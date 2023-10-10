Rewrite this title: يبدأ Google في عرض الصفحات المشابهة لنتائج البحث

ستساعدك المقالة التالية: يبدأ Google في عرض الصفحات المشابهة لنتائج البحث

أطلقت جوجل للتو ميزة البحث الجديدة يهدف إلى مساعدتك في العثور بسهولة على مواقع الويب الجديدة المشابهة للمواقع التي تعرفها والمرتبطة بالموضوع الذي يثير اهتمامك، خاصة لجلسة البحث الحالية.

الميزة الجديدة التي تسمى “الصفحات المشابهة” تجعل ميزة بحث جوجل “مشابهة” أكثر بروزًا وظهورًا في نتائج البحث الخاصة بك. يمكنك العثور على مربع أسفل صفحة نتائج البحث مباشرةً يحتوي على قائمة الارتباطات التي تشير إلى الصفحات المشابهة لنتائج البحث الحالية التي قدمها Google لمصطلحات البحث الخاصة بك.

الروابط المدرجة في هذا المربع المشابه للصفحات هي مواقع بديلة لن تتحقق منها عادةً لأنها لا تجيب بشكل مباشر على استعلام البحث الخاص بك، ولكن مرة أخرى قد يحتوي الموقع على محتويات قد تكون مفيدة لبحثك الحالي.

أعطت جوجل المثال التالي الذي يوضح ميزة صفحات جوجل المشابهة.

على سبيل المثال، مع ال مؤخرًا الزلازل في جميع أنحاء العالم، كان الكثير منا يبحث عن منظمات الإغاثة الدولية. لقد علمنا أن منظمة Direct Relief International شاركت بنشاط في هايتي، لذلك بدأنا بالبحث عن [direct relief international]. النتيجة الأولى في الصفحة تربطنا بموقع Direct Relief، حيث وجدنا العديد من الطرق لذلك مساعدة في هايتي. ولكن ماذا لو أراد المرء دعم العديد من المنظمات؟ إذا نقرت على الرابط “مشابه” الموجود على نفس سطر عنوان URL “www.directrelief.org/”، فستجد منظمات غير ربحية أخرى تشارك أيضًا في جهود الإغاثة.

لقد قدمنا ​​ميزة “مشابهة” للنتائج منذ فترة كوسيلة لاكتشاف مواقع جديدة ومفيدة، ولكنها لم تكن مرئية بشكل كبير. وبما أننا نعمل باستمرار على تحسين هذه الميزة ونعتقد أنها مفيدة حقًا، فسنبدأ الآن في عرض هذه المواقع البديلة بشكل أكثر وضوحًا. بدءًا من هذا الأسبوع، بالنسبة لطلبات البحث التي من المحتمل أن تكون فيها المواقع المشابهة مفيدة، سنعرض قائمة “الصفحات المشابهة” أسفل صفحة النتائج. على سبيل المثال، هذه قائمة المواقع المشابهة لموقع Direct Relief International: