Rewrite this title: يتطرق مولر إلى تأثيرات Google Sandbox وتصنيف شهر العسل

ستساعدك المقالة التالية: يتطرق مولر إلى تأثيرات Google Sandbox وتصنيف شهر العسل

أجاب جون مولر من Google عن سبب ظهور المحتوى الجديد أحيانًا في نتائج البحث في مرتبة عالية ثم انخفاضه. أوضح جون ما تفعله Google بالمحتوى الجديد وكيف يفسر ذلك ظاهرة Sandbox وHoneymoon التي يتحدث عنها مجتمع تحسين محركات البحث منذ عقود.

جوجل ساندبوكس

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لاحظ بعض الناشرين أن المحتوى الجديد يستغرق أحيانًا أشهرًا أو حتى أطول قبل أن يبدأ في التصنيف. يبدو كما لو أن المحتوى الجديد لم يكن موثوقًا به ولا يُسمح له بالترتيب.

جون مولر يتحدث عن لماذا يتم ترتيب الصفحات الجديدة ثم تقليصها

طلب مات كاتس بعض عناوين URL، وقام بالتحقيق وأبلغ مجتمع مشرفي المواقع بأن Google لم تمنع المحتوى من التصنيف ولكن كانت هناك خوارزمية تعمل كما كان من المفترض أن تعمل.

ورأى البعض أن التفسير كان غامضا. لم أفهم أبدًا كيف يمكن اعتبار الإجابة متناقضة أو غامضة.

لوضع بعض السياق في بداية نظرية Google Sandbox، تم إنشاؤها خلال الوقت الذي كان فيه الناشرون يروجون للمواقع الجديدة باستخدام روابط الدليل وحملات الارتباط المتبادلة.

كان هذا هو الإجراء القياسي، وبعد فوات الأوان أصبح من الواضح بشكل مؤلم أنه كان سيئًا. لكن في ذلك الوقت كان الجميع يفعلون ذلك، وكما هو الحال الآن، يميل الناس إلى الاعتقاد بأنه إذا كان الجميع يفعل ذلك، فلا بأس بذلك.

لذا من الواضح (بالنسبة لهم)، إذا كانوا يفعلون كل شيء “بشكل صحيح” فمن المؤكد أن جوجل تمنع بشكل غير عادل مواقع الويب الجديدة من التصنيف.

تأثير شهر العسل من جوجل

نظرية شهر العسل من Google هي أن Google ستقوم بتصنيف المحتوى الجديد في أعلى نتائج البحث من أجل اختباره لمعرفة ما إذا كان المستخدمون يحبونه.

إذا كانت نسبة النقر إلى الظهور ومعدلات الارتداد تشير إلى أن المستخدمين لا يحبون المحتوى الجديد، فسوف يقوم Google بتقليص عدد الزيارات بشكل تدريجي.

هذا السؤال خاص بنظرية شهر العسل من Google.

يشير الشخص الذي يطرح السؤال إلى سلوك المستخدم، والذي يبدو أنه إشارة إلى فكرة أن Google تختبر كيفية استجابة المستخدمين وإلغاء ترتيب الصفحة إذا لم تعجب المستخدمين بدرجة كافية.

لماذا يتناقص الترتيب وحركة المرور إلى الصفحات الجديدة؟

يسأل الشخص الذي يطرح السؤال عن صفحات الويب الجديدة. على الرغم من أن الشخص لا يشير إلى نظرية شهر العسل من Google، إلا أن طبيعة السؤال تشير إلى أن هذا هو ما يسأل عنه، ويشير مولر بشكل صريح إليه لاحقًا.

السؤال المطروح:

“إننا نشهد ارتفاعًا كبيرًا في عدد الزيارات بعد وقت قصير من تقديم أنواع جديدة من الصفحات يليها انخفاض تدريجي.

على الرغم من أننا لا نتوقع أن يتصرف مستخدمونا بشكل مختلف بناءً على مدة بث المحتوى، إلا أن المحتوى الخاص بنا لا يعتمد على الوقت ولا يكون إخباريًا على الإطلاق.

هل لديك أي أفكار حول السبب الذي قد يجعلنا نرى هذا النوع من الارتفاع في الإصدارات؟

لدى Google أنظمة تضع افتراضات حول المحتوى

يبدو أن إجابة جون مولر تؤكد أن هناك فترة شهر عسل بمحتوى جديد. لكن استمر في القراءة لأن الإجابة تكشف عن فارق بسيط أكثر من ذلك.

يذكر مولر أن جزءًا من الحكم يتعلق بما يشبه بقية الموقع.

أجاب جون مولر:

“أعتقد أن ما يحدث في هذه الحالة بالذات هو أننا نشهد محتوى جديدًا لموقع ويب وخاصة عندما يتعلق الأمر بمحتوى جديد على موقع ويب أو مواقع ويب جديدة بشكل عام… هناك نوع من هذه الفترة حيث نتعرف على المحتوى الجديد، يمكننا الزحف إلى المحتوى الجديد وفهرسته، ولكن ليس لدينا الكثير من الإشارات لهذا المحتوى الجديد حتى الآن.

ومن ثم علينا أن نضع افتراضات. وتحاول أنظمتنا وضع افتراضات حيث يعتقدون أن هذا ربما يتماشى مع بقية الموقع.

لكن في بعض الأحيان تكون هذه الافتراضات في مستوى عالٍ حيث نقول: “هذا محتوى رائع، ربما …”

وفي بعض الأحيان تكون الافتراضات في الجانب الأدنى حيث نكون أكثر تحفظًا إلى حد ما ونقول، علينا أن نكون حذرين عند عرض هذا المحتوى الجديد.

وهذا شيء حيث سترى أنه في بعض الأحيان يكون أداء المحتوى الجديد جيدًا بشكل خاص لفترة من الوقت ثم يستقر مرة أخرى.

في بعض الأحيان يكون أداؤه سيئًا في البداية ثم يستقر في حالة أعلى.

هذا شيء في الأساس مجرد محاولة لأنظمتنا معرفة المكان الذي يجب أن يتناسب فيه هذا المحتوى الجديد قبل أن يكون لدينا الكثير من الإشارات حول المحتوى.

يعلق مولر مباشرة على نظريتي Sandbox وشهر العسل

وهنا يدحض مولر وجود Google Sandbox وGoogle Honeymoon للصفحات الجديدة ويشرح ما يحدث.

“في عالم تحسين محركات البحث، يُطلق على هذا أحيانًا اسم “وضع الحماية” حيث يشبه Google الاحتفاظ بالأشياء مرة أخرى لمنع ظهور صفحات جديدة، وهذا ليس هو الحال.

أو يسميها البعض فترة شهر العسل حيث يظهر محتوى جديد ويحبها Google حقًا ويحاول الترويج له.

ومرة أخرى، ليس الأمر أننا نحاول صراحةً الترويج لمحتوى جديد أو خفض مستوى المحتوى الجديد.

الأمر فقط أننا لا نعرف وعلينا أن نضع افتراضات.

وفي بعض الأحيان تكون هذه الافتراضات صحيحة ولا يتغير شيء بمرور الوقت.

في بعض الأحيان تستقر الأمور على مستوى أدنى قليلاً، وفي أحيان أخرى على مستوى أعلى قليلاً.”

ما تراه ليس دائمًا ما هو موجود

أحيانًا يخترع البشر عن غير قصد تفسيرًا لما يرونه، والذي قد يكون شيئًا عشوائيًا تمامًا بدون تفسير أو قد يكون له سبب غير محسوس.

إنه مثل الرجال الستة المكفوفين الذين يلمسون جزءًا مختلفًا من الفيل ويشرحون ما هو من الجزء الوحيد الذي يمكنهم رؤيته.

وفق علم النفس اليوميتحيز البشر لرؤية أنفسهم على أنهم يقومون بعمل جيد، وفي بعض الأحيان غير قادرين على رؤية الأخطاء التي تؤدي إلى نتائج سلبية.

“يقدم الناس إسنادات متحيزة في اتجاه يخدم مصالحهم الذاتية. بشكل عام، نحن ننسب الفضل عندما نعتقد أننا أدينا أداءً جيدًا وليس عندما نعتقد أننا أدينا أداءً سيئًا.

وهذا يشبه إلى حد كبير أصل نظرية Sandbox حيث كانت الممارسات الشائعة للترويج للموقع ذات جودة منخفضة للغاية ولكن معظم الناشرين لم ينظروا إليها بهذه الطريقة.

من الجيد أن يكون هناك شخص مثل جون مولر من داخل جوجل يشرح لماذا نرى هذا ولماذا يحدث ذلك. فهو يساعد في كشف كيف أن أفكارًا مثل Google Sandbox وGoogle Honeymoon لا تفعل شيئًا لتفسير ما يحدث بالفعل.

الاقتباس

شاهد جون مولر وهو يتحدث عن شهر العسل وفترة الحماية للمحتوى الجديد، في تمام الساعة 23:05 دقيقة