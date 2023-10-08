Rewrite this title: ياهو! محاولات بحثية للتنبؤ بمقاطع الفيديو الفيروسية

ستساعدك المقالة التالية: ياهو! محاولات بحثية للتنبؤ بمقاطع الفيديو الفيروسية

هناك ما يقرب من 9286 طريقة مختلفة لتسويق شيء ما عبر الإنترنت. ومع ذلك، فإن إحدى أكثرها فائدة هي مقاطع الفيديو سريعة الانتشار. يمكن أن تتحول الميزانية الصغيرة إلى مبالغ فاحشة من عرض المنتج والاعتراف بالعلامة التجارية على نطاق واسع وأرباح هائلة. الآن، تمكنت شركة Orabrush من القيام بذلك من خلال مقاطع الفيديو الخاصة برهاب البخور، لكن الشركات الأخرى لم تكن محظوظة جدًا. والحقيقة هي أنه من الصعب تحديد السبب الذي يجعل مقطع الفيديو ينتشر بسرعة. ياهو! ومع ذلك، تحاول الأبحاث إحراز تقدم في الأسئلة المتعلقة بنجاح مقاطع الفيديو واسعة الانتشار. تضمن مشروع حديث توقع نسبة المشاهدة للمحتوى الفيروسي أو المحتمل.

تستخدم الدراسة Yahoo! Zync، هي خدمة مراسلة فورية تتيح للمستخدمين نشر المحتوى الذي يشاهدونه على الويب بسرعة. يتم تجميع معلومات Zync وفحصها بواسطة Yahoo لتحديد النجاح المتوقع لمحتوى الوسائط. تكون القدرة على التنبؤ بنسبة المشاهدة أكثر دقة عندما يكون الفيديو قد حصل على أكثر من 10 ملايين مشاهدة، ولكن هذا النهج يحقق معدل نجاح إجماليًا يبلغ 95.8%.

فرضية الدراسة هي أن “الفيديو الذي يحتوي على نسبة عالية YouTube سيُظهر عدد المشاهدات نمط مشاركة فريدًا” في Zync والبيئات الأخرى ذات الصلة. من خلال فحص هذا النمط في محاولة لمعرفة كيف يبدو الفيديو واسع الانتشار، قامت Yahoo! ويمكنه بعد ذلك التنبؤ بمقاطع الفيديو التي من المحتمل أن تنتشر بسرعة كبيرة في المستقبل. أنماط محددة أن ياهو! تم تضمين الفريق الذي عثر عليه في الدراسة الكاملة التي تم نشرها على موقع Yahoo! موقع البحث، الرابط أدناه. تتضمن المعلومات التي يتم تناولها عدد جلسات مشاهدة الفيديو وسلوك المستخدم على الفيديو (التشغيل والإيقاف المؤقت والإرجاع وما إلى ذلك). بالنسبة لشركة Yahoo!، تعد هذه الدراسة جزءًا مهمًا ليس فقط من فهم المحتوى الفيروسي ولكن أيضًا صورة المشاركة الاجتماعية الشاملة. منذ ياهو! انتقل من كونه موقع بحث في المقام الأول إلى كونه موردًا اجتماعيًا في المقام الأول، فمن المنطقي جدًا أنهم سيجرون مثل هذه الدراسة.

[via the Yahoo! Research Blog]