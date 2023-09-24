Rewrite this title: يتحرر Brave Search من Bing باستخدام فهرس الصور المستقل

ستساعدك المقالة التالية: يتحرر Brave Search من Bing باستخدام فهرس الصور المستقل

أعلنت شركة Brave Search عن إطلاق نتائج بحث الصور والفيديو التي تحافظ على الخصوصية هذا الأسبوع، لتحرر نفسها من الاعتماد على شركات مثل Microsoft وGoogle.

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“لن يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى مغادرة Brave Search للحصول على نتائج بحث الصور والفيديو. والآن، يمكن تقديم أي استعلام في Brave Search مباشرة من فهرس Brave، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من محرك بحث مستقل تمامًا يحمي خصوصيتهم ومقاوم للرقابة.

تأتي هذه الإمكانية الجديدة بعد أن قام Brave Search بإزالة استخدامه لواجهة برمجة تطبيقات Bing لنتائج الصور والفيديو في مايو.

في ذلك الوقت، سمح Brave مؤقتًا للمستخدمين بإعادة التوجيه إلى Bing أو Google للراحة أثناء العمل على الحل الداخلي الخاص به.

وأقرت الشركة بأن عملية إعادة التوجيه المؤقتة هذه “لم تكن شائعة لدى بعض المستخدمين”، لكنها قالت إنه من الضروري الحفاظ على عادات البحث المألوفة خلال الفترة الانتقالية.

ما أهمية البحث المستقل عن الصور؟

مع سيطرة محتوى الويب على معظم استعلامات البحث، أصبح البحث عن الصور والفيديو أكثر تجزئة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات المحتوى.

ومع ذلك، وفقًا لـ Brave، فإن الاعتماد على هذه الخدمات غالبًا ما يكون على حساب خصوصية المستخدم.

توضح الشركة:

“سواء كان الأمر يتعلق بالسلامة الشخصية أو التفضيل الشخصي، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على اكتشاف المحتوى دون الإبلاغ عن محرك البحث الخاص بهم وتقديم هذه النتائج إلى شركة تكنولوجيا كبيرة.”

وصفت Brave قدراتها في البحث عن الصور بأنها خاصة ومجهولة، بما يتماشى مع روحها.

يعمل الإطلاق على توسيع قدرات Brave كمحرك بحث مستقل.

“مع القدرة على البحث عن الفئات الرأسية المهمة مثل الصور ومقاطع الفيديو مباشرة داخل Brave، يمكن للمستخدمين الآن الوصول إلى محتوى أكثر من ذي قبل.”

مقاومة الرقابة

سلط Brave الضوء على مقاومة الرقابة باعتبارها ميزة للاعتماد على الذات.

أشارت الشركة إلى حادثة وقعت عام 2019 حيث قام محرك بحث Microsoft Bing بحظر نتائج الصور المتعلقة باحتجاجات ميدان تيانانمين.

“من خلال تقديم نتائج الصور/الفيديو مباشرة من فهرس Brave Search المستقل، يمكننا ضمان فحص أفضل لرقابة شركات التكنولوجيا الكبرى ووضع مستخدمينا مسؤولين عن تجربة التصفح الخاصة بهم.”

وأقرت الشركة بأن بحث الصور الخاص بها لا يتطابق بعد مع القدرات المتقدمة لمحركات البحث المنافسة، لكنها قالت إن الاستقلالية أكثر أهمية في الوقت الحالي.

تم إطلاق Brave Search في الإصدار التجريبي في أوائل عام 2021 وتوسع منذ ذلك الحين ليصبح بديلاً يركز على الخصوصية لمحركات البحث المهيمنة مثل Google وBing.

متصفحه Brave يحظر التتبع عبر الإنترنت بشكل افتراضي.