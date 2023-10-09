Rewrite this title: يتكامل Google Voice مع Sprint

ستساعدك المقالة التالية: يتكامل Google Voice مع Sprint

عندما تم إصدار التطبيقات الأصلية لـ Google Voice، كانت مثيرة للجدل إلى حد ما. كما هو الحال مع الخدمات الصوتية الأخرى، من الممكن استخدام تطبيق Google للاتصال مجانًا – مما يتجنب الحاجة إلى أي شيء سوى خطة الدقائق البسيطة من المزود. تم حل هذه المشكلة في النهاية عن طريق الحد من الميزات، وتعززت علاقة Google مع شركة الاتصالات من خلال شعبية أجهزة Android. وكدليل على هذه النقطة، أصبح Google Voice الآن “جاهزًا للتكامل” مع أجهزة Sprint.

إمكانية التكامل، التي تم الإعلان عنها في الأصل في مارس، متاحة الآن لهواتف Sprint وفقًا لتقدير المستخدم. يمكن للمستخدمين إما إعداد حساب Google Voice جديد أو استخدام حساباتهم الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين اختيار إما استخدام رقم Sprint الخاص بهم كرقم Google Voice الخاص بهم – مما يجعل جميع الهواتف المتصلة ترن تلقائيًا عند الاتصال بالرقم – أو استخدام رقم Google Voice الخاص بهم كرقم Sprint الخاص بهم.

وفي كلتا الحالتين، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى عدد من ميزات الصوت المهمة، بما في ذلك:

البريد الصوتي من Google، بما في ذلك ميزات مثل تحيات البريد الصوتي المخصصة (التي يمكنك تعيينها بناءً على المتصل)، ونسخ البريد الصوتي (الذي يمكن إرساله في بريد إلكتروني أو رسالة نصية)، والوصول إلى البريد الصوتي عبر الإنترنت.

إمكانية ربط عدة هواتف لاستقبال المكالمة (أي الرنين) عند طلب الرقم الخاص بك.

جميع ميزات تطبيق Google Voice، ولكنها مدمجة مع رقم Sprint الخاص بك إذا كنت ترغب في ذلك.

الاتصال الدولي بأسعار Google Voice. سيتم الآن ربط المكالمات التي يتم إجراؤها إلى أرقام دولية تلقائيًا بواسطة Google Voice، والتي تتميز بأسعار أقل مما تقدمه معظم شركات الاتصالات دون خطة خاصة.

يعد إعداد اتصال Google Voice أمرًا بسيطًا إلى حد ما. ما عليك سوى زيارة موقع تكامل Voice-Sprint المخصص، واختيار الرقم الذي تريد استخدامه، والتحقق من أنك مالك الهاتف من خلال قيام النظام الآلي بالاتصال بك وإدخال رمز التحقق المناسب. Sprint هي شركة النقل الأولى، والمعلن عنها حاليًا، التي تتعاون مع Google، لكن Google أشارت إلى أنها قد تسعى إلى إقامة شراكات إضافية في المستقبل.

[via the Google Voice blog]