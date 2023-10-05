Rewrite this title: يبدأ بناء الروابط بالبحث والبحث لا شيء بدون عقل بشري

ستساعدك المقالة التالية: يبدأ بناء الروابط بالبحث والبحث لا شيء بدون عقل بشري

يتطلب الارتباط موقعين على شبكة الإنترنت. إذا كنت تقوم بإنشاء روابط، فإن أحد مواقع الويب تلك ينتمي إليك بالفعل، ولكن عندما يأتي موقع الويب الآخر، يصبح الأمر معقدًا هنا. إن العثور على هذا الموقع في الطرف الآخر من الرابط المحتمل الخاص بك يتطلب بحثًا، وهذا البحث، إذا كان مفيدًا على الإطلاق، يتطلب شخصًا خاصًا ومخلصًا. يعد إنشاء المحتوى وإنشاء التوعية أمرًا مهمًا، لكن المحتوى والتوعية ليس لهما مكان يذهبان إليه بدون أساس مصنوع من البحث الجيد.

فهم مكانتك

في عالم بناء الروابط، يأتي البحث بأشكال عديدة. البحث هو مصطلح واسع مع بعض التعريفات المختلفة، ولكن كل ذلك يعود إلى الاستكشاف والاكتشاف والتتبع.

إن تجميع أبحاث الروابط الخلفية، واستخدام أدوات بناء الروابط المتقدمة وتوصيل سلاسل مشغلات البحث الرائعة لن يفيدك كثيرًا إلا إذا فهمت مكانتك. من هم اللاعبين الكبار في هذه الصناعة؟ من هم المدونين غزير الإنتاج؟ ما هي القضايا؟ ما هي التحديات المحددة التي واجهتها؟ ما هي المصطلحات الصناعية؟

من الأفضل الإجابة على هذه الأسئلة في أسرع وقت ممكن. كلما تعرفت أكثر على مجال عمل العميل، قل الوقت الذي ستضيعه في الأبحاث التي لن تسفر عن أي نتائج. لا يلزم بالضرورة أن يتم إجراء هذا النوع المحدد من الأبحاث بواسطة رئيس بيانات متخصص في تحليل الأرقام – فمن الضروري أن يفهم أي شخص يعمل بشكل مباشر في حملة بناء الروابط الخاصة بك مجال عملك قبل الغوص فيه بشكل متهور. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا مع العقل البشري. لن تساعدك جميع أدوات البحث والتحليلات في العالم على فهم مجال تخصصك حقًا – فقوة المادة الرمادية التحليلية الخاصة هي وحدها القادرة على القيام بهذه المهمة.

تقنيات البحث

بمجرد أن تفهم مجال تخصصك، فقد حان الوقت للعثور على بعض المواقع. مواقع الويب هذه هي المكان الذي سيذهب إليه “الطرف الآخر من الرابط” الأسطوري، لذلك لا يمكن لأي حملة بناء روابط حقيقية أن تذهب إلى أي مكان دون البحث الشامل عن الموقع. هذا هو المكان الذي ستحتاج فيه إلى مدير بيانات مخصص وجدول بيانات موثوق به. إن فهم تلك المعلومات يتطلب عقلًا بشريًا، عقلًا يرى العالم من منظور البيانات.

الأحذية على الأرض – هذا هو النهج الأساسي، ولكنه أيضًا النهج الأكثر إبداعًا. استخدم سلاسل البحث الأساسية أو توصل إلى شيء معقد. لدى كل من أنتوني بينسابان وشون ريفيل بعض الأفكار الرائعة والفريدة من نوعها للعثور على مواقع متخصصة. ببساطة، تسمح لك هذه الطريقة بالتواصل مع Google حتى تخدر عيناك.

الأرض – هذا هو النهج الأساسي، ولكنه أيضًا النهج الأكثر إبداعًا. استخدم سلاسل البحث الأساسية أو توصل إلى شيء معقد. لدى كل من أنتوني بينسابان وشون ريفيل بعض الأفكار الرائعة والفريدة من نوعها للعثور على مواقع متخصصة. ببساطة، تسمح لك هذه الطريقة بالتواصل مع Google حتى تخدر عيناك. أدوات – هناك الكثير من الشركات التي تقدم أدوات بناء الروابط، والعديد منها متخصص في البحث عن المواقع. يقوم Ontolo بالكثير من الأعمال الشاقة نيابةً عنك، ويقدم Guest Post Labs منشئًا ممتازًا للاستعلام. هناك أيضًا أدوات تجمع المقالات/المشاركات من مواقع مثل Reddit وGoogle News في جدول بيانات واحد، ويمكن للمستخدم إدخال أي كلمة رئيسية يمكن تخيلها.

– هناك الكثير من الشركات التي تقدم أدوات بناء الروابط، والعديد منها متخصص في البحث عن المواقع. يقوم Ontolo بالكثير من الأعمال الشاقة نيابةً عنك، ويقدم Guest Post Labs منشئًا ممتازًا للاستعلام. هناك أيضًا أدوات تجمع المقالات/المشاركات من مواقع مثل Reddit وGoogle News في جدول بيانات واحد، ويمكن للمستخدم إدخال أي كلمة رئيسية يمكن تخيلها. في عالم بدون جوجل – هذه الطريقة أيضًا أساسية جدًا. تخيل عالما بدون جوجل. انقر الآن عبر بعض المواقع المتخصصة/الصناعية. انظر إلى من يرتبطون به. تحقق من قوائم مدونتهم. انزل إلى جحر الأرنب، وقد تتفاجأ بما تجده.

– هذه الطريقة أيضًا أساسية جدًا. تخيل عالما بدون جوجل. انقر الآن عبر بعض المواقع المتخصصة/الصناعية. انظر إلى من يرتبطون به. تحقق من قوائم مدونتهم. انزل إلى جحر الأرنب، وقد تتفاجأ بما تجده. الروابط الخلفية/أبحاث المنافسين – قد يكون هذا النوع من البحث مرهقًا، لكنه ضروري في أي حملة جيدة لبناء الروابط. قم بتحليل الروابط الخلفية لمنافسك واستخدم تلك المعلومات في استراتيجيتك.

– قد يكون هذا النوع من البحث مرهقًا، لكنه ضروري في أي حملة جيدة لبناء الروابط. قم بتحليل الروابط الخلفية لمنافسك واستخدم تلك المعلومات في استراتيجيتك. وسائل التواصل الاجتماعي – وسائل التواصل الاجتماعي (خاصة Twitter) طريقة رائعة للعثور على المواقع التي قد لا تظهر أبدًا على Google للبحث عن الكلمات الرئيسية المستهدفة. ابحث في علامات التصنيف وملفات التعريف والبحث في التغريدات. وبدلاً من ذلك، اسأل من حولك، فمن المفترض أن يكون الأمر اجتماعيًا، بعد كل شيء.

– وسائل التواصل الاجتماعي (خاصة Twitter) طريقة رائعة للعثور على المواقع التي قد لا تظهر أبدًا على Google للبحث عن الكلمات الرئيسية المستهدفة. ابحث في علامات التصنيف وملفات التعريف والبحث في التغريدات. وبدلاً من ذلك، اسأل من حولك، فمن المفترض أن يكون الأمر اجتماعيًا، بعد كل شيء. الشبكات – عند الحديث عن السؤال، لا يمكنك أبدًا التحدث إلى عدد كبير جدًا من الأشخاص أو تكوين صداقات كثيرة جدًا. الأمر بسيط مثل بدء محادثة وتسجيل أي نتائج ذات صلة.

افهم أن استخدام هذه المعلومات يتطلب عقلًا بشريًا، وهو عقل يرى العالم من حيث البيانات. وبخلاف ذلك، سيتم الحكم على كل عنوان URL بالتعفن في جدول البيانات. إن هذا الباحث المتفاني، الذي يعرف ما يجب فعله بالبيانات نفسها، هو الجزء المهم.

لكل رابط منزل جيد

من أفضل الممارسات التخلص من المواقع الرديئة أثناء تقدمك، ولكنك ستشاهد المزيد من العلامات الحمراء المرتفعة أثناء التنقيب بشكل أعمق قليلاً. لن تنجح حملة بناء الروابط الجيدة بدون مواقع حسنة السمعة، ومن مهام الباحث اكتشاف الرسائل غير المرغوب فيها والقمامة. قد يعني الموقع حسن السمعة مدونة تقنية بقيمة 99 DA، أو قد يعني مدونة شخصية تبلغ 18 DA ذات صلة كبيرة بمكانتك. لا تستطيع الطائرة بدون طيار أو الأداة تحديد ما إذا كان الموقع يتمتع بسمعة طيبة أم لا، فهي تتطلب عقلًا بشريًا.

ثم هناك اختبار الرائحة. الروبوتات وجداول البيانات لا يمكنها الشم، لذلك مطلوب وجود إنسان هنا أيضًا. يطبق الباحث اختبار الرائحة، هل كان المحتوى مكتوبًا بواسطة أشخاص حقيقيين، أم لأشخاص حقيقيين؟ هل الإعلانات سطحية؟ كم مرة يتم تحديث الموقع؟ هل هناك جمهور؟ إن إنشاء رابط من مدونة روبوتية غير مرغوب فيها إلى موقعك لن يساعد أي شخص – لا موقعك على الويب، ولا أنت ولا الإنترنت ككل.

يتضمن البحث أيضًا مقابلة الناس. سيساعدك التحدث مع مالكي المدونات ومشرفي المواقع على تحديد ما إذا كان المحتوى أو رابط المورد الخاص بك مناسبًا أم لا. ستتعرف بالضبط على ما يريده جمهورهم وقد تجد بعض الروابط الجديدة المحتملة في هذه العملية.

الارتباط ليس ذا قيمة إلا إذا كان لديه منزل جيد.

طحن الأرقام

يعد تحليل البيانات أمرًا مهمًا، ولا يمكن إلا لأنواع معينة من الأشخاص تحليل الأرقام ومعرفة ما تعنيه. هذا ما يفرق الباحث عن الكاتب العادي أو استراتيجي وسائل التواصل الاجتماعي. يتعين على الباحث الجيد أن يتتبع تصنيفات البحث، ويتتبع معايير الوقت والكفاءة، ويتتبع أهداف بناء الروابط، ويبحث عن أنماط في كل منها. يمكنك بناء آلاف الروابط المثالية والمستدامة، ولكن إذا لم تتمكن من رؤية النتائج (وكيفية تحقيقها)، فما الفائدة إذن؟ يمكن للباحث الجيد أن يجد المعنى في بحر من الأرقام والارتباطات التشعبية وجداول البيانات. هذا هو المكان الذي تولد فيه دراسات الحالة أيضًا، والتي تمثل فرصة لمزيد من الروابط والمحتوى.

ينشئ الكتاب والمصممون ومنتجو الفيديو محتوى رائعًا، ولكن لن يكون لأي منهم أي مكان يذهب إليه دون البحث. هناك بعض أدوات البحث الرائعة، ولكن جميعها تتطلب عقلًا بشريًا لتفسير البيانات والنتائج. يعد الباحثون أساس أي حملة ناجحة لبناء الروابط، فهم عرافون يتواصلون مع عالم البيانات الأولية والارتباطات التشعبية وعوامل تشغيل البحث المعقدة. يبدأ بناء الروابط بالبحث، والبحث يبدأ بالعقل البشري.