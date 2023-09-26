Rewrite this title: يبدأ طرح تحديث تجربة صفحة Google على سطح المكتب

ستساعدك المقالة التالية: يبدأ طرح تحديث تجربة صفحة Google على سطح المكتب

تؤكد الشركة أن تحديث خوارزمية تجربة الصفحة من Google لنتائج بحث سطح المكتب يجري الآن “ببطء”.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من طرح التحديث بحلول نهاية شهر مارس.

يتم الآن طرح تحديث تجربة الصفحة ببطء لسطح المكتب. سيكتمل بحلول نهاية مارس 2022. تعرف على المزيد حول التحديث: https://t.co/FQvMx3Ymaf

— مركز بحث Google (@googlesearchc) 22 فبراير 2022

تم إرسال إشعار مسبق في نوفمبر 2021 بأن تحديث تجربة الصفحة، الذي تم طرحه لأول مرة على نتائج بحث الهاتف المحمول، سيتم تطبيقه على بحث سطح المكتب بحلول فبراير 2022.

ومن هنا، في الموعد المحدد.

هناك بعض الاختلافات الرئيسية بين كيفية تطبيق تجربة الصفحة على الهاتف المحمول مقارنةً بسطح المكتب.

راجع القسم التالي للحصول على مزيد من المعلومات حول العوامل المضمنة في تحديث سطح المكتب، وما يعنيه ذلك لموقعك على الويب.

تحديث تجربة صفحة Google لبحث سطح المكتب

يعد تحديث تجربة الصفحة من Google لبحث سطح المكتب امتدادًا للخوارزمية التي تم إطلاقها في بحث الهاتف المحمول في صيف عام 2021.

بالنسبة للجزء الأكبر، تتضمن تجربة الصفحة على سطح المكتب نفس إشارات التصنيف مثل تحديث الهاتف المحمول.

“وهذا يعني أن نفس مقاييس أداء الويب الأساسية الثلاثة: LCP، وFID، وCLS، والحدود المرتبطة بها ستنطبق على تصنيف أجهزة الكمبيوتر المكتبية. وستظل الجوانب الأخرى لإشارات تجربة الصفحة، مثل أمان HTTPS وغياب الإعلانات البينية المتطفلة، كما هي أيضًا.

لقطة شاشة من Developers.google.com/search/blog، نوفمبر 2021.

سهولة استخدام الهاتف المحمول، وهي إشارة مضمنة في تجربة الصفحة لبحث الهاتف المحمول، ستفعل ذلك لا تنطبق على سطح المكتب.

ماذا يعني هذا التحديث لموقعك على الويب؟

العوامل التي لم يتم تقييمها مسبقًا لموقعك على الويب في نتائج بحث سطح المكتب ستأخذها Google الآن في الاعتبار.

إذا حقق موقع الويب الخاص بك نتائج جيدة لهذه العوامل على الهاتف المحمول، فمن المحتمل أن يكون أداءه مشابهًا أيضًا على سطح المكتب.

بالنظر إلى سهولة استخدام الهاتف المحمول ليس كذلك كعامل لتحديث تجربة الصفحة على سطح المكتب، من المحتمل أن يستفيد موقعك من تعزيز الترتيب في بحث سطح المكتب حتى لو لم يتم تحسينه للجوال (طالما تم استيفاء معايير أخرى).

إذا كان موقعك يحتوي على عناوين URL منفصلة لسطح المكتب والجوال، فستعتمد إشارة سطح المكتب على عناوين URL التي يراها مستخدمو سطح المكتب.

يحتوي Google Search Console على تقرير جديد مخصص لتقييم معايير تجربة الصفحة على إصدارات سطح المكتب لصفحات الويب.

يمكنك الاستفادة من هذا التقرير للحصول على فكرة عن مدى تأثر موقعك بالتحديث عند انتهاء طرحه في نهاية الشهر التالي.

يمكن الوصول إلى تقرير سطح المكتب من علامة التبويب “تجربة الصفحة” في Search Console، أسفل تقرير الهاتف المحمول مباشرة.

يبدو مطابقًا لتقرير الهاتف المحمول، باستثناء قسم سهولة الاستخدام على الهاتف المحمول.

انظر المثال في لقطة الشاشة أدناه:

لقطة شاشة من https://search.google.com/search-console، كانون الثاني (يناير) 2022.

ضع في اعتبارك أنه لا ينبغي عليك القفز إلى استنتاجات بشأن تأثير هذا التحديث حتى يتم الانتهاء من طرحه في نهاية شهر مارس.

إذا لاحظت تغييرات في تصنيفات بحث سطح المكتب لديك من الآن وحتى نهاية شهر مارس، فقد لا تكون مرتبطة بشكل مباشر بتحديث تجربة الصفحة.

لمزيد من الإرشادات بخصوص تحديث تجربة الصفحة، راجع: