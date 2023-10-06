Rewrite this title: يجب أن يكون ذهنك واضحًا مع وصول #AngryBirdsStarWars

ستساعدك المقالة التالية: يجب أن يكون ذهنك واضحًا مع وصول #AngryBirdsStarWars

تبدأ الآن رحلتك الشابة Padawan. يجب عليك تعليم طيورك الطيران بقوة القوة وهزيمة Pigtroopers of the Dark Lord Pig Vader.

نعم، لقد وصلت لعبة Angry Birds Star Wars أخيرًا للأجهزة المحمولة من كوكب الأرض إلى مجرة ​​بعيدة. اللعبة الجديدة انطلقت الخميس على أغلب المنصات الرئيسية: iOS، Android، Amazon Kindle فاير، ماك، بي سي، Windows الهاتف، و Windows 8.

“إنه يوم مميز بالنسبة لنا،” قال بيتر فيسترباكا، مدير التسويق في شركة Rovio. “هذه هي أفضل لعبة Angry Birds لدينا حتى الآن، ونحن متحمسون للقاء معجبينا أخيرًا مع Luke وLeia وبقية العصابة! ولكنها أكثر من مجرد إطلاق لعبة: نعتقد أن المعجبين سيحبون العرض الترويجي الجديد للرسوم المتحركة ومنتجات Angry Birds Star Wars، والتي من المؤكد أنها ستحقق نجاحًا كبيرًا في موسم العطلات هذا.

قال كولوم سليفين، رئيس عمليات الاستوديو في شركة Lucasfilm Ltd: “لا يمكننا الانتظار حتى يختبر المعجبون في جميع أنحاء العالم متعة إطلاق شخصيات Angry Birds في عالم Star Wars”. “هذا هو نوع الشراكة الإبداعية التي ساعدت Star Wars على البقاء نابضة بالحياة ومحبوبة لأكثر من 35 عامًا.

الدفع مراجعة دان روينسكي لموقع ReadWrite.com:

تبدأ اللعبة في بداية الحلقة الرابعة: أمل جديد مع الطائر الأحمر المألوف بدور لوك سكاي ووكر. لا يستطيع Red Bird فعل الكثير في البداية، فهو نفس الطائر الذي يضرب بالهراوات الذي تبدأ به كل لعبة Angry Birds، باستثناء خصلة من الشعر الأشقر الناعم الذي من شأنه أن يجعل مارك هاميل فخورًا. سرعان ما نتعرف على بلاك بيرد، المفجر القديم، الذي استبدل المتفجرات بالقوة في دوره كأوبي وان. بعد عدة مستويات من قتال Tuskan Raiders الخنزير الشرير، يتعلم Red Bird استخدام السيف الضوئي.

نعم، يمكنك الآن استخدام السيف الضوئي والقوة في Angry Birds.

انه يتحسن. تم تقديم Yellow Bird قريبًا بما فيه الكفاية… مثل Han Solo، مكتملًا بالمسدس. ثم يأتي كيكر. بعد تحقيق عدد معين من النجوم، يمكنك فتح Millenium Falcon.

صحيح. الألفية ينقط الصقر.

الصقر ليس طائرك العادي بالرغم من ذلك. إنها بيضة، ولن تحصل إلا على خمس منها للبدء. عندما تطلق العنان للبيضة، فإنك تستهدف مكانًا معينًا وتنقر على الشاشة. ثم يظهر الصقر ويفجر كل شيء وأي شيء في طريقه. إنها بطاقة رابحة رائعة لشق طريقك حتى عبر أصعب المستويات.

وفي حالة عدم حصولك على معلومات كافية لإتمام الصفقة، فإليك العرض الترويجي للعبة Angry Birds Star Wars