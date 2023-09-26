Rewrite this title: يثير موقع IndexNow ردود فعل متباينة بما في ذلك الشكوك

ستساعدك المقالة التالية: يثير موقع IndexNow ردود فعل متباينة بما في ذلك الشكوك

في حين أعلنت الشركات الكبرى مثل Wix وDuda وCloudflare عن تبني متحمس لبروتوكول الفهرسة الجديد مفتوح المصدر IndexNow الذي يعد بالفهرسة الفورية، فقد واجهت أيضًا أسئلة حول ما إذا كان IndexNow ضروريًا، ويستحق عناء التبني والشك حول ما إذا كان أي من بروتوكولاته ضروريًا أم لا. سوف تتحقق الفوائد.

ما هو الفهرس الآن؟

إن IndexNow هو مشروع مفتوح المصدر يحاول تطوير كيفية اكتشاف محركات البحث للمحتوى وفهرسته بطريقة تفيد كلاً من محركات البحث والناشرين.

يعد IndexNow أيضًا بتسريع عملية إعادة فهرسة المحتوى الذي تم تحديثه وفهرسة المحتوى الجديد تمامًا.

وأخيرًا، يعد موقع IndexNow بأن يكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة لأنه سيزحف إلى مواقع الويب بشكل أقل.

الطريقة القديمة لاكتشاف صفحات الويب وفهرسة المحتوى لم تتغير إلى حد كبير منذ عقود.

تقوم برامج الزحف بفحص صفحات الويب على الإنترنت مرارًا وتكرارًا، بغض النظر عما إذا كانت صفحة الويب لم تتغير أو أنها غير موجودة.

في حين تستخدم محركات البحث إستراتيجيات لتقليل عدد الصفحات التي يتم الزحف إليها، فإن الزحف إلى صفحة ويب لم تتغير يمكن اعتباره استخدامًا مسرفًا للكهرباء، مثل سقي العشب أثناء عاصفة ممطرة.

تدعي شركة IndexNow أنها تحل هذه المشكلة عن طريق القضاء على عمليات الزحف الزائدة والتركيز فقط على الصفحات الجديدة أو المحدثة.

لكن لم يقتنع الجميع.

أعرب البعض في مجتمع البحث عن شكوكهم حول كل فائدة تدعي شركة IndexNow تقديمها، بما في ذلك الادعاء بأنه سيتم الزحف إلى عدد أقل من الصفحات.

Yoast يرفض اعتماد IndexNow

قام جوست دي فالك، مؤسس البرنامج الإضافي Yoast WordPress SEO، بتغريد سلسلة من البيانات التي تشكك في القيمة التي تقدمها IndexNow. وذكر أن البرنامج المساعد Yoast لن يعتمد معيار IndexNow.

هو قام بالتغريد عن سبب عدم اعتماد Yoast لـ IndexNow:

“لم نقم بإضافة دعم إلى @yoast SEO لذلك حتى الآن، وذلك لسبب بسيط وهو أننا لا نرى القيمة بعد.”

Yoast: ليست هناك حاجة إلى IndexNow

أوضح جوست بعد ذلك أن IndexNow يعمل على حل مشكلة لديها حل بالفعل.

وادعى أن خرائط مواقع XML تنجز بالفعل ما يحاول IndexNow القيام به.

هو غرد:

“منذ أن تم تصميم خرائط مواقع XML، أصبح اكتشاف عنوان URL بالنسبة لنا بمثابة “مشكلة تم حلها”.

بالنسبة لمعظم المواقع، لا يمثل جعل محركات البحث تقوم بالزحف إلى المحتوى مشكلة.

يقوم Yoast SEO بإنشاء خرائط مواقع بتنسيق XML ويمكنه أيضًا اختبار اتصال محركات البحث عندما تتغير تلك الخرائط.

يعد IndexNow مفيدًا لمواقع الويب الكبيرة

رد أحد الأشخاص على Joost وقال إن واجهة برمجة تطبيقات Bing للفهرسة السريعة توفر قيمة للمواقع التي عملوا عليها مثل Groupon وGitHub.

غردت:

لقد استخدمت البرنامج الإضافي Bing API WordPress في العديد من المواقع وقمت بتطوير موجز لواجهة برمجة التطبيقات لكل من Groupon وGitHub ورأيت القيمة.

لا حاجة لـ Yoast لدمجه عندما يقوم Bing بإنشاء المكون الإضافي الخاص به.

— SEOGoddessGitHub 😏🤔😷 (@SEOGoddess) 19 أكتوبر 2021

يقر جوست بأن IndexNow يفيد المواقع الكبيرة

هو غرد:

“بالنسبة للمواقع الكبيرة مثل هذه، فأنا أرى القيمة بالتأكيد.

ولكن القيام بذلك وجعله افتراضيًا لـ 12 مليون موقع، معظمها يحتوي على أقل من 100 صفحة، يبدو أمرًا مبالغًا فيه.

يشرح دودا لماذا يوفر IndexNow القيمة

إحدى الشركات التي دعم IndexNow هو Duda، منصة بناء مواقع احترافية تنافس WordPress و Wix.

Duda عبارة عن منصة لبناء مواقع الويب تتيح لمحترفي الويب إنشاء تواجد على الويب يحقق أداءً جيدًا خارج الصندوق.

ولكنه أيضًا مرن تمامًا مثل WordPress ويسمح للعملاء بإنشاء عناصر واجهة مستخدم مخصصة أو تضمين أداة إنشاء مواقع الويب ضمن برامجهم الخاصة (SaaS) أو ترحيل المواقع القديمة بالكامل على نطاق واسع.

لقد طلبت من روس جيفري، مدير التكامل الاستراتيجي في Duda، أن يشرح لماذا لا تكون خرائط مواقع XML كافية ولماذا يوفر IndexNow القيمة:

“هناك تأخير بين النشر والزحف والفهرسة والظهور أخيرًا في نتائج البحث.

في الوقت الحالي، يجب على محركات البحث إعادة الزحف إلى جميع صفحات الموقع للعثور على محتوى جديد وليس على جدول التحديث الخاص بالتحديث الفعلي للموقع.

الفرق هنا هو أنك تطلب من Bing أن يقوم فقط بالزحف إلى هذه الصفحات المحدثة والقيام بذلك الآن. يعد نهج الدفع، وليس السحب، من أفضل الممارسات المقبولة على نطاق واسع لتحديث البيانات/المحتوى بين الأنظمة المختلفة بكفاءة.

لقد أوضحت لروس كيف أصر جوست على أن خرائط مواقع XML كانت جيدة بما فيه الكفاية وأن IndexNow يمثل قيمة أفضل للمواقع الكبيرة.

رد روس:

“أنا أتفق مع Joost في أنه بالنسبة للعديد من مواقع الويب، فهي ليست القدرة الأكثر أهمية في الوقت الحالي.

لكنني أعتقد أن هذا النهج في الفهرسة أفضل بكثير من نظام خريطة الموقع التقليدي ويجب أن تتحرك الصناعة نحو “دفع” المحتوى إلى محركات البحث حتى تتمكن من الزحف إليه.

في انتظار قيام Google باعتماد IndexNow

لقد لجأت إلى خبير التسويق عبر البحث في المملكة المتحدة أمون جونز (@آمون_جونز) عن رأيه. ومثل جوست، لم يكن أيضًا متحمسًا لـ IndexNow ولم يشعر أنه يقدم أي شيء جوهري.

واعترف عمون بأن الفيل ليس في غرفة IndexNow، وهو جوجل.

هو قال:

“ما لم تقم Google بالاشتراك في بروتوكول يقوده Bing، فلن يكون الأمر بالأمر الكبير.

ولكن إذا وافقت Google على ذلك لسبب ما (بدلاً من إنشاء سبب خاص بها)، فسيتعين علينا جميعًا بالتأكيد إعادة النظر في الكثير من الفهم حول تحديد أولويات الزحف.

وعد بتقليل الزحف في حالة الشك

قلل عمون من أهمية تقليل الزحف، قائلًا إنهم من المحتمل أن يستخدموا الموارد المحررة للخروج والزحف إلى صفحات الويب ذات الأولوية الأقل التي لا يتم الزحف إليها عادةً.

هو قال:

“حتى كان هذا لتحرير بعض الموارد المخصصة للزحف أكثر مما يمكن الزحف إليه (حالة الويب حاليًا، والتي تنمو بشكل كبير)، لا أستطيع أن أرى أن محركات البحث لا تقوم ببساطة بالزحف إلى المزيد من الأولوية الأدنى، أو إعادة- الزحف إلى أعلى مستوى مطلق مع المزيد من التردد.

…لا تعد شركة Microsoft فعليًا بأنها ستستحوذ عليها مرة واحدة، بل إنها ستتم فهرستها “قريبًا” أو “بسرعة”.

ثم أشار إلى أن اعتماد بروتوكول IndexNow سيزيل الإشارة الكامنة حول الصفحات التي يشعر محرك البحث Google أو Bing بأنها الأكثر أهمية.

قد يقوم IndexNow بإزالة نقطة بيانات

وأشار عمون:

“أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلني لا أستخدم أدوات الإرسال مطلقًا هو أن معرفة متى يتم الزحف إلى المحتوى من تلقاء نفسه أمر مفيد للغاية.

لا توجد طريقة أخرى لرؤية “الأهمية””

هناك العديد من الأشياء التي تؤثر على عدد مرات الزحف إلى صفحة الويب، والروابط هي إحداها. يمكن أن يؤثر عدد مرات تغيير صفحة أو قسم من موقع الويب أيضًا على عدد مرات الزحف إلى صفحة الويب.

ما إذا كانت الفهرسة السريعة تستحق العناء للتخلي عن رؤية الصفحات التي يشعر محرك البحث بأنها أكثر “أهمية” فهذا أمر متروك للفرد وأولوياته. يشعر عمون أن الأمر لا يستحق ذلك بالنسبة له.

هل سيتبنى الويب الفهرس الآن؟

ذكر منشور Joost الأولي أنهم لم يقرروا اعتماد IndexNow لأنهم لا يرون القيمة فيه.

بالأمس، قدم Microsoft Bing مؤشر IndexNow، وهو معيار جديد لمحتوى “الفهرسة الفورية”. يفعلون ذلك بالاشتراك مع Yandex.

لم نقم بإضافة الدعم ل @yoast SEO لذلك حتى الآن، لسبب بسيط وهو أننا لا نرى القيمة بعد.

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– جوست دي فالك (@ jdevalk) 19 أكتوبر 2021

إحدى الميزات المهمة للمكون الإضافي Yoast SEO هي القدرة على إنشاء خرائط مواقع XML تلقائيًا، وهو أمر يرى Joost أنه كافٍ لمعظم مواقع الويب.

إذا اعتمدت Google بروتوكول IndexNow، والذي يبدو بعيدًا في الوقت الحالي، فقد تفقد خرائط مواقع XML جزءًا لا بأس به من أهميتها، مما قد يخفف من تألق ما يعد حاليًا ميزة مهمة في البرنامج الإضافي Yoast.

إذا اعتمدت Google مؤشر IndexNow، فإن ذلك يزيد من احتمالات قيام WordPress بمتابعة الأمر وإدراجه في النواة، مما يلغي الحاجة إلى Yoast لتحويله إلى ميزة مكون إضافي.

لذلك يبدو أن قيمة Yoast قليلة نسبيًا من IndexNow.

الأمر متروك لمجتمع البحث ليقرر بنفسه. هناك بعض المعارضة والتشكيك في IndexNow.

ولكن هناك أيضًا العديد من الشركات الكبرى مثل Cloudflare التي تدمج IndexNow بحماس.

اعترف جوست بأن IndexNow مفيد للشركات الكبرى ولكنه أشار أيضًا إلى أنه في رأيه فإن قيمته أقل بالنسبة للمواقع الأصغر.

ربما كما أشار عمون، بالنسبة للبعض في مجتمع البحث، وخاصة المواقع الصغيرة، ما لم تتبنى Google IndexNow، فإن القرار بالنسبة لهم سيبدو وكأنه اختياري وليس ضرورة.