Rewrite this title: يتكامل محرر مستندات Google بشكل أكثر عمقًا مع Office وBox.net

ستساعدك المقالة التالية: يتكامل محرر مستندات Google بشكل أكثر عمقًا مع Office وBox.net

بالنسبة لخدمة قائمة على السحابة مثل محرّر مستندات Google، يتمثل أحد التحديات الرئيسية في التكامل بشكل كامل وفعال مع آليات الإنتاجية الشائعة الموجودة بالفعل. في حين تقدم جوجل ميزة التخزين السحابي المبتكر وخيارات إنشاء المستندات، فمن المرجح أن تختفي هذه الميزة في المستقبل القريب بفضل Office 365. ومن المرجح أن يضمن استمرار شريان الحياة لمحرر مستندات Google، وتكامل محرر المستندات مع خدمتين رئيسيتين – Microsoft Office و Box.net – يجري توسيعه.

بالنسبة لـ Microsoft Office، الشريك المعني بالتأكيد ليس Microsoft نفسها. بل إنه برنامج “Google Cloud Connect” المستقل الذي تم ضبطه على Microsoft Office. على الرغم من أن خدمة Cloud Connect موجودة منذ بعض الوقت، إلا أن العديد من الميزات كانت مفقودة. تتم الآن إضافة إحدى الميزات الأكثر بروزًا: القدرة على فتح الملفات مباشرة من Google Docs، وعرضها وتحريرها مباشرة من Microsoft Office. يمكنك أيضًا استخدام خيار البحث في مربع الحوار المتوفر لتحديد موقع المستند المستهدف بسرعة.

وفي الوقت نفسه، سيسمح Box.net للمستخدمين بفتح ملفات مستندات Google الخاصة بهم مباشرة من ملفهم الشخصي في Box. كما أوضح آرون ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة Box.net، “يمكن لمستخدمي Box البالغ عددهم 6 ملايين مستخدم إنشاء مستندات Google وجداول البيانات والتعاون فيها بسهولة من داخل Box، بالإضافة إلى تحرير أكثر من 50 مليون ملف Word وExcel الحالي المخزن بالفعل على نظامنا الأساسي.” يأمل Box.net أن يساعد التعاون مع Docs في تسريع مدى سرعة تحول البرامج السحابية إلى الطريقة الرئيسية للتفاعل مع المستندات والملفات، ومن خلال اختيار Google Docs بدلاً من Microsoft، يقدم Box.net بيانًا يمكن ملاحظته بسهولة حول كيفية فتح المستندات والملفات. يجب أن تكون السحابة. وفي البيان الصحفي لـ Box.net، ذكر ليفي أن الشركة “تراهن على أن المنصات المبنية على الانفتاح سوف تنتصر على النهج المغلق المملوك” – مثل ذلك الذي يمثله Microsoft Office 365.

[sources include: the Google Docs blog & PCWorld]