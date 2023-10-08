Rewrite this title: ياهو! عرض الإعلانات تنخفض إلى Facebook

ستساعدك المقالة التالية: ياهو! عرض الإعلانات تنخفض إلى Facebook

سوف تقوم شركة ياهو، المعروفة منذ فترة طويلة بأنها الشركة الرائدة في صناعة الإعلانات المصوّرة، بتسليم مقعدها إذا استمرت الاتجاهات وتم تحقيق التوقعات. بينما ياهو! تواصل ازدهارها في مختلف الأسواق، وخاصة الأسواق خارج أمريكا الشمالية، Facebookومن المرجح أن يؤدي النمو المذهل وزيادة فعالية الإعلانات إلى جعلها الشركة الرائدة الجديدة في الإيرادات.

على وجه التحديد، لقد تنبأت شركة EMarketer Inc بذلك Facebook ستصل مبيعات الإعلانات المصوّرة إلى 2.19 مليار دولار بحلول نهاية عام 2011. ومن المفترض أن يمثل ذلك حوالي 17.7 بالمائة من حصة السوق الأمريكية، مما يتفوق بسهولة على حصة السوق المتوقعة البالغة 13.1 بالمائة لشركة Yahoo!. ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى كبار المعلنين مثل JPMorgan Chase وCoca-Cola وAdidas، ولكن النجاح الشامل الذي حققته Facebook الإعلان يتزايد أيضا.

Facebook هي بالفعل الرائدة في عدد مرات ظهور الإعلانات الصورية. في الواقع، المزيد من الناس يرون Facebook الإعلانات أكثر من رؤية إعلانات أي موفرين آخرين مجتمعين. المشكلة هي Facebook لا تزال تشهد نسبة نقر منخفضة نسبيًا على تلك الإعلانات، ونتيجة لذلك شهدت انخفاضًا في عروض الأسعار على نظام التكلفة لكل ألف ظهور. مثل Facebook ومع استمرارها في تعزيز نموذجها، وبناء الثقة، وإثبات الإيرادات للمعلنين، فلا ينبغي أن تواجه أي مشكلة في أن تصبح الشركة الرائدة بوضوح في صناعة الإعلانات المصوّرة. لكن Facebook لا يزال أمامه بعض الوقت للحاق به، وياهو! لا يقف ساكنا بأي حال من الأحوال.

[sources include: SFGate]