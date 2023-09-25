Rewrite this title: يجيب Google إذا كان الوصف التعريفي مهمًا للتصنيفات

ستساعدك المقالة التالية: يجيب Google إذا كان الوصف التعريفي مهمًا للتصنيفات
أجاب جون مولر من Google على سؤال حول ما إذا كان من الممكن استخدام الوصف التعريفي للتأثير على تصنيفات البحث.
إنه سؤال جيد لأن Google تنصح باستخدام أوصاف تعريفية فريدة على صفحات الويب. إذن هناك نوع من التأثير، لكن هل هذا التأثير مرتبط بالتصنيفات؟ يجيب جون مولر على هذا السؤال.
عنصر ميتا
تُعرف العلامة الوصفية رسميًا باسم a عنصر التعريف. يتم استخدام عنصر التعريف لوصف (تمثيل) المعلومات على مستوى المستند حول صفحة الويب.
من أجل وصف خصائص مختلفة لصفحة الويب، يحتوي عنصر التعريف (مثل جميع عناصر HTML) على سمات تعمل على توسيع عنصر التعريف بحيث يمكنه توفير نوع معين من المعلومات لمتصفح الويب أو لزاحف الويب (مثل Googlebot ).
على سبيل المثال:
- تتواصل علامة meta robots مع برامج الزحف.
- تتصل علامة التحديث التعريفي بالمتصفح.
هناك العديد من العلامات الوصفية الأخرى التي تتصل مباشرة بمحركات البحث والمتصفحات:
- اسم التعريف = “منفذ العرض”
- التعريف http-equiv=”تحديث”
- الاسم التعريفي =”google-site-verification”
- الاسم التعريفي =”googlebot” المحتوى =”notranslate”
بيانات العناصر التعريفية هي معلومات ليس من المفترض أن يراها زوار الموقع بشكل مباشر (على الرغم من أنه يمكن رؤيتها بشكل غير مباشر عبر نتائج البحث).
ميتا الوصف
W3C هي هيئة وضع المعايير المسؤولة عن تعريف HTML (من بين أمور أخرى)
الرسمي مواصفات W3C للوصف التعريفي تشير العلامة إلى أن الوصف التعريفي مصمم للاستخدام بواسطة محركات البحث.
“يجب أن تكون القيمة عبارة عن سلسلة حرة تصف الصفحة. يجب أن تكون القيمة مناسبة للاستخدام في دليل الصفحات، على سبيل المثال، في محرك البحث.
يجب ألا يكون هناك أكثر من عنصر تعريف واحد مع تعيين سمة الاسم الخاصة به على وصف القيمة لكل مستند.
توصيات جوجل بشأن الأوصاف التعريفية
جوجل يشير توثيق المقتطفات إلى الأوصاف التعريفية يتم استخدامها لإنشاء مقتطفات نتائج البحث.
إذا تم استخدام الوصف التعريفي بشكل صحيح، فإن الوصف التعريفي المعروض في نتائج البحث سوف يوصل إلى زائر موقع الويب المحتمل موضوع الصفحة ويعطيه فكرة عما يمكن توقعه إذا نقر على الرابط وقام بزيارة موقع الويب.
ليس هناك حد للمدة التي يمكن أن يستغرقها الوصف التعريفي.
ومع ذلك، هناك حد لمقدار الوصف التعريفي الذي ستختار محركات البحث عرضه. يتم تحديد الحد من خلال مقدار ما يمكن عرضه على جهاز المتصفح الخاص بالمستخدم.
يقدم دليل SEO للمبتدئين من Google مزيدًا من المساعدة بشأن الأوصاف التعريفية:
“تزود علامة الوصف التعريفي الخاصة بالصفحة Google ومحركات البحث الأخرى بملخص حول موضوع الصفحة.
قد يتكون عنوان الصفحة من بضع كلمات أو عبارة، في حين أن علامة الوصف التعريفي للصفحة قد تكون جملة أو اثنتين أو حتى فقرة قصيرة. مثل عنصر