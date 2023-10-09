Rewrite this title: يتوقع المحللون أن أندرويد سوف يطغى على آيفون

ستساعدك المقالة التالية: يتوقع المحللون أن أندرويد سوف يطغى على آيفون

إن الطريقة التي نفكر بها في الحوسبة – بما في ذلك الإنتاجية والوصول إلى الإنترنت والترفيه – تشهد تحولا جوهريا. على الرغم من أن مفهوم الوصول إلى الإنترنت عبر الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي يعد جديدًا بشكل لا يصدق، إلا أنه ينمو بمعدل مذهل. ومن المثير للدهشة، في الواقع، أنه من المحتمل أن تصبح طريقة بارزة للحوسبة مثل أنظمة سطح المكتب في غضون السنوات القليلة المقبلة.

الصراع الحالي إذن هو الصراع من أجل صناعات الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية. بينما تدير حرب أجهزة الكمبيوتر الشخصية/أجهزة Mac مشهد سطح المكتب، فإن Apple/ معارك Android على هذه الجبهات الجديدة. بينما Apple يبدو أنه يتقدم في الوقت الحالي، كما يقول المحلل جان لويس غاسي أخبار سي بي اس يقول أنه من غير المرجح أن يظل هذا هو الحال.

ويطلق على هاتف iPhone اسم “Mac 2.0″، لكنه يقول إن هذا ليس شيئًا يدعو إلى الابتسام. بدلا من ذلك، يقول إن iPhone – على الرغم من أنه يتمتع بالعديد من نقاط القوة التي كثيرا ما نراها منها Apple – يكررون أيضًا نفس الأخطاء الحمقاء التي دفعتهم إلى موقع التهميش في حروب الحوسبة المكتبية.

يبدو أن Gassée ليس لديه أي شيء ضد أجهزة iPhone أو أجهزة Mac. ويقول إن النظامين كانا، منذ بداياتهما، واعدين بشكل مذهل. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالميزات أو الإمكانات. “من خلال رفض ترخيص نظام التشغيل – iOS، في هذه الحالة – سوف يغرق iPhone في بحر من Android smartphones”، يقول غاسي.

في حين أن أجهزة Mac بدأت كلاعب رئيسي في الصناعة، إلا أن رفضها السماح بوجود “نسخ” من نظامها سمح لشركة Microsoft بإغراق السوق، مما دفع Mac إلى حصة منخفضة تصل إلى 2 بالمائة. على الرغم من أن وجودها في ساحة أجهزة الكمبيوتر المكتبية قد تحسن خلال السنوات الأخيرة، إلا أنها تظل خيارًا لأقلية مختارة وأكثر ثراءً إلى حد ما – وهو ما قد يكون هو الموقف الدقيق الذي يتجه إليه iPhone في الحرب ضد Android.