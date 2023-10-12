Rewrite this title: ياهو قد تقوم بتسريح المزيد من الموظفين

ستساعدك المقالة التالية: ياهو قد تقوم بتسريح المزيد من الموظفين

قد تستمر هجرة المزيد من موظفي ياهو حيث يقال إن ياهو تخطط للإعلان عن جولة أخرى من عمليات تسريح العمال خلال تقريرها المالي للربع الأول يوم الثلاثاء. وقد تؤثر عمليات التسريح من العمل على عدة مئات من موظفي ياهو نيويورك تايمز التقارير. إذا استمرت عملية التسريح هذه، فستكون هذه هي المرة الثالثة التي تتخلص فيها ياهو من موظفيها منذ الربع الأول من عام 2008. وخلال تلك الفترة، تم تسريح حوالي 1000 عامل في ياهو. بينما تم تسريح 1400 آخرين خلال الربع الأخير من عام 2008. وسيكون هذا أيضًا أول تسريح كبير للعمال منذ أن تولى الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ياهو، كارول بارتز، مسؤولية الشركة.

ومن المثير للاهتمام أن هذا يأتي في أعقاب العديد من الأخبار المتعلقة بـ Yahoo والتي صدرت مؤخرًا. أفاد موقع AdGooroo مؤخرًا أن معلني الصفحة الأولى لشركة Yahoo قد زادوا بنسبة 10% في الربع الأول من عام 2009. لكن هذا مجرد جزء من استراتيجية إعلانات Yahoo بأكملها وليس سببًا كافيًا للقول بأن برامج Yahoo الإعلانية تعمل بشكل جيد وجيد.

في الواقع، قد لا يكون الأمر جيدًا كما يبدو، خاصة وأن هناك بعض الضجة عبر الإنترنت مؤخرًا تفيد بأن ياهو ومايكروسوفت يتفاوضان من أجل صفقة إعلانية بحثية محتملة مرة أخرى.

لقد مر أقل من أسبوع قبل صدور التقرير المالي للربع الأول من العام لشركة Yahoo، ونتوقع أن نرى المزيد من الضجيج فيما يتعلق بهذا التسريح من العمل.