Rewrite this title: يجيب جون مولر من Google على أسئلة Rapid Fire SEO

ستساعدك المقالة التالية: يجيب جون مولر من Google على أسئلة Rapid Fire SEO

يجيب جون مولر من Google على مجموعة مختلطة من أسئلة تحسين محركات البحث بأسلوب سريع النيران في أحدث مقطع فيديو على قناة Google Search Central.

يعد هذا الفيديو أحدث إصدار في سلسلة اسأل Googlebot (المعروفة سابقًا باسم “اسأل Google Webmasters”) حيث يجيب أعضاء فريق دعم البحث في Google على الأسئلة التي يرسلها مالكو المواقع.

ركزت الإصدارات السابقة من Ask Googlebot على الإجابة على سؤال واحد لكل مقطع فيديو. ولكن ليس كل سؤال يتعلق بتحسين محركات البحث يحتاج إلى مقطع فيديو مدته أربع دقائق حتى يتمكن من تقديم إجابة كاملة. يمكن للبعض الإجابة في جملة واحدة أو جملتين سريعتين.

فيما يلي خمسة من هذه الأسئلة بالإضافة إلى إجابات مولر. لا يوجد موضوع لهذه الأسئلة، لأنها تتراوح من الأساسيات إلى شبكات CDN إلى ملفات خرائط الموقع.

دعونا ندخل في ذلك.

السؤال 1: الكنسي

س: هل هناك أي فرصة للصفحة الأساسية ذات المرجعية الذاتية لتجاوز الصفحة الأساسية أو المفضلة الموجودة؟ هل هناك حاجة حقًا إلى الكنسيات الذاتية؟

أ: يقول مولر إنه يجب على مالكي المواقع تجنب استخدام عناوين URL متعددة في نفس الصفحة حيث يشيرون إلى عناوين URL منفصلة.

السؤال 2: عناوين URL

س: هل من المقبول وضع الشهر والتاريخ في عناوين URL؟ هل سيؤثر هذا على تصنيفات جوجل؟

أ: يقول مولر إن وجود التاريخ في عنوان URL أمر جيد. ولا يؤثر ذلك على الزحف إلى الصفحة أو فهرستها أو تصنيفها.

السؤال 3: شبكات توصيل المحتوى (CDNs)

س: هل يمثل استخدام شبكات CDN لتوصيل الصور مشكلة؟ (نظرًا لأن الصور ليست موجودة على خادم الموقع ولا يدعم Google تحديد عنوان الصورة الأساسي)

أ: يعد استخدام شبكات CDN للصور أمرًا جيدًا. يقول مولر إن الصور لا يجب أن تكون على الخادم الخاص بك.

السؤال 4: استهداف الجمهور الواسع

س: ما هي أفضل طريقة للظهور في SERPs إذا كان الموقع يستهدف جمهورًا عالميًا بنطاق واحد؟

أ: يقول مولر إنه من الجيد أن يكون لديك نطاق واحد لجمهور عالمي. تحتوي العديد من المواقع على إصدار واحد فقط متاح عالميًا، ويمكن تصنيفها في بلدان متعددة.

السؤال الخامس: ملفات خريطة الموقع

س: هل يعد ترك ملف التحقق من مشرفي المواقع من Google خارج ملف sitemap.xml أمرًا سيئًا؟

أ: لا تحتاج إلى تضمين ملف التحقق في ملف خريطة الموقع الخاص بك. يقول مولر إن ملف التحقق مخصص لـ Search Console فقط. لا يمكن لأي شخص آخر أن يفعل أي شيء مفيد معها.

شاهد الفيديو الكامل أدناه: