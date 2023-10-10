Rewrite this title: يتطلب تحسين محركات البحث المتقدمة معلومات تحليلية جيدة

ستساعدك المقالة التالية: يتطلب تحسين محركات البحث المتقدمة معلومات تحليلية جيدة

توفر التحليلات عالية الجودة (مثل Google Analytics أو حزم برامج التحليلات المدفوعة الأخرى) معلومات جيدة ومفيدة للغاية. إذا انتبهت لذلك، فيمكنك زيادة الكفاءة الإجمالية لموقع الويب الخاص بك بسرعة كبيرة. كل ما عليك فعله هو إلقاء نظرة على الأرقام وتسجيل ما يقولونه لك. والدليل موجود كما يقولون، وإذا تجاهلت معلومات التحليلات الخاصة بك، فقد تفقد قدرًا كبيرًا من الأعمال وحركة المرور المحتملة.

فيما يلي بعض المجالات الأساسية التي يتعين عليك مراجعتها للعثور على أي ثغرات في موقع الويب الخاص بك ولمساعدتك في فك تشفير البيانات التي تتعلمها من تحليلاتك:

التحويلات: في حال كنت لا تعرف، فإن التحويل هو إجراء مكتمل على موقع الويب الخاص بك، مثل العميل المحتمل، والاشتراك، والبيع، وما إلى ذلك. العامل الأكثر أهمية (على ما أعتقد) للتعلم من برنامج التحليلات الخاص بك هو بيانات التحويل. إن الفهم والتعلم حول كيفية ومن أين تأتي التحويلات يمكن أن يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر تعليمًا وأفضل فيما يتعلق بتحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC) والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لا أستطيع أن أخبرك بعدد الأشخاص الذين ما زلت أتحدث إليهم ويعتقدون أن الهدف الأفضل لحملة تحسين محركات البحث هو التصنيف أو تحديد المواقع. آسف لكسر ذلك لك، ولكن الأمر ليس كذلك. يجب أن تكون زيادة التحويلات (ونمو الزائرين) هي الهدف (الأهداف) الأولية لجهود تحسين محركات البحث والتسويق عبر البحث. لن أتعمق كثيرًا في ذلك لأن هذه ليست النقطة الرئيسية في هذا المنشور J

معدل الارتداد: سواء كنت تنظر إلى هذا بشكل عام أو إلى صفحة واحدة، إذا كان معدل الارتداد لديك مرتفعًا حقًا، فحاول معرفة ما الذي يدفع الأشخاص إلى الابتعاد عن صفحة الويب هذه. يمكن أن يكون هناك مجموعة متنوعة من الأشياء اعتمادًا على نشاطك التجاري، لذا قم بإلقاء نظرة عميقة على صفحتك. هل هناك الكثير من المعلومات؟ أم نقص في المعلومات؟ هل لديك عدد كبير جدًا من الإعلانات على تلك الصفحة المحددة؟ ويمكن أيضًا أن يكون مزيجًا من كل هذه العناصر. ربما تحتاج صفحتك إلى عملية نقل جدية. تختلف معدلات الارتداد من عميل إلى آخر ومن صناعة إلى أخرى، لكن فهم طبيعة نشاطك ومحاولة تحسين معدل الارتداد أمر مهم للغاية.

الزائرين: عندما تبدأ في الدخول في تقنيات تحسين محركات البحث المتقدمة، ستحتاج إلى فهم المزيد عن المكان الذي يأتي منه جميع زوار موقعك. إن جودة الزائر لا تقل أهمية عن نمو الزائرين. لا ترغب أبدًا في الاعتماد على تدفق واحد فقط من حركة المرور لأنه إذا نضب هذا التدفق، فإن عملك كذلك. عليك أن تفهم من أين تأتي حركة المرور الخاصة بك لأنه في كثير من الأحيان قد تكون من منطقة لم تكن تتوقع أن تأتي منها. تتيح لك معلومات التحليلات العثور على مواقع جديدة إلى جانب المواقع التي قد تتمكن من وضع نفسك فيها للعثور على حركة مرور جديدة.

الكلمات الدالة: ستخبرك معلومات التحليلات بالكلمات الرئيسية التي تستخدمها حركة المرور على موقع الويب الخاص بك للعثور على موقع الويب الخاص بك. هذه إمكانية لفتح الأمور أمامك حقًا أثناء تنمية أعمالك عبر الإنترنت. مع تطور الكلمات الرئيسية الجديدة، يمكنك الاستفادة من البحث عن أشكال جديدة لتلك الكلمات الرئيسية المحددة واستخدامها في جميع أنحاء موقع الويب الخاص بك. يجب عليك إلقاء نظرة على معلومات التحليلات الخاصة بك عن كثب وإلا فلن تجدها windows فرصة للمساعدة في تحسين مُحسنات محركات البحث (SEO) وجهود التسويق عبر البحث بشكل عام.

تحافظ التحليلات على أسلوبك في تسويق موقع الويب الخاص بك بكفاءة وسلاسة. الأمر كله يتعلق بإيجاد الفرص التي يمكن أن تكون موجودة بالفعل أمامك. تتيح لك البيانات والمعلومات التي يمكنك الحصول عليها من تحليلاتك العثور على المجالات التي يمكنك من خلالها تحقيق أقصى قدر من جهودك في عالم الإنترنت.