Rewrite this title: يجيب جون مولر على ما يجب فعله بشأن بناء الروابط

ستساعدك المقالة التالية: يجيب جون مولر على ما يجب فعله بشأن بناء الروابط

أجاب جون مولر من Google على سؤال حول ممارسات إنشاء الروابط في جلسة Hangout خلال ساعات العمل. أوجز مولر إجراءات Google السلبية والاستباقية ضد روابط معينة وقدم اقتراحات لطريقة أفضل للحصول على الروابط.

هل من الضروري إنفاق آلاف الدولارات على الروابط؟

لاحظ الشخص الذي طرح السؤال أنه شاهد العديد من عمليات بناء الروابط YouTube مقاطع الفيديو وقراءة دراسات الحالة التي أظهرت أن بناء الروابط ضروري للحصول على أفضل التصنيفات.

السؤال المطروح:

“…السؤال يتعلق بممارسات بناء الروابط. لذلك … تواصلنا مع العديد من … الشركات … يقولون إنهم سيتقاضون آلاف الدولارات أو عشرة آلاف دولار للحصول على الرابط … من الصفحة الرئيسية أو المواقع الإخبارية و…

كما أنهم يتحدثون كثيرًا… عن… أننا يجب أن نحصل على سلطة عليا… رابط وأشياء من هذا القبيل.”

بعد ذلك شرح كيف أن الشركات التي اتصل بها أظهرت له أمثلة لمواقع ذات تصنيف عالٍ بسبب بناء الروابط الخاصة بها.

توتابع الشخص:

“…إنهم يعرضون أيضًا ذلك حسنًا، انظروا إلى أن هذا موقع يحتل مرتبة عالية على…Google و…لقد أخذوا خدمتنا ودفعوا لنا.

لذا، إذا دفعت لنا، فسيتم تصنيف موقعك أيضًا لأننا سنضع … رابطًا خلفيًا لموقعك يحتوي على المقالة الجيدة على الصفحة الرئيسية…”

هل “مثل هذه الممارسات” ضرورية للتصنيف في جوجل؟

بعد ذلك، شكك في الحكمة من إنفاق الأموال على ما اعتبره بناء روابط منخفضة الجودة، وهو ما أسماه “” مما يعني ممارسات تلاعبية.

وبدا منزعجًا من أنه وفقًا لادعاءات بناء الروابط، فإن تصنيفات بحث Google تكافئ الممارسات التلاعبية التي تكلف آلاف الدولارات.

وتابع السؤال:

“لا أعتقد أنه من الحكمة استثمار الأموال في مثل هذه الممارسات أم لا. مثل ما هو رأيك، مثل ما هي صياغتك النهائية؟

وهناك شيئ اخر. …هناك الكثير من الناس في YouTube وهم يكتبون الكثير من المدونات أيضًا مثل هذه هي أفضل ممارسات بناء الروابط، أنت تفعل هذا… وتفعل ذلك وهم يتقاضون الكثير من المال ولكننا لا نريد الانخراط في مثل هذه الأشياء. “

وانتهى السائل بالسؤال:

“نريد فقط أن نعرف…”

لقطة شاشة لجون مولر في جلسة Hangout لساعات العمل

توقف جون مولر من Google مؤقتًا للإجابة على سؤال حول ما يجب فعله بشأن إنشاء الروابط

كيف تتعامل Google مع بناء الروابط المتلاعبة

تحدث جون مولر عن كيفية تعامل Google مع الروابط الاصطناعية:

“…

أعتقد أن هذا سؤال معقد للغاية لأنه لا توجد إجابة واحدة للجميع.

لذا، أعتقد أولاً وقبل كل شيء، كما لاحظت، أن بناء الروابط بشكل مصطنع، وإسقاط الروابط على مواقع أخرى، وشراء الروابط، كل هذا يتعارض مع إرشادات مشرفي المواقع.

ونحن نتخذ إجراءً بشأن ذلك خوارزميًا، ونتخذ إجراءً بشأن ذلك يدويًا.

وتشمل الإجراءات التي نتخذها خفض ترتيب الموقع الذي يشتري الروابط، وخفض ترتيب الموقع الذي يبيع الروابط.

وفي بعض الأحيان نتخذ أيضًا إجراءات أكثر دقة حيث نتجاهل كل تلك الروابط.

لقطة شاشة لجون مولر يشرح كيفية تعامل Google مع الروابط المدفوعة

جوجل: الروابط المدفوعة ليس لها أي تأثير

يقول جون مولر من Google إن الروابط المدفوعة ليس لها أي تأثير:

“على سبيل المثال، إذا أدركنا أن أحد المواقع يبيع الروابط بشكل منتظم ولكن لديهم أيضًا أشياء أخرى حول ذلك، فغالبًا ما ندخل ونقول حسنًا، سنتجاهل جميع الروابط الموجودة على هذا الموقع.

وهذا يعني في الأساس… أن الكثير من هذه المواقع هي أشياء لا يزال الأشخاص يبيعون فيها الروابط لأنه يبدو كما لو أنهم يستطيعون بيعها ويجدون بائعًا ثم بالطبع سيحاولون القيام بذلك.

لكن تلك الروابط ليس لها أي تأثير على الإطلاق.

لذلك يبدو هذا بمثابة مضيعة كبيرة للوقت من وجهة نظري.

يصف مولر روابط غير القبعة السوداء

أنهى مولر إجابته باقتراح أساليب بناء الروابط الملائمة لـ Google.

اقتراحه الأول هو النهج الكلاسيكي لإنشاء المحتوى وإخبار الآخرين عنه. إنها قديمة ولكنها جيدة ولكنها يمكن أن تعمل.

يقترح مولر بنائه وإخبار الآخرين عنه:

“ومع ذلك، أعتقد أن هناك طرقًا يمكنك من خلالها التعامل مع موضوع الروابط بطريقة أقل خطورة حيث تقوم بشراء روابط من مواقع أخرى.

ولكن عندما تقوم فعليًا بإنشاء محتوى نشط تعرف أنه سيجذب الروابط ثم تخرج وتتواصل مع مواقع أخرى وتقول مرحبًا، لدينا هذا المحتوى المثير للاهتمام، ألا تريد إلقاء نظرة عليه.

و… نوع من تشجيعهم على الارتباط بموقعك ولكن بدون هذا النوع من تبادل القيمة، وتبادل الأموال، وكل ذلك.

وهذا شيء يتمتع فيه بعض الأشخاص بخبرة كبيرة في القيام بذلك ويمكنهم إرشادك نوعًا ما للعثور على مجالات المواضيع التي تهم الآخرين.

يعد بناء روابط لصفحات المنتج أمرًا صعبًا

لا يعد إنشاء المحتوى وإخبار الآخرين عنه دائمًا استراتيجية مناسبة لموقع التجارة الإلكترونية. يقدم موقع التجارة الإلكترونية منتجات وليس مقالات.

يعد جذب الروابط إلى صفحات المنتج أحد أصعب أنواع الروابط التي يمكن الحصول عليها لأن الأشخاص عمومًا لا يشعرون بالحماس تجاه منتجات معينة، وعندما يشعرون بالحماس، فإن متجر التجارة الإلكترونية النموذجي هو متجر واحد من بين آلاف المتاجر التي تبيع نفس المنتج.

تكمن مشكلة جذب الروابط إلى صفحات المنتجات في أنه من الصعب للغاية إثبات أن متجرًا واحدًا من بين آلاف المتاجر يستحق رابطًا أكثر من المتاجر الأخرى التي تبيع منتجات متطابقة.

نادرًا ما ينجح أسلوب إنشاء المحتوى للمساعدة في تصنيف صفحة المنتج، لأن الروابط التي تم الحصول عليها لهذا المحتوى تعزز المحتوى وليس المنتجات.

يمكن للمرء الارتباط داخليًا من صفحات المحتوى إلى صفحات المنتج وقد يساعد ذلك.

لكنني نادرًا ما رأيت ذلك يحدث، حتى بالنسبة لصفحات المحتوى التي انتشرت بسرعة كبيرة.

ببساطة لا يوجد بديل للارتباط المباشر بصفحة المنتجات.

إليك ما قاله جون مولر عن الحصول على الروابط:

“إذا كنت تبيع الثلاجات، فمن الواضح أن صفحة فئة الثلاجات لن تكون مثيرة للاهتمام بالنسبة للآخرين.

ولكن إذا كان بإمكانك إنشاء استبيان حول الثلاجات والذي يكون رائعًا إلى حد ما للآخرين، فهذا شيء أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للأشخاص حيث يقولون، أوه… إليك هذا الاستبيان الرائع حقًا حول الثلاجات.

هل تعلم أنهم كانوا هكذا أو تم اختراعهم هكذا أو أيا كان.

هذا هو نوع الشيء الذي تقوم فيه بإنشاء شيء يجده الآخرون مثيرًا للاهتمام ويريد الآخرون الارتباط به.

من وجهة نظري، هذا هو نوع بناء الروابط الذي أواجه مشكلة أقل فيه لأنك تقوم بإنشاء شيء يربطه الآخرون به بسبب ما قمت بإنشائه.

لكن الأمر لا يعني أن الأشخاص الآخرين يرتبطون بالمحتوى الخاص بك لأنك تمنحهم المال للقيام بذلك أو لأن لديك نوعًا من العلاقات الخلفية مع الموقع الآخر.

لذلك هذا هو الاتجاه الذي سأتخذه هناك.”

مولر يحذر من اختصارات بناء الروابط

التالي يبتعد مولر عن تقديم اقتراحات بناءة لبناء الروابط ويعود إلى تثبيط الحلول قصيرة المدى لأنها يمكن أن تؤدي إلى حظرك، لا تسعى للحصول على مكافآت قصيرة المدى على حساب النجاح على المدى الطويل. هذا ما نصح به إلى حد كبير (يمكنك مشاهدة الفيديو أدناه إذا كنت مهتمًا).

الروابط أكثر أهمية من الشعبية؟

تتمتع بعض المواقع بمزايا مضمنة تساعدها في الحصول على الروابط. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد الوعي بالعلامة التجارية في بناء الروابط لأن العلامة التجارية معروفة وبالتالي قادرة على بناء الثقة مع موقع يمكن أن يرتبط بها.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى تحريف نتائج بحث Google لصالح الموقع الذي يحتوي على أكبر عدد من الروابط وعدم إظهار الموقع الأكثر شيوعًا والذي من المرجح أن يرغب الباحث في رؤيته.

على سبيل المثال، لا يمكن لأحد المتاجر المشهورة على نطاق واسع، والتي لن أذكر اسمها، أن يتم تصنيفه وفقًا لمصطلحاته الرئيسية، والتي يدفعون لها تكلفة النقرة (PPC) لتظهر مقابل مصطلحات البحث هذه.

تتمتع هذه الشركة، والتي سأسميها الموقع أ، بشعبية مدفوعة إلى حد كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والكلام الشفهي، وليس البحث. إنهم مثال لشركة مشهورة حقًا في مجال تخصصها.

عبارتان رئيسيتان يجب أن يقوم المتجر الشهير بتصنيفهما ولكنهما لا يحتويان على أفضل العلامات التجارية المعتادة التي يتوقعها المرء. إحداهما عبارة عن عبارة مكونة من كلمتين شديدة التنافسية، والأخرى عبارة عن عبارة أكثر وصفًا مكونة من ثلاث كلمات.

تحتوي صفحات نتائج محرك البحث (SERPs) للعبارة المكونة من كلمتين رئيسيتين على نتيجة بحث في المركز الرابع وهي عبارة عن موقع إقليمي (الموقع ب) به متاجر في عدد قليل من الولايات الريفية.

الموقع أ هو المتجر ذو الشعبية الكبيرة والموقع ب هو المتجر الإقليمي.

مؤشرات Google تُظهر شعبية البحث لمتجرين على الإنترنت

يتمتع الموقع “أ” بشعبية كبيرة عبر الإنترنت حيث يضم عشرات الملايين من المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.

يحتوي الموقع “ب” على متابعين على وسائل التواصل الاجتماعي بالأرقام الستة المنخفضة.

يوضح الرسم البياني لاتجاهات Google أن هناك حركة بحث هائلة لاسم العلامة التجارية للموقع أ، لكن Google تصنف موقع الويب الذي لا يحظى بشعبية نسبيًا في المرتبة الرابعة لعبارة رئيسية مكونة من كلمتين.

الموقع B الذي لا يحظى بشعبية نسبية هو موقع إقليمي يكتسب العديد من الروابط من مواقع وسائل الإعلام الإخبارية الإقليمية. لديهم أيضًا روابط مباشرة (مع رموز القسيمة) من “المؤثرين” والتي يبدو أنها تشير إلى حملة ترويجية نشطة.

بالمناسبة، رموز القسيمة هذه ليست من برنامج تابع لأن الموقع “ب” لا يحتوي على برنامج تابع. لذلك من الممكن أن يكون رمز القسيمة والرابط المباشر غير المتبع من اتفاقية خاصة بين المدون والشركة.

ما مدى شعبية الموقع أ؟

فيما يلي رسم بياني لاتجاهات Google يوضح مدى شهرة الموقع أ تقريبًا مثل ماكدونالدز:

مقارنة الرسم البياني لاتجاهات Google مع ماكدونالدز

كما ترون، يتمتع الموقع “أ” بشعبية كبيرة مثل موقع ماكدونالدز تقريبًا، لكنه لا يمكنه أن يتفوق على متجر إقليمي يتمتع بروابط جيدة…

الأداء على بنج

يعد Bing أكثر مقاومة للارتباطات غير المرغوب فيها من Google. عندما أقوم بالبحث في Bing، فإنه لا يصنف الموقع A للعبارة المكونة من كلمتين. ولكنه لا يصنف الموقع B أيضًا، مما يشير إلى أن Bing ربما لم يتأثر بالروابط كما تأثر Google.

لكن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن Bing يصنف الموقع A ذو الشعبية الكبيرة للعبارة الأكثر وصفًا المكونة من ثلاث كلمات. إذا كنت تريد معرفة ما إذا كان هناك شيء ما يحتل مرتبة عالية على Google بسبب الروابط، فتحقق من نفس عبارات الكلمات الرئيسية على Bing.

إذا كانت نتائج SERP متماثلة إلى حد كبير باستثناء الموقع المشبوه الوحيد الذي لم يتم تصنيفه في Bing، فهذا دليل على أن هذا الموقع قد يتم تصنيفه في Google بسبب الروابط.

وهذا مجرد رسم توضيحي يوضح قوة الروابط في التأثير على نتائج بحث Google.

السؤال المتعلق بكيفية ربط البناء أمر محبط

بالعودة إلى الشخص الذي طرح السؤال على جون مولر، يمكن للمرء أن يفهم الإحباط المتأصل في السؤال الذي تم طرحه:

“نريد فقط أن نعرف…”

من الصعب الإجابة على إجابة كيفية بناء شعبية الكلام الشفهي من خلال الترويج للموقع لكل من المستخدمين ومواقع الويب.

هناك العديد من الأشخاص الذين يقترحون حلولاً قصيرة المدى لمشاكل طويلة المدى، وقد يكون من المحبط رؤية تلك الحلول المقترحة باستمرار كإجابة.

الاقتباس

شاهد إجابة جون مولر وهي تناقش إنشاء الرابط عند علامة دقيقة واحدة: