Rewrite this title: يتحدث CMO في Searchmetrics عن تقلبات المؤسسات ووظائف تحسين محركات البحث وCWVs

ستساعدك المقالة التالية: يتحدث CMO في Searchmetrics عن تقلبات المؤسسات ووظائف تحسين محركات البحث وCWVs

هل هناك جوانب إيجابية للتقلبات المتأصلة في تحسين محركات البحث (SEO) مع كل تحديثات Google، وسلوكيات المستهلك المتغيرة، والتكنولوجيا المتطورة باستمرار؟

وما مدى أهمية مؤشرات أداء الويب الأساسية، على أية حال؟

لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا للتواصل مع ليليان هاس، المديرة التنفيذية للتسويق في Searchmetrics، لإطلاعها على بعض الموضوعات الساخنة الخاصة بتحسين محركات البحث للمؤسسات ونصائح للمبتدئين في مجال تحسين محركات البحث الذين يتطلعون إلى النمو في أدوار قيادية.

إذا كنت في سوق العمل من خلال بيانات البحث والبرامج والحلول الاستشارية الرائدة، فستحتاج إلى الاطلاع على نصائحها حول ما تبحث عنه Searchmetrics في الموظفين الجدد أيضًا.

1. كانت مؤشرات أداء الويب الأساسية (CWV) موضوعًا ساخنًا في العام الماضي.

ما الذي يحتاج المسوقون في المؤسسات إلى معرفته حول CWVs الآن بعد أن استقر الغبار؟

ليليان هاس: “بالنسبة للمسوقين في أي عمل تجاري، فإن التركيز على تقليل الاحتكاك بين المستخدمين عند وصولهم إلى موقع الويب الخاص بك هو اسم اللعبة – مع أو بدون CWVs.

قبل الإعلان الرسمي عن أن إشارات سرعة صفحة CWV ستصبح عوامل تصنيف، شهدت مواقع الويب سريعة التحميل وسهلة التنقل نتائج أفضل في محركات البحث. لقد أصبح طرح CWV رسميًا للتو.

سأقول أيضًا أن الغبار قد استقر فقط فيما يتعلق بحديث Google عن CWV.

لا يزال العمل بالنسبة للعديد من العلامات التجارية هائلاً.

يرى فريقنا أن العديد من الشركات الكبيرة لا تزال تواجه مشكلات كبيرة سرعة الموقع وتغيير التخطيطات. وإلى أن تتمكن النطاقات من إصلاح هذه المشكلات، فإنها ستواجه صعوبات في التفوق في عروض SERP التنافسية.

سيكون الحصول على CWV اللائق هو ثمن الدخول إلى ساحة اللعب.

إذا كان CWV الخاص بك أسوأ بكثير من منافسيك، فسوف تكافح من أجل التصنيف – ولكن CWV يتجاوز تحسين محركات البحث. وتكون المكاسب أكثر وضوحًا عندما يتعلق الأمر بالإيرادات والتحويلات.

2. لقد رأيناك تكتب من قبل عن التقلبات كفرصة في تحسين محركات البحث.

هل يمكنك مشاركة بعض الطرق التي قد تترجم بها هذه الأوقات المتقلبة إلى فرص لتحسين محركات البحث للمؤسسات؟

ليليان هاس: “في بداية الوباء، كانت لدينا تحولات كبيرة في التسويق. وقد استلزم ذلك تغيير الأساليب للتكيف مع بيئة جديدة غير مؤكدة.

عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث، كان لدينا عملاء يعانون من انخفاض وزيادة غير مسبوقة في عدد الزيارات. لقد تغير العالم وكذلك تغيرت حركة المرور على الويب.

نصيحتي لا تزال هي نفسها في ذلك الحين.

عندما تواجه انخفاضًا مفاجئًا في عدد الزيارات، فإن تحليل مكان حدوث الانخفاض هو الخطوة الأولى نحو التعافي – ولكنه ليس الأخير.

من المهم أن نفهم سبب حدوث ذلك.

هل كان التغيير الذي تم إجراؤه على موقع الويب الخاص بك؟

تحديث خوارزمية جوجل؟

فقدان تصنيفات الكلمات الرئيسية لصفحة معينة أو مجموعة من الصفحات – أو أي شيء آخر؟

اتخذ خطوات لتحسين تغيير سابق أو عكسه، اعتمادًا على ما تجده.

ويحدث العكس أيضًا، وقد تواجه تدفقًا مفاجئًا لحركة المرور وتصنيفات أفضل.

في حين أن الاحتفال لا يجب إهماله بالتأكيد (فبعد كل شيء، تعمل الفرق لسنوات لرؤية زيادة في عدد الزيارات، لذا تأكد من الاستمتاع به عند حدوثه!)، إلا أنه لا يزال من المهم التأكد من أنه النوع الصحيح من حركة المرور، وأن الزوار التعامل مع محتوى الويب الخاص بك.

ابحث عن الطرق التي يمكنك من خلالها تحسين صفحاتك ذات الزيارات الأعلى للحفاظ على تفاعل الزوار وتنقلهم عبر موقع الويب الخاص بك. استفد من حركة المرور الإضافية هذه من خلال تحسين معدل التحويل.

بالإضافة إلى ذلك، قم بتحديث بحث الكلمات الرئيسية الخاصة بك حول الموضوعات ذات التصنيف الجيد لتحديد ما إذا كنت قد فاتك أي شيء.

قد يكون هناك شيء جديد تم اكتشافه من خلال البحث ولم تقم بتحسينه.

قم بتغطية جميع قواعدك وشاهد مقدار حركة المرور الإضافية التي يمكنك الحصول عليها بالإضافة إلى تلك النتائج الجيدة بالفعل. الجيد يمكن أن يتحسن دائمًا.”

3. ما رأيك في التحسين أو التكتيك الأكثر استخفافًا في تحسين محركات البحث للمؤسسات اليوم؟

ليليان هاس: “الأساسيات، مثل العناوين المحسنة وتجربة المستخدم، لا تزال كما هي.

لكن مستوى المحتوى الرائع والمواقع عالية الأداء أعلى بكثير.

يجب أن يكون المحتوى الخاص بك أعلى من أي شيء آخر.

على سبيل المثال، أثر تحديث مراجعات المنتجات من Google على العديد من المواقع التابعة.

مع هذه التحديثات وغيرها من تحديثات Google، انتهت الأيام التي كان بإمكانك فيها كتابة نسخة أساسية عن منتج ما وتأمل الحصول على التصنيف.

والآن، يمكنك جعل خبرتك في هذا الموضوع واضحة جدًا من خلال تقديم رأي مستنير حول أداء المنتج.

4. ما هي النصائح أو التوصيات التي تقدمها لمحترفي تحسين محركات البحث (SEO) المبتدئين الذين قد يطمحون إلى تولي دور قيادي؟

“نصيحتي هي أن تتعلم كيفية سرد قصة تأثير تحسين محركات البحث (SEO) على الأعمال التجارية من حيث الإيرادات.

بمعنى آخر، إذا تمكنت من إيصال قيمة حركة المرور العضوية في إطار المصطلحات التجارية، فسوف يسمعك القادة في الفرق الأخرى الذين لا يفهمون خصوصيات وعموميات تحسين محركات البحث.

إنهم يبحثون عن القيمة (غالبًا، من الناحية المالية) التي تجلبها القناة للشركة.

أحد أصعب الأمور التي أرى أن كبار المسئولين الاقتصاديين يعانون منها هو أنهم يدخلون في تفاصيل غير ضرورية حول محركات البحث.

باعتبارنا مُحسني محركات البحث، نحن مهتمون جدًا بالعديد من الأجزاء المتحركة في العمل، ونتحمس بشكل مفرط للتفاصيل الدقيقة.

لكن إذا لم يفهم أحد ما نتحدث عنه أو اعتقدوا أنه ممل، فستضيع الرسالة.

حاول التركيز على نتائج الأعمال في العروض التقديمية والتقارير والاجتماعات مع رؤسائك بدلاً من ذلك.

في معظم المؤسسات، يتم التقليل من قيمة البحث العضوي عند مقارنته بالقنوات الأخرى مثل البحث المدفوع.

إذا تمكنت من العثور على طريقة لرفع مستوى المحادثة إلى مقاييس الأعمال والابتعاد عن التفاصيل الفنية، فأنت في طريقك نحو الفرص المستقبلية في قيادة تحسين محركات البحث.

إذا كان بإمكانك أيضًا زيادة عدد الزيارات العضوية والعملاء المحتملين والمبيعات لمؤسستك بشكل مستمر، فأنت أيضًا تهيئ نفسك لتحقيق النجاح.

5. ما الذي يتطلبه النجاح في منصب ما في Searchmetrics؟

وهل تبحث حاليًا عن أي أنواع محددة من المواهب؟

ليليان هاس: “نحن نعمل على تنمية فرق الخدمات لدينا على مستوى العالم، لذا شكرًا لطرح هذا السؤال ومنحي فرصة لمشاركة المزيد.

بينما لدينا مجموعة متنوعة من الأدوار المفتوحة، نحن نجند بنشاط مستشارو تحسين محركات البحث (SEO) ومديرو الحسابات.

إحدى فوائد العمل في شركة بحجمنا هي إتاحة الفرصة لإسماع صوتك.

نحن ندرك أن الفكرة الرائعة التالية يمكن أن تأتي من أي شخص على أي مستوى.

يتبنى أعضاء الفريق الناجحون عقلية البناة والمبتكرين ويبحثون عن فرص للنمو. ثم يقدمون تلك الفرص مع التركيز بشكل واضح على النتيجة النهائية.

بشكل عام، نحن نبحث عن الأشخاص الذين لا يتطلعون فقط إلى “القيام بالمهمة”.

نعم، نريد أشخاصًا ماهرين في مجال معين. ومع ذلك، نريد الأشخاص الذين يتطلعون إلى تجاوز الحدود من خلال طرح السؤال التالي: “كيف يمكننا أن نكون أفضل في وظيفتنا؟”

عندما يتعلق الأمر بالثقافة، فإننا نبحث عن إضافة الثقافة، ليس مناسبا.

نحن ندرك أن وجود عائلة Searchmetrics متنوعة حقًا لا يشمل التنوع في الخلفية الجنسية والعرقية فحسب، بل يشمل أيضًا الخبرة والفكر.

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