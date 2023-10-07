Rewrite this title: يتيح Flickr للمستخدمين إمكانية الحظر Pinterest تثبيت

ستساعدك المقالة التالية: يتيح Flickr للمستخدمين إمكانية الحظر Pinterest تثبيت

على الرغم من أن موقع pinboard الافتراضي لا يزال في مرحلة تجريبية خاصة، Pinterest نما بسرعة إلى أكثر من 13 مليون مستخدم. في حين أن الشركة المبتكرة شهدت نموًا هائلاً وأصبحت واحدة من أفضل شركات إحالة الزيارات في جميع أنحاء العالم، إلا أنها تعرضت مؤخرًا لانتقادات بسبب تبادل الروابط التابعة والمخاوف بشأن انتهاك حقوق الطبع والنشر.

لتزويد منتجي المحتوى بطريقة لإلغاء الاشتراك Pinterest، أعلنت الشركة مؤخرًا عن إضافة مقتطف كود “nopin” الذي يمكن وضعه في القسم الرئيسي لأي صفحة ويب. بمجرد أن يقوم مشرف الموقع بتثبيت مقتطف الشفرة، أ Pinterest المستخدم الذي يحاول “تثبيت” المحتوى من صفحة الويب هذه سيرى الرسالة التالية:

“هذا الموقع لا يسمح بالتثبيت Pinterest. يرجى الاتصال بالمالك مع أي أسئلة. شكرا لزيارتكم!”

إن مقتطف الشفرة، الذي تم إنشاؤه لتزويد ناشري المحتوى والأفراد بطريقة لإلغاء الاشتراك بسهولة في الموقع الشهير، سيمنع Pinterest13 مليون مستخدم من “تثبيت” المحتوى.

الآن، قام Flickr بتنفيذ تحديث على مستوى الموقع يسمح للمستخدمين بتثبيت رمز “nopin” بسهولة عن طريق تغيير إعدادات الخصوصية الخاصة بهم إلى عدم المشاركة. ومع ذلك، طالما أن مالك المحتوى يسمح بالمشاركة، Pinterest لا يزال بإمكان المستخدمين تثبيت الصور العامة. نظرًا لأن موقع مشاركة الصور المملوك لشركة Yahoo هو ثالث أكبر مصادر المحتوى لـ Pinterest، من المحتمل أن يؤثر هذا التغيير الأخير على نسبة كبيرة من Pinterestقاعدة المستخدمين.

قال أحد ممثلي Flickr ما يلي عن تطبيق كود “nopin”:

“يأخذ Flickr الخصوصية وملكية المحتوى على محمل الجد ويلتزم بمواصلة إنشاء الميزات التي تحمي الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالأعضاء. قام Flickr بتنفيذ العلامة وتظهر في جميع الصفحات غير العامة/غير الآمنة، وكذلك عندما يقوم أحد الأعضاء بتعطيل مشاركة محتوى Flickr الخاص به. وهذا يعني فقط المحتوى “الآمن” و”العام” والذي يحتوي على زر المشاركة (على سبيل المثال أيضًا لـ Facebook, Twitter) يمكن تثبيتها على Pinterest”.

على الرغم من تحديد Pinterest يمكن للمستخدمين التعامل بسهولة مع مقتطف الكود “nopin”، ويمكن لأصحاب حقوق الطبع والنشر أيضًا الإبلاغ عن “الدبابيس” غير المرغوب فيها عبر إشعار انتهاك حقوق الطبع والنشر النموذج على Pinterest موقع.

[Sources Include: Pinterest Blog, CNET, & VentureBeat; Image by VentureBeat]