Rewrite this title: ياهو يصل إلى Sweet Sixteen

ستساعدك المقالة التالية: ياهو يصل إلى Sweet Sixteen

عبر ياهو

إن شركة “ياهو” قديمة بما يكفي لتمكنها من الحصول على وظيفة، ورخصة قيادة، وشرب البيرة (إذا كانت تعيش في ألمانيا). هذا صحيح: لقد وصلت شركة ياهو إلى عامها السادس عشر، حيث نجت من ذلك لأكثر من عقد ونصف. في حين أن ياهو قد غيرت شكلها إلى حد ما، مع التركيز على ميزات أقل توجهاً نحو البحث، فإن الوصول إلى هذا العصر ليس بالإنجاز البسيط.

احتفلت شركة Yahoo بالذكرى السنوية في مكاتبها في جميع أنحاء العالم، ولكن يمكن العثور على الاحتفال الأكثر وضوحًا للمستخدمين على الموقع Twitter. استغلت شركة Yahoo هذه المناسبة لتخبرنا بستة عشر حقيقة ممتعة عن الشركة. وفيما يلي ملخص موجز:

يوجد كل يوم أكثر من 13 مليون شكل مختلف لصفحة Yahoo الرئيسية.

تم تصنيف شركة Yahoo ضمن أفضل 10 شركات مساهمة عامة صديقة للبيئة في الولايات المتحدة

تم تصنيف الشركة على أنها “شركة التكنولوجيا الأكثر ثقة في العالم” من قبل Edelmean Trust Barometer في عام 2010.

لا يزال Yahoo Mail هو خدمة بريد الويب الأولى، حيث يستقبل ضعف عدد الزيارات التي يتلقاها Gmail المنافس.

تحصل Yahoo على عمليات بحث رياضية كل شهر أكثر من أي محرك بحث آخر.

يظل Yahoo Messenger هو أفضل خدمة للمراسلة الفورية في الولايات المتحدة

تضم مجموعات Yahoo حاليًا 13.7 مليون مجموعة و140 مليون مشترك.

كان لدى Flickr أكثر من 2100 صورة يتم تحميلها كل دقيقة في نوفمبر من عام 2010.

تصدرت ياهو ثلاث عشرة فئة للبحث في عام 2010، بما في ذلك الأخبار والبريد والمالية والتسوق.

في ديسمبر من عام 2010، تم إجراء 3.4 مليار عملية بحث على موقع ياهو.

منعت خدمة Yahoo Mail 582 مليار رسالة غير مرغوب فيها من الوصول إلى صناديق البريد الوارد في شهر نوفمبر من العام الماضي وحده.

كان موقع Yahoo Shine أكبر موقع في الولايات المتحدة مخصص “للجمهور النسائي”.

تصدرت Yahoo Finance الفئة المالية من حيث عدد الزوار العام الماضي، حيث تضاعفت تقريبًا ثلاث مرات عن منافس المركز الثاني (MSN Money).

يعد Yahoo OMG أفضل موقع للأخبار الترفيهية، حيث زاره في شهر ديسمبر من عام 2010 أكثر من 25 مليون زائر.

قام أكثر من 31 مليون مستخدم بالوصول إلى Yahoo Mail على منصة الهاتف المحمول في أكتوبر من عام 2010 وحده.

شهد موقع Yahoo Shopping 23 مليون زائر في شهر ديسمبر من عام 2010 وحده.

تعد هذه المنشورات بمثابة تذكير جيد بأن شركة Yahoo لا تزال على قيد الحياة وبصحة جيدة، وذلك فقط لأنها تتمتع بسيطرة غريبة على بعض أهم المجالات المتخصصة. على أية حال، ياهو، عيد ميلاد سعيد. أتمنى لك مئات الأطفال البدناء والعديد من العائدات المجيدة (أو العودة، حسب الحالة).

[via Yahoo’s Twitter page, with special thanks to the Topsy compilation]