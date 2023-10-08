Rewrite this title: يتوقع نيل موهان من Google حدوث تغييرات كبيرة في الإعلانات الصورية

ستساعدك المقالة التالية: يتوقع نيل موهان من Google حدوث تغييرات كبيرة في الإعلانات الصورية

ترتدي Google قبعات أكثر من Bartholomew Cubbins، ولكن في نهاية المطاف، Google هي مجرد شيء واحد: شركة إعلانات. نظرًا لأن إيرادات الشركة تعتمد على وسائل الإعلان المختلفة عبر الإنترنت والهاتف المحمول، فلا يمكن لأي عنصر في الشركة التهرب من ارتباطه بالتسويق. لكن من المؤكد أن آلية الإعلانات التي تعتمدها Google تختلف عما سبقها، وهي في رأي الكثيرين أفضل بكثير. مع مرور كل عام، يتطور أسلوب الإعلان في Google – والصناعة ككل. يتوقع نيل موهان، نائب رئيس Google للإعلان على الشبكة الإعلانية، حدوث تغييرات كبيرة في المستقبل.

فيما يلي عرض موجز لما يعتقد موهان أنه سيتغير بحلول عام 2015.

سنرى عددًا أقل من الإعلانات الصورية. قال موهان: “يتعرض الأشخاص لوابل من الإعلانات عبر الإنترنت، لكنهم لا يتواصلون مع معظم هذه الإعلانات بطريقة مجدية”. ويتوقع انخفاضًا بنسبة 25% في إجمالي الإعلانات المعروضة.

وسيزداد التفاعل مع الإعلانات بنسبة تصل إلى 50%، وفقًا لموهان.

سيحصل المستخدمون على مزيد من التحكم المباشر في الإعلانات التي يرونها. ويتوقع موهان أن “يختار” المستخدم 25% من الإعلانات، إما من خلال اختيار تشغيل مقطع فيديو معين، أو تخصيص أنواع الإعلانات التي يريد مشاهدتها، أو المساهمة بشكل مباشر.

سيتتبع ثلث الحملات الإعلانية في المقام الأول سلوك عدم النقر وعدم التحويل، مثل عمليات الشراء دون اتصال بالإنترنت.

إن AdChoice والآليات المماثلة التي تسمح بتعليقات المستخدم على نوع الإعلانات المعروضة ستشهد استخدامًا واسع النطاق.

ستصبح الإعلانات الصورية هي الوسيلة المفضلة للإعلان لدى المستخدمين، حيث توقع موهان أن 40% من المستخدمين سيقولون إن الإعلانات الصورية هي خيارهم الأفضل (على عكس الإعلانات التليفزيونية، ومقاطع الأفلام، وإعلانات المجلات).

سنكتشف الكثير مع اقترابنا من عام 2015، بالطبع، ولكن من المؤكد أن الإعلانات المصورة آخذة في التوسع، وتصبح أكثر استهدافًا، وتحسن تفاعل المستخدمين.

[via the Official Google Blog]