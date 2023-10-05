Rewrite this title: ياهو نيوز: الشركة تستحوذ على Vizify وتزيل Facebook وخيارات تسجيل الدخول إلى Google

ستساعدك المقالة التالية: ياهو نيوز: الشركة تستحوذ على Vizify وتزيل Facebook وخيارات تسجيل الدخول إلى Google

ظهرت شركة Yahoo في الأخبار عدة مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أمر ملحوظ بالنظر إلى أن الشركة لم تحصل على القدر نفسه من الاهتمام الذي اعتادت عليه.

لقد استحوذوا على شركة اجتماعية ناشئة وأزالوا بعض الميزات من خدماتهم التي تسمح لك بتسجيل الدخول باستخدام Facebook أو حساب جوجل. فيما يلي بعض التفاصيل الإضافية حول كل قصة من هذه القصص.

ياهو تستحوذ على Vizify

ال تم الإعلان بالأمس بواسطة Vizify التي استحوذت عليها شركة Yahoo. Vizify هي شركة ناشئة تتيح للمستخدمين إنشاء الرسوم البيانية ومقاطع الفيديو من بيانات الوسائط الاجتماعية. ونتيجة لعملية الاستحواذ، ستقوم Vizify بإغلاق خدماتها، ويقال إنها كذلك

من الآن فصاعدا، لن يسمحوا بالاشتراكات الجديدة أو شراء الخدمة المتميزة الخاصة بهم. تعتزم Vizify القيام بما هو صحيح للعملاء الذين قاموا بالتسجيل في الخطط المدفوعة من خلال إصدار المبالغ المستردة بالكامل وتقديم إرشادات حول كيفية تولي ملكية النطاقات المشتراة من خلال Vizify.

ياهو يزيل Facebook وخيارات تسجيل الدخول إلى Google

ياهو أيضا أعلن أمس سيتوقفون عن السماح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى خدماتهم، مثل Flickr، باستخدام Facebook وحسابات جوجل. سيتم تنفيذ هذه التغييرات تدريجيًا، مما يعني أنه سيتعين على المستخدمين في المستقبل التسجيل للحصول على معرف Yahoo من أجل استخدام خدمات Yahoo.

وفقًا لبيان صادر عن Yahoo، فقد تم إجراء هذا التغيير لصالح مستخدميها:

تعمل شركة Yahoo باستمرار على تحسين تجربة المستخدم… [the new sign-in process] سيسمح لنا بتقديم أفضل تجربة شخصية للجميع.

وقالت المتحدثة باسم ياهو أيضا أزرار تسجيل الدخول ل Facebook وستتم إزالة Google في النهاية من جميع خصائص Yahoo، على الرغم من عدم تحديد إطار زمني.

حقوق الصورة المميزة: لقطة الشاشة تم التقاطها في مارس 2014