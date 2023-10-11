Rewrite this title: ياهو للتواصل مع Facebook في 2010

ستساعدك المقالة التالية: ياهو للتواصل مع Facebook في 2010

ياهو على وشك أن تفعل ما كان الآخرون يريدون القيام به لفترة طويلة الآن – دمج Facebook في خدمتهم عبر الإنترنت. أعلن للتو هو أن ياهو سيتم قريبا تنفيذه Facebook يتصل. ويعني هذا عمليًا أنه بمجرد تنفيذه، يمكنك الآن مشاركة محتوى Yahoo المتنوع بما في ذلك التقييمات والصور والتعليقات على المقالات والمزيد إلى حسابك Facebook التدفقات أو التحديثات.

وبالمثل، يمكنك الآن رؤية جهازك بسلاسة Facebook أنشطة الأصدقاء على حساب Yahoo الخاص بك. يعني التكامل أيضًا أنه سيكون لديك الآن خيار بشأن مكان تحديث رسالة الحالة الخاصة بك – وذلك إما على أي من خصائص Yahoo المدعومة أو على Facebook بدلاً من.

على الرغم من أن ياهو متكاملة إلى حد ما Facebook في السابق، كان ذلك متاحًا فقط على بوابة حساب Yahoo الفردية. هذه المرة، سيكون التكامل الكامل عبر جميع مواقع Yahoo.

من الواضح أن شركة ياهو هي التي تستفيد منها Facebookشعبية وقاعدة المستخدمين الضخمة في هذه الصفقة. نظرًا لأن Bing متقدم عليهم بالفعل Twitter التكامل، فمن المنطقي أن تلجأ شركة Yahoo إليه Twitterأقرب منافس – Facebook على أمل زيادة تفاعل المستخدمين على مواقع محتوى Yahoo.

ياهو مستعدة للطرح Facebook الاتصال في أوائل عام 2010.