Rewrite this title: يبدأ Bing في الفهرسة Twitter التحديثات، نوع من

ستساعدك المقالة التالية: يبدأ Bing في الفهرسة Twitter التحديثات، نوع من

كما البحث في الوقت الحقيقي و Twitterالأهمية المتزايدة لـ Bing في إنتاج معلومات قيمة أصبحت في الاتجاه السائد، وينضم Bing إلى أمثاله Facebookوجوجل و Twitter في جلب ميزة البحث في الوقت الحقيقي في خوارزميات البحث الخاصة بهم. بدءًا من اليوم، سيعمل محرك البحث Bing على دمج المزيد من البيانات في الوقت الفعلي في نتائج البحث الخاصة به، بدءًا أولاً بتغريدات الأشخاص المشهورين – المدونين أو المشاهير.

في حين أن هذا قد يكون تطورًا مرحبًا به، إلا أن هذه الميزة الجديدة محدودة إلى حد ما. للحصول على تغريدات هؤلاء الأشخاص “البارزين”، سيتعين عليك إنشاء مصطلحات البحث الخاصة بك مثل – “الاسم Twitter” أو “تغريدات الاسم” أو “@Name”، حيث يشير الاسم إلى Twitter حساب الشخص. المشكلة هي عدد الأشخاص المشهورين الذين يستخدمون أسمائهم الكاملة كاسمهم Twitter اسم المستخدم؟ أو كم عدد المستخدمين الذين يقومون بالبحث على محرك بحث الويب فقط للحصول على أحدث تغريدات هؤلاء الأشخاص؟

سيكون من الرائع أن يبدأ Bing (أو محركات البحث الأخرى في هذا الشأن) في فهرسة ملف Twitter دفق التغريدات وعرضها بالإضافة إلى بيانات الويب الأخرى التي تقوم بالزحف إليها وعرضها كنتائج بحث. هذا أشبه بالبحث “في الوقت الحقيقي”، أليس كذلك؟

على أية حال، قد تكون هذه بداية جيدة بالرغم من ذلك. كما مدونة مجتمع بنج تم التوضيح عبر مشاركة:

نحن لا نقوم بفهرسة جميع Twitter في هذا الوقت… مجرد مجموعة صغيرة من مستخدمي تويتر البارزين وغزيرة الإنتاج للبدء. لقد اخترنا بضعة آلاف من الأشخاص للبدء، استنادًا بشكل أساسي إلى عدد متابعيهم وحجم التغريدات. نعتقد أن هذه خطوة أولى مثيرة للاهتمام نحو الاستخدام Twitterواجهة برمجة التطبيقات العامة لعرض التغريدات في البحث عن الأشخاص. نود أن نسمع تعليقاتك بينما نفكر في الاحتمالات المستقبلية في البحث في الوقت الفعلي.