة غير المتوقعة من شركة ياهو بمثابة صدمة لمعظم المضاربين.

من ياهو

“نحن نلتزم بمواردنا وجهودنا في مجالات تركيزنا الأساسية، بما في ذلك تحسين تجربة البحث وملاءمة إعلاناتنا لزيادة تفاعل المستخدمين وعائد الاستثمار للمعلنين، ونتيجة لذلك، قررنا الخروج من إرسال البحث. لقد قمنا بتعزيز الابتكار في مجال التسويق عبر البحث، وقمنا مؤخرًا بطرح إعادة استهداف البحث، والإعلانات الغنية في البحث وتحسين تقنية المطابقة، وفي بحث المستهلك، مع تحسينات مثل صفحة نتائج البحث الجديدة. توفر هذه التحسينات القيمة والتحكم والابتكار والملاءمة للمعلنين لدينا، مما يؤدي إلى زيادة عائد الاستثمار.

ياهو! سيتم الخروج من “إرسال البحث” في نهاية عام 2009. Yahoo! توفر للمعلنين المتأثرين بالقرار مهلة كافية للمساعدة في عملية النقل. وبالإضافة إلى ذلك، ياهو! أعلنت مؤخرًا عن سلسلة من التحسينات المهمة لأعمالها الإعلانية على شبكة البحث وستعمل بشكل وثيق مع العديد من معلني إرسال البحث لتزويدهم بحلول البحث التي من شأنها أن تفيد أعمالهم.”

[A statement from Yahoo as seen on Search Engine Land]

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Yahoo بإزالة صفحات المبيعات الخاصة بها لـ Search Submit Basic وSearch Submit Pro وتقوم الآن بإعادة التوجيه مرة أخرى إلى صفحة الإعلانات العامة الخاصة بها وجدت هنا. ولم تعلن ياهو عن أي خطط لإعادة تنفيذ البرنامج في المستقبل.

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