Rewrite this title: يتم تشغيل AdWords إذا لم تتمكن من التغلب عليهم، قم بوضع علامة تجارية عليهم!

ستساعدك المقالة التالية: يتم تشغيل AdWords إذا لم تتمكن من التغلب عليهم، قم بوضع علامة تجارية عليهم!

إحدى التوصيات المتزايدة للعملاء الذين يشعرون بالانزعاج من قيام المنافسين بسرقة حركة المرور عن طريق المزايدة على علامتهم التجارية هي لماذا لا نضع علامة تجارية عليها؟ بالنظر إلى بيانات التحويل/الهدف، يمكنك أن ترى، بالنسبة لمعظم العملاء، أن عددًا كبيرًا من عبارات التحويل تدور حول علامتهم التجارية/علاماتهم التجارية. لذا، فإن التأكد من حصولهم على حصة أكبر من حركة المرور هذه هو في مصلحة عملائك.

لماذا يجب فرض علامتك التجارية في AdWords؟

أحد الأسباب الكبيرة هو أن الكثير من إستراتيجيات التسويق الخارجية وغير المتصلة بالإنترنت تساعد في زيادة حجم حركة البحث ذات العلامات التجارية والتي يمكنك التأكد من التقاطها عبر AdWords. ستجد أيضًا أن زيارات البحث ذات العلامات التجارية يتم تحويلها بشكل أفضل من المصطلحات العامة ولكنك تحصل على فائدة مزدوجة حيث يعمل AdWords أيضًا على رفع نسبة النقر إلى الظهور لنتائجك العضوية. سبب آخر لفرض العلامات التجارية هو أنه يمنع حملاتك التسويقية من الفشل عندما يستمر المسوقون في استخدام العبارات التي تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في الحملات الإعلامية مثل “Google us” أو “ابحث عنا عبر الإنترنت”. تعتبر هذه الاستراتيجيات المحفوفة بالمخاطر بمثابة منجم ذهب لمنافسيك، ولكن إذا قمت بفرض علاماتك التجارية، فهذا يحد من مدى قدرتهم على سرقة رعدك من خلال شراء زيارات AdWords حول مصطلحات علامتك التجارية أثناء الحملة الإعلامية.

حلول خارجية لمراقبة استخدام العلامة التجارية؟

هناك عدد من المنصات المصممة لمراقبة علاماتك التجارية وكذلك كيفية قيام الشركات التابعة لك أو شركائك أو منافسيك الحاليين بالاستفادة من هذه الحركة لتحقيق مبيعات أعلى غالبًا على حساب عملائك. من المؤكد أن هناك أسباب وجيهة للسماح لمجموعة فرعية صغيرة من الشركاء/البائعين باستخدام عدد محدود من عبارات علامتك التجارية في حملات الدفع لكل نقرة (PPC) الخاصة بهم، ولكن قد يكون من السهل التأكد من أنهم يستخدمون الكلمات الرئيسية السلبية ذات المطابقة التقريبية “للعلامة التجارية” إذا كنت لا ترغب في تقديم عروض أسعار ضدهم.

لا يشجع بعض المعلنين استهداف المنافسين

هناك إستراتيجية جديدة يستخدمها بعض المعلنين تمنع الشركات التابعة لهم/البائعين من شراء حركة المرور بشكل نشط حول العلامات التجارية/المنتجات المنافسة لهم، لذا فإن هذا سبب آخر يدفعك إلى التفكير في مراقبة استخدام العلامة التجارية عبر الدفع لكل نقرة (PPC). إن مشاعري هي السبب الحقيقي وراء رغبتك في تثبيط شراء زيارات المنافسين، وهو أنه يمكن أن يبدأ سباق تسلح يؤدي إلى انخفاض عائد الاستثمار لكلا الطرفين، مما يؤدي إلى إهدار مؤشرات الأداء الرئيسية لتكلفة النقرة (CPC) الخاصة بك لأن نقاط الجودة الخاصة بك سيئة ويخسر كلاكما. هناك مشكلة طويلة المدى تتمثل في أن شراء حركة مرور حول منتجات/خدمات المنافسين قد لا يقدم دائمًا أفضل تجربة ممكنة للزائرين، حيث ستختلف منتجاتك من حيث الميزات/الفوائد ولكن ربما حتى من حيث الجودة، وهل أنت واثق من منتجهم؟

حلول Google AdWords الرسمية؟

في معظم مناطق العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة/المملكة المتحدة/الاتحاد الأوروبي، ستحقق Google فقط في استخدام العلامات التجارية في النص، وهو ما لا يتوقف عن تقديم عروض الأسعار على علاماتك التجارية/علاماتك التجارية. يعد هذا أمرًا رائعًا للأعمال ولكنه أمر سيئ بالنسبة لأصحاب العلامات التجارية الذين يجدون أن مطالباتهم تم تجاهلها بمجرد تغيير نسخة الإعلان بحيث لا يستخدمون مصطلحات العلامات التجارية بعد الآن. في مناطق قليلة من العالم، ستقوم Google بفحص كل من نص الإعلان والكلمات الرئيسية التي يتم تقديم عروض أسعار عليها، إذا كنت في هذه المناطق، فربما شعرت بتأثير ذلك على حملاتك.

ما هي هذه المناطق المحظوظة؟

أستراليا

البرازيل

الصين

هونج كونج

ماكاو

نيوزيلندا

كوريا الشمالية

كوريا الجنوبية

تايوان

كيف يؤثر هذا علي؟

لنفترض أنك تقوم حاليًا بالمزايدة على شروط العلامات التجارية الخاصة بمنافسيك لأنهم أرخص كثيرًا وما زالوا يقدمون معدل تحويل مرتفعًا جدًا. بمجرد فرض العلامة التجارية، ستتم مراجعة حملاتك تدريجيًا وسيتم رفض أي انتهاكات وجميع نسخ الإعلان الموجودة حتى يتم تغييرها. يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تعريض الترتيبات التابعة الحالية للخطر ولكنه يضع حواجز على الطريق على المدى الطويل في طريقك إذا كنت ترغب في مناقشة الشراكات بمجرد اكتشاف انتهاكك لعلاماتهم التجارية.

كيف يمكنني الحد من تأثير التنفيذ؟

إحدى الطرق الفعالة عادةً هي عدم إجراء أي تغييرات على الكلمات الرئيسية للعلامة التجارية أو نسخة الإعلان، وهذا يتجنب عملية المراجعة التلقائية ولكن في النهاية ستجد أن المراجعة اليدوية ستلاحظ الانتهاكات وتنفذها. بمجرد الإبلاغ عن أي نسخة إعلانية أو كلمات رئيسية مخالفة، سيتم تعيينها على “مرفوضة” وسيتعين عليك التقدم بطلب للحصول على إذن أو الانتقال إلى كلمات رئيسية مختلفة أو تغيير نسخة الإعلان الخاصة بك.

كيف يمكنني الالتفاف على إجراءات إنفاذ العلامات التجارية؟

على الرغم من أن الطريقة التالية ليست أخلاقية، إلا أنها لا تزال تستخدم بشكل شائع إلى حد ما إن لم يكن عن قصد للالتفاف على إجراءات إنفاذ العلامات التجارية. لن تسمح Google بفرض الاستخدام الواسع النطاق للعلامات التجارية، وبالتالي فإن الطريقة للالتفاف على عمليات التنفيذ هي استخدام إستراتيجيات المطابقة التقريبية الذكية. نقطة أخرى هي أن العديد من الشركات لن يكون لديها سوى نطاق محدود من المصطلحات/العلامات التجارية التي تحمل علامات تجارية بالفعل، لذلك من خلال الحصول على معرفة كبيرة بمنتجاتها أو التصيد فيما لا تغطيه العلامة التجارية إلى جانب بعض اختبارات الدفع لكل نقرة، ستجد بسهولة كلمات رئيسية أخرى للمزايدة عليها .

مثال 1: أنت تبيع برنامج VMware ولكنك غير قادر على المزايدة على شروط العلامة التجارية ولكنك تريد حقًا تلك الزيارات. أقترح إنشاء مجموعة إعلانية تستهدف مصطلحات المطابقة التقريبية مثل “Virtual Server” مع صفحة مقصودة محددة لمنتجات VMware، ولكن سيتم إدراج جميع المنافسين ككلمات رئيسية سلبية: Symantec، وCitrix، وRackspace.

أنت تبيع برنامج VMware ولكنك غير قادر على المزايدة على شروط العلامة التجارية ولكنك تريد حقًا تلك الزيارات. أقترح إنشاء مجموعة إعلانية تستهدف مصطلحات المطابقة التقريبية مثل “Virtual Server” مع صفحة مقصودة محددة لمنتجات VMware، ولكن سيتم إدراج جميع المنافسين ككلمات رئيسية سلبية: Symantec، وCitrix، وRackspace. مثال 2: لقد قمت بترخيص برنامج وكيل Apache ولا يمكنك تقديم عطاءات على شروط العلامة التجارية وتريد المزيد من حركة المرور للعلامة التجارية. أقترح إنشاء مجموعة إعلانية تستهدف الأخطاء الإملائية والمطبعية في Apache مثل: Apachee وApach. وبما أنها ليست كلمة شائعة بين جميع اللغات، فإنني سأبحث أيضًا عن الأخطاء الإملائية الدولية الممكنة باستخدام شيء مثل خدمة الترجمة من Google. ضع في اعتبارك أن هناك عددًا محدودًا من الزيارات لهذه المصطلحات، حيث إن Google عادةً ما تفهم نية المستخدم وتقدم نتائج “هل تقصد” وسيقوم مدير حساب Google الجيد بملاحظة ذلك في النهاية ويمكنه فحص هذه الأخطاء الإملائية في المراجعة اليدوية.

أحد الاستخدامات المعقولة لهاتين الطريقتين هو إذا منحت العلامة التجارية/الشركة إذنًا كتابيًا لاستخدام علامتها التجارية ولكنك تنتظر معالجة بقية الأوراق ونماذج الموافقة من قبل الفريق القانوني الخاص بها أو من Google قبل أن تتمكن من تقديم عطاءات على علاماتها التجارية رسمياً.

ماذا عن الموزعين/المواقع المعلوماتية؟

غالبًا ما تمكنت هذه المواقع من الالتفاف حول العلامات التجارية نظرًا لأن Google تنظر إلى هذه الأنواع من المواقع وفقًا لسياساتها الإعلانية، ويمكن لـ Google، في ظل استخفافها، تقديم تحقيق محدود في الانتهاكات ولكن لا تتوقع الكثير.

تغطي سياستهم معظم أنواع المواقع التي ستفقد حركة المرور الخاصة بالدفع لكل نقرة (PPC) ذات العلامات التجارية، بما في ذلك:

بائعي السلع ذات العلامات التجارية بيع قطع الغيار أو المكونات مواقع إعلامية

تمت كتابة هذا المنشور في الغالب في آخر يوم إجازتي فيه شاطئ كارون بجوار حمام سباحة الفندق، لذلك لم أتمكن من تقديم المزيد من بيانات العالم الحقيقي كما كنت أتمنى ولكن أتمنى أن تستمتع بها. نأمل أن تتمكن من بدء المزيد من المناقشات حول كيفية استخدام العلامات التجارية لإفادة عملائك/حملاتك أو مساعدة استراتيجياتك في مكافحتها.