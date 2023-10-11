Rewrite this title: يتيح لك Google Now إضافة نجوم إلى الأخبار بسهولة

ستساعدك المقالة التالية: يتيح لك Google Now إضافة نجوم إلى الأخبار بسهولة

هل لاحظت شيئًا مختلفًا عن أخبار Google مؤخرًا؟ لا؟ المضي قدما والتحقق من ذلك موقع أخبار جوجل. ستلاحظ أيقونات النجوم “غير المميزة” قبل عنوان كل خبر. سيؤدي النقر على أيقونات النجوم هذه إلى تحويلها إلى نجوم صفراء. تحقق الآن من الجانب الأيسر من موقع أخبار Google وسترى رابطًا جديدًا يحمل اسم “المميزة بنجمة”. انقر على الرابط وستظهر لك أحدث 20 مجموعة إخبارية “مميزة بنجمة”.

حلو؟ في الواقع، قد يكون الأمر مربكًا نوعًا ما في البداية نظرًا لأن القصة الإخبارية التي قمت بتمييزها بنجمة بالفعل قد لا يتم عرضها كقصة رئيسية. نظرًا لأن أخبار Google ستعرض مجموعة من القصص الإخبارية بدلاً من القصة الإخبارية الفردية، فقد تكتشف أن القصة الإخبارية الأولى التي ستعرضها لم تكن هي القصة الفعلية التي قمت بتمييزها بنجمة. أو في بعض الأحيان تتم إضافة قصة جديدة مباشرة بعد تمييز القصة الإخبارية التي تم إعادة نشرها بنجمة، لذلك سيتم بالتأكيد عرض أحدث العناوين.

ومع ذلك، لا تزال الأخبار مرتبطة بالقصة الإخبارية التي قمت بتمييزها بنجمة. لذا، يعد وضع نجمة على العناصر الإخبارية إحدى الطرق لإخبار Google أنك مهتم بموضوع العناصر الإخبارية.

لطيف جدا؟ في الواقع قد يجد البعض تلك النجوم الصفراء مزعجة ولكن أولئك الذين لا يمانعون في ذلك ويستخدمونها بالفعل قد يجدون ميزة أخبار Google هذه مفيدة.