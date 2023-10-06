Rewrite this title: ياهو! شبكة Bing تنطلق إلى 13 دولة جديدة

ستساعدك المقالة التالية: ياهو! شبكة Bing تنطلق إلى 13 دولة جديدة

ياهو! شبكة Bing، عبارة عن سوق إعلانات بحث مدمج يتكون من Yahoo! وBing والمواقع الشريكة (Facebook, AmazonوMonster وWebMD وCNBC وViacom، بالإضافة إلى شبكات مثل The Wall Street Journal Digital Network). أعلن يوم الاربعاء توسعها إلى سبعة أسواق جديدة في أوروبا وستة في أمريكا اللاتينية. تصل الشبكة الآن إلى إجمالي 22 دولة عبر أربع قارات، وتخطط لمواصلة النمو.

في الولايات المتحدة وحدها، ياهو! تصل شبكة Bing إلى 151 مليون باحث.

وفقًا لـ comScore، فإن الباحثين على موقع Yahoo! من المرجح أن تنفق شبكة Bing ما يزيد عن 123 بالمائة من متوسط ​​تكلفة البحث على الإنترنت، مما يجعل Yahoo! شبكة Bing هي قناة تسويقية قوية. تتفوق الشبكة على المنافسة في العديد من المقاييس الرئيسية.

ياهو! تشير إحصائيات شبكة Bing إلى أن 151 مليون باحث في الولايات المتحدة تصل إليهم الشبكة، من المرجح أن ينفقوا 24 بالمائة أكثر من الباحث العادي، ومن المرجح أن ينفقوا 5 بالمائة أكثر من باحثي Google. في جميع أنحاء العالم، تصل الشبكة إلى 489 مليون باحث فريد، 92 مليون منهم لا يستخدمون جوجل؛ جمهور من المرجح أن ينفق 24 بالمائة أكثر من الباحث العادي.

وتم تقديم بيانات مماثلة في التقرير الربع سنوي “اتجاهات الإعلان العالمية على شبكة البحث Kenshoo:”

في الولايات المتحدة، في حين توفر Google المزيد من الزيارات الإجمالية (زيادة بنسبة 684 بالمائة في الربع الثالث من عام 2012)، فإن Yahoo! تعمل شبكة Bing (YBN) على زيادة إيرادات المبيعات عبر الإنترنت بمعدل أكثر كفاءة. على وجه التحديد، كان عائد الإنفاق الإعلاني (ROAS) للبحث المدفوع على YBN أعلى بنسبة 28 بالمائة في الربع الثالث منه على Google، وكانت نسبة النقر إلى الظهور (CTR) على YBN أعلى بنسبة 29 بالمائة. ونتيجة لذلك، زاد المعلنون إنفاقهم الإعلاني على YBN بنسبة 10 بالمائة على أساس ربع سنوي و35 بالمائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل معدل نمو أسرع من Google.

أيضًا، وفقًا لتقرير حالة البحث المدفوع الصادر عن وكالة البحث، في الربع الثالث من عام 2012، ياهو! زادت حركة النقرات على شبكة Bing بنسبة 9.6 بالمائة، في حين زادت حركة النقرات على Google بنسبة 0.7 بالمائة فقط.