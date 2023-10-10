Rewrite this title: “يا إلهي، إنها مليئة بالنجوم” – ملحقات تقييم البائع في Google AdWords

ستساعدك المقالة التالية: “يا إلهي، إنها مليئة بالنجوم” – ملحقات تقييم البائع في Google AdWords

إذا كان الفيلم 2001: رحلة فضائية تم إصدارها في عام 2010 مقابل عام 1968، وربما تم اتباع السطر الكلاسيكي أعلاه بنقرة لقراءة المراجعات. دعونا معرفة السبب. خلال العام الماضي، قدم Google AdWords عددًا من ملحقات الإعلانات التي تمكن المعلنين من تقديم معلومات إضافية حول أعمالهم ومنتجاتهم.

على سبيل المثال، أصبحت إضافات المنتجات، وإضافات المواقع، وروابط أقسام الموقع الإعلانية، وإضافات الهاتف متاحة الآن للمعلنين. يوفر كل ملحق إعلان معلومات قيمة إلى جانب إعلان البحث المدفوع المعني، مثل أرقام الهواتف والروابط العميقة في موقع الويب والعناوين وصور المنتج وأسعاره. من خلال تجربتي في مساعدة العملاء في عمليات البحث المدفوعة، رأيت بالتأكيد أن امتدادات الإعلانات لها تأثير. من السهل أن نفهم السبب. عندما تتعامل مع مثل هذه المساحة المحدودة لإعلاناتك على شبكة البحث المدفوعة، فإن إضافة العناصر المرئية وغيرها من المعلومات القيمة يمكن أن تجعل هذه الإعلانات مميزة (وتساعدك على بناء المصداقية).

أحدث ملحق للإعلان – ملحقات تقييم البائع

في أواخر شهر يونيو، نفذ برنامج AdWords إضافات تقييم البائع، والتي يمكن أن تظهر مع إعلانات البحث المدفوعة عندما يبحث الأشخاص عن معلومات المنتج. تشتمل ملحقات تقييم البائع على تصنيف نجوم التاجر للمعلنين الحاصلين على تقييم عالٍ في Google Product Search. إذا لم تكن على دراية بـ Google Product Search، فهي إحدى مناطق Google حيث يمكن للمتسوقين البحث عن المنتجات لمقارنة الأسعار والعثور على المراجعات والارتباط بمواقع الويب التجارية لشراء المنتجات التي يهتمون بها في النهاية. عن طريق إعداد حساب Google Merchant ، يمكنك تزويد Google بخلاصة تحتوي على معلومات منتجك. بمجرد إعداد الخلاصة، يمكن للمتسوقين العثور على منتجاتك عبر Google Product Search (وعبر إعلانات البحث المدفوعة من خلال تنفيذ ملحقات المنتج).

إذا كنت تدير موقعًا للتجارة الإلكترونية ولم تقم بإعداد حساب Google Merchant، فيجب عليك القيام بذلك – ولكن فقط بعد قراءة بقية مشاركتي. 🙂 ومع ذلك، على الرغم من أنني أعتقد أنه من المهم إعداد حساب تاجر على Google، إلا أنه ليس من الضروري أن تعمل ملحقات تقييم البائع. سأقدم المزيد من المعلومات حول متطلبات تمديد تقييم البائع لاحقًا في هذا المنشور.

كيف يمكن أن تؤثر ملحقات تقييم البائع على أداء البحث المدفوع

ويقال إن الصورة تساوي ألف كلمة. لقد قدمت لقطتي شاشة أدناه لإضافات تقييم البائع التي تظهر في أعلى ثلاث قوائم بحث مدفوعة (أعلى القوائم العضوية مباشرةً). ما مدى رأيك في القوائم بدون سيتم تنفيذ إضافات تقييم البائع عندما تكون بجوار معلنين اثنين مع ملحقات تقييم البائع؟ كما قلت سابقًا، يمكن للتحسينات الطفيفة على الإعلان أن تُحدث فرقًا كبيرًا في مثل هذه المساحة المحدودة.

وغني عن القول أن ظهور إضافات تقييم البيع مع إعلاناتك يمكن أن يكون عنصرًا مهمًا لبناء المصداقية وزيادة النقر. ما لم تكن علامة تجارية كبيرة، فهناك احتمال كبير أن الأشخاص الذين يبحثون عن المنتجات لا يعرفون شركتك وما يفكر فيه المستهلكون الآخرون بشأن عملك. عندما يتم تزويد هؤلاء الأشخاص بسلسلة من الإعلانات، فما الإعلان الذي سينقرون عليه؟ من الممكن جدًا أن يكون هو الذي يعرض تاجرًا ذا تقييم عالٍ، خاصةً أنه يمكنه النقر لقراءة المراجعات على Google Product Search.

لسوء الحظ بالنسبة للمعلنين الذين ليس لديهم ملحقات تقييم البائع، فإن إعلاناتهم قد تكون باهتة بالمقارنة. ومما يزيد الطين بلة، أن المعلنين الذين ليس لديهم ملحقات تقييم البائع قد يكونون في الواقع تجارًا ممتازين ولديهم عملاء يحبون الشراء منهم. هناك فقط نقص في المراجعات للتاجر… المزيد عن ذلك قريبًا. بالمناسبة، هذه هي الصفحة التي يمكن للمتسوقين مشاهدتها بمجرد النقر عليها لقراءة التقييمات. يتمتع المتسوقون بالقدرة على تصفية التقييمات حسب التصنيف أو الموضوع أو حسب المصدر.

كيفية الحصول على ملحقات تقييم البائع

الآن وبعد أن رأيت إضافات تقييم البائع قيد التنفيذ، أراهن أنك تتساءل عن كيفية عرضها مع إعلانات البحث المدفوعة. سؤال جيد، والإجابة قد تعني بعض العمل بالنسبة لك. ولكن قد يكون ذلك مفيدًا لشركتك وسأشرح السبب قريبًا. أولاً، سأدرج المعايير التي يتعين عليك استيفاؤها حتى تظهر إضافات تقييم البائع مع إعلاناتك.

فيما يلي متطلبات عرض إضافات تقييم البائع (مباشرة من مركز مساعدة AdWords):

يجب أن تكون حملتك مشتركة في بحث Google.

يجب أن تستهدف حملتك الولايات المتحدة فقط.

يجب أن يحصل نشاطك التجاري على 30 مراجعة فريدة على الأقل وتقييمًا بأربع نجوم أو أعلى على Google Product Search.

الأولان سهلان… والثالث ليس بهذه السهولة (وهو خارج عن سيطرتك جزئيًا). يمكن أن يساعد الحصول على مراجعات العملاء نشاطك التجاري على عدة مستويات، وتعد إضافات تقييم البائع مجرد سبب آخر لضمان قيام عملائك بمراجعة منتجاتك. بالمناسبة، إذا كنت تتساءل عن كيفية تحصيل الرسوم منك مقابل إضافات تقييم البائع، فإن Google لا تفرض رسومًا إلا مقابل النقرات على الإعلان القياسي (عندما ينقر شخص ما على عنوان إعلانك على شبكة البحث المدفوعة). إذا قام شخص ما بالنقر فوق ملحق الإعلان لقراءة التعليقات، فلن يتم تحصيل رسوم منك.

من أين تأتي التقييمات وما يمكنك فعله للتأثير على امتدادات التقييم الخاصة بك

يقوم Google Product Search بتجميع المراجعات من عدد من المصادر، لذا لا يوجد مكان واحد فقط يمكنك جذب العملاء إليه لمراجعة منتجاتك. يسرد مركز مساعدة AdWords عدة مصادر للمراجعات، بما في ذلك تقييمات الموردين، وBizrate، وReviewCentre.com، وViewpoints، ومراجعات Google Checkout. يمكنك إجراء بعض عمليات البحث على Google Product Search والتحقق من المراجعات لمعرفة المصادر الأخرى التي يلجأ إليها Google للحصول على المراجعات. على سبيل المثال، رأيت Pricegrabber.com، وYahoo، وepinions، وMrRebates.com، وما إلى ذلك. وبمجرد أن تفهم المصادر المختلفة، فقد حان الوقت للحصول على المزيد من المراجعات.

الحصول على المزيد من التقييمات (أخلاقيًا)

أوصي بشدة بوضع خطة اتصال للتأكد من أن عملائك يعرفون أنه يمكنهم مراجعة منتجاتك. في بعض الأحيان، لا يعرف الأشخاص ببساطة أنه يمكنهم مراجعة منتجاتك، ومكان نشر تقييماتهم فعليًا. قد يحب عملاؤك منتجاتك وخدماتك، ولكنهم يحتاجون فقط إلى دفعة أخيرة لكتابة مراجعة.

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها التواصل مع عملائك بشأن عملية المراجعة. يمكنك تضمين رسالة في رسالة التأكيد الإلكترونية بعد شراء المنتج، ويمكنك إرسال رسالة بريد إلكتروني للمتابعة توضح أنه يمكنهم مراجعة منتجاتك، ويمكنك استخدام Facebook الصفحة و Twitter حساب لتذكير المتابعين والمعجبين بأنه يمكنهم مراجعة منتجاتك، وما إلى ذلك. إذا كان لديك مركز اتصال، فيمكنك أيضًا مطالبة ممثليك بإعلام العملاء بأنه يمكنهم مراجعة أحدث عمليات الشراء الخاصة بهم.

أعتقد أنك ستفاجأ بمعرفة عدد العملاء المستعدين لكتابة تعليقات لك بمجرد أن يعلموا أن بإمكانهم ذلك، بالإضافة إلى مكان نشر تلك التقييمات. مرة أخرى، أنت بحاجة إلى 30 مراجعة، وليس 500. إذا قمت بإنشاء خطة اتصال قوية، فلا ينبغي أن يكون ذلك مشكلة. وأيضًا، بمجرد إنشاء خطة الاتصال الخاصة بك وإنشاء ما يكفي من المراجعات، دعها تستمر في العمل. هل أصبح جزءًا قياسيًا من عملية عملك. قد ينتهي بك الأمر بالحصول على مئات أو آلاف المراجعات بمرور الوقت، وهذا من شأنه أن يساعد في جهودك.

اعرض نجومك، وزد نسبة النقر إلى الظهور، وعزز المبيعات باستخدام ملحقات تقييم البائع

كلما عملت مع ملحقات الإعلان في Google AdWords، كلما رأيت كيف يمكن للإضافات البسيطة إلى الإعلان أن تؤثر على نسبة النقر إلى الظهور والمبيعات. تعد ملحقات تقييم البائع هي الأحدث التي تصل إلى Google.com ويجب أن تكون جزءًا من معادلة البحث المدفوع للشركات التي تدير مواقع التجارة الإلكترونية. لا تدع النجوم والتقييمات من المنافسين تطغى على إعلاناتك. يمكنك الحصول على تلك النجوم أيضًا. تحتاج فقط إلى تلبية المتطلبات.