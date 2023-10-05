Rewrite this title: يتولى رئيس تحسين محركات البحث في eBay دورًا جديدًا في Searchmetrics [INTERVIEW]

ستساعدك المقالة التالية: يتولى رئيس تحسين محركات البحث في eBay دورًا جديدًا في Searchmetrics [INTERVIEW]

مقاييس البحث، وهي شركة تعمل في مجال تحسين محركات البحث (SEO) للمؤسسات ومقرها الولايات المتحدة وألمانيا، أعلنت اليوم أن جوردان كوين قد ترك منصبه كرئيس لتحسين محركات البحث وتطوير المحتوى في eBay لينضم إلى Searchmetrics كمبشر لها.

من البيان الصحفي:

كوين، الذي كان مسؤولاً عن تطوير وتخطيط برامج تحسين محركات البحث الإستراتيجية لشركة eBay في أمريكا الشمالية وأوروبا، سيكون مسؤولاً أمام مؤسس Searchmetrics ومدير التكنولوجيا التنفيذي، ماركوس توبر. يتضمن دوره الجديد العمل مع الشركات التجارية، ومساعدتهم على فهم وتخطيط كيفية تعظيم قيمة البحث في مزيجهم التسويقي بمساعدة تقنية Searchmetrics. سيعمل Koene كواجهة بين العملاء والفريق الهندسي للمساعدة في ضمان أن تعكس استراتيجية منتج Searchmetrics وتسليمه احتياجات العملاء. وباعتباره قائدًا لفرق الخدمات الاحترافية، سيعمل أيضًا على مشاريع خاصة في مرحلة ما قبل المنتج، والتي قد تؤدي في النهاية إلى إضافة ميزات وأدوات جديدة إلى برنامج Searchmetrics.

قال ماركوس توبر، المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لشركة Searchmetrics: “إن الأردن شخصية تحظى باحترام كبير في عالم البحث، وهو متحدث رفيع المستوى في الصناعة ومفكر مبتكر عندما يتعلق الأمر بتحسين محركات البحث”. “نحن متحمسون جدًا لانضمام جوردان إلى فريقنا وأنا واثق من أنه سيلعب دورًا مهمًا في نجاحنا المستقبلي.”

سألنا جوردان عن تجاربه مع موقع eBay ودوره الجديد في Searchmetrics.

SEJ: لقد عملت في موقع eBay لمدة 4 سنوات كرئيس لقسم تحسين محركات البحث وتطوير المحتوى. لماذا تتقدم الآن؟

الأردن: كان موقع eBay مكانًا رائعًا للعمل، مما سمح لي بالتطور إلى قائد داخل المؤسسة وفي مجال تحسين محركات البحث (SEO). بعد أربع سنوات رائعة في موقع eBay من العمل مع أشخاص موهوبين للغاية، كنت أبحث عن فرصة جديدة لمواصلة النمو كقائد ومواجهة تحديات جديدة، وقد وجدت هذه الفرصة في Searchmetrics.

سي جي: في ربيع عام 2013، خرج موقع eBay بدراسة حظيت بتغطية إعلامية واسعة النطاق الذي خلص إلى أن Adwords هو في الأساس مضيعة للمال. في الربيع الماضي، تعرضت شركة eBay لعقوبة ضخمة من Google مما أثر سلبًا على تصنيفات البحث على موقع eBay. هل تعتقد أن هناك أي صلة أو صلة بين الحدثين؟

جوردن: من المحتمل أن يكون هذا سؤالًا أفضل بالنسبة لشركة Google، لكنني شخصيًا لم أرى أن هذين الحدثين مرتبطان ببعضهما البعض.

SEJ: إعادة ترميز و أرض محرك البحث أفاد كلاهما (عبر مصادر لم تذكر اسمها) أن موقع eBay تعرض لعقوبة يدوية من Google، وليس من Panda 4.0 كما توقع آخرون. ماالذي تستطيع اخبارنا به عن هذا؟

المحرر Note: مقتطف من مقابلة بلومبرج أعلاه مع ديفين وينج من موقع eBay، رئيس أسواق eBay العالمية:

ديفين وينج: نحن لا نتوقع ذلك لأن Google تتحكم في خوارزمية البحث الخاصة بهم مثلما يتحكم eBay في خوارزميتنا. إن مهمتنا هي التكيف مع التغييرات التي تجريها Google، ونحن نفعل ذلك. والخبر السار هو أن Google تجري تغييرات على الطريقة التي يتم بها حساب الخوارزمية بشكل دوري، ومهمتنا بعد ذلك هي تغيير الطريقة التي نقوم بها بالتسويق للتكيف مع ذلك، ونحن بصدد القيام بذلك الآن. لدينا علاقة رائعة مع Google، علاقة تعاونية، ونحن نعمل على إعادة بعض هذه الزيارات مرة أخرى.

ديفين وينج: خوارزمية Google خاصة بها وتعمل على مجموعة من العوامل المختلفة، لذلك لدينا فرق عميقة في تنظيم منتجاتنا تعمل بشكل وثيق معهم لإجراء تغييرات على أنواع الأشياء التي يراها الأشخاص عندما يبحثون عن عنصر مثل “ساعة فاخرة”. نريدهم أن يأتوا إلى موقع eBay لأننا نمتلك أفضل تشكيلة من الساعات الفاخرة في العالم. إن الكيفية التي قد تبدو بها هذه الصفحة، وكيف يمكن ربطها، ومكان تصنيفها، كلها أمور غارقة في الغموض والسحر الخاصين بخوارزمية eBay وGoogle، لذلك نحن نعمل معهم على ذلك الآن.

SEJ: يعتقد البعض أن السبب الرئيسي لمهمة eBay في منطقة الجزاء هي 1) استخدام العديد من العناصر الرفيعة، والتي تسمى صفحات “المدخل”. و 2) أ هيكل الارتباط الداخلي المتقن. أفكار؟

الأردن: راجع تعليق eBay حول هذا الموضوع في [the] مقال بلومبرج.

SEJ: ماذا يمكنك أن تخبرنا عن العملية أو الإستراتيجية التي تتبعها eBay لاستعادة تصنيفاتها؟

الأردن: راجع تعليق eBay حول هذا الموضوع في [the] مقال بلومبرج.

SEJ: أخبرنا عن دورك الجديد في Searchmetrics. هل سيكون مثل دورك في موقع eBay؟

الأردن: يتضمن الدور الجديد في Searchmetrics مسؤوليات تناسبني جيدًا بالفعل، بينما تسمح لي أيضًا بالتوسع في مجالات أخرى. سيكون هدفي هو مساعدة الشركة على تحديد طرق لمساعدة كبار المسئولين الاقتصاديين في المؤسسات على استخدام برامج الشركة لتحسين تجربة المستخدم وحركة البحث. لدي الكثير لأتعلمه عن بيئة التعاملات بين الشركات (b2b) في المؤسسة، لذلك أتطلع إلى العمل مع كبار المسئولين الاقتصاديين الآخرين في المؤسسات.

SEJ: ماذا عن Searchmetrics على وجه الخصوص الذي جذبك نحو العمل معهم وترك موقع eBay؟

الأردن: تعد شركة Searchmetrics في الطليعة من حيث إحداث تأثير إيجابي على كل من الشركات والعملاء الذين يستخدمون الويب. خلال فترة وجودي في موقع eBay، كنت أحد عملاء Searchmetrics وتعلمت كيفية الاستفادة من الأدوات لمساعدة موقع eBay. إنني أتطلع إلى مشاركة هذه الدروس مع الآخرين لتحسين صناعة تحسين محركات البحث. في النهاية، قيادة Searchmetrics ورؤيتها هي ما جذبني نحو الشركة، وأنا أتطلع إلى مساعدة ماركوس وفريقه في تحقيق نجاح Searchmetrics في السوق الأمريكية.

SEJ: ما هي بعض الأهداف الرئيسية التي تريد تحقيقها في منصبك الجديد؟

الأردن: نريد إنشاء أنماط أفضل لاستخدام بيانات Searchmetrics داخل الشركات المؤسسية، مع الاستمرار في زيادة الوعي حول قوة Searchmetrics. نحن نقدم أداة مذهلة تساعد العملاء على تنمية أعمالهم.