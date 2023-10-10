Rewrite this title: ياهو! يقطع 600+ وظيفة :(

ستساعدك المقالة التالية: ياهو! يقطع 600+ وظيفة 🙁

منذ شراكتها مع Microsoft لنتائج البحث، ترددت شائعات بأن Yahoo! كان على الطريق إلى قطع الوظائف. الآن، تم تأكيد الشائعات والأرقام المرتبطة بها، حيث قامت Yahoo! يقوم بخفض أكثر من 600 موظف.

كما ذكر بواسطة وادي السيليكونياهو! خفضت الشركة ما بين أربعة وخمسة بالمائة من إجمالي قوتها العاملة، وتسريح ما بين 600 و700 موظف. في حين أن الأرقام رسمية ومؤكدة، إلا أن الموظفين الذين تم تقليصهم من الشركة لم يتم الانتهاء منهم بعد، وسيبدأ الموظفون في تلقي الكلمة الرسمية بدءًا من الأسبوع المقبل.

يمثل هذا التحول الكبير في الموظفين نمطًا مستمرًا، حيث أجرى محرك البحث المتعثر ثلاث عمليات تسريح جماعية إضافية للعمال منذ بداية عام 2008. بالإضافة إلى ذلك، تم الاستعانة بمصادر خارجية للعديد من الوظائف الجديدة التي أنشأتها الشركة لمنافسين سابقين، مع استخدامهم لتقنيات مايكروسوفت. تقدم إعلانات البحث والخوارزمية المثال الرئيسي.

موقع ياهو الرسمي! أعلن الإعلان أن عمليات تسريح العمال كانت “جزءًا من إستراتيجيتنا المستمرة لوضع Yahoo في أفضل وضع لنمو الإيرادات وتوسيع الهامش”، وأنهم يعتزمون مواصلة التوظيف للمنتجات التي تنوي الشركة التركيز عليها. يشير التركيز الاستراتيجي للشركة إلى الدفع نحو المنتجات التي يمكن للشركة من خلالها تقديم نهج فريد وتمايز حقيقي عن المنافسة، بدلاً من المنتجات الزائدة عن الحاجة التي يتم التغلب عليها بسرعة.

ياهو! سيحصل الموظفون الذين تم فصلهم على حزمة مكافأة نهاية الخدمة، والتي يجب أن تكون كافية لجعلهم يقفون على أقدامهم في سوق لا يزال فيه الطلب على مهندسي الكمبيوتر الموهوبين.

وعلى الرغم من هذا الإعلان، شهدت أسهم ياهو انخفاضًا بنسبة 04% فقط في القيمة. منذ بداية عام 2010، بدأت شركة ياهو! شهدت زيادة بنسبة 2٪ فقط في الإيرادات. ومع ذلك، فإن النمو الضعيف هو مجرد نهاية لانخفاض طويل، حيث كانت القيمة السوقية للشركة تكافح منذ أن بلغت ذروتها في عام 2006.