Rewrite this title: يجيب Google إذا كان الوصف التعريفي مهمًا للتصنيفات

ستساعدك المقالة التالية: يجيب Google إذا كان الوصف التعريفي مهمًا للتصنيفات

أجاب جون مولر من Google على سؤال حول ما إذا كان من الممكن استخدام الوصف التعريفي للتأثير على تصنيفات البحث.

إنه سؤال جيد لأن Google تنصح باستخدام أوصاف تعريفية فريدة على صفحات الويب. إذن هناك نوع من التأثير، لكن هل هذا التأثير مرتبط بالتصنيفات؟ يجيب جون مولر على هذا السؤال.

عنصر ميتا

تُعرف العلامة الوصفية رسميًا باسم a عنصر التعريف. يتم استخدام عنصر التعريف لوصف (تمثيل) المعلومات على مستوى المستند حول صفحة الويب.

من أجل وصف خصائص مختلفة لصفحة الويب، يحتوي عنصر التعريف (مثل جميع عناصر HTML) على سمات تعمل على توسيع عنصر التعريف بحيث يمكنه توفير نوع معين من المعلومات لمتصفح الويب أو لزاحف الويب (مثل Googlebot ).

على سبيل المثال:

تتواصل علامة meta robots مع برامج الزحف.

تتصل علامة التحديث التعريفي بالمتصفح.

هناك العديد من العلامات الوصفية الأخرى التي تتصل مباشرة بمحركات البحث والمتصفحات:

اسم التعريف = “منفذ العرض”

التعريف http-equiv=”تحديث”

الاسم التعريفي =”google-site-verification”

الاسم التعريفي =”googlebot” المحتوى =”notranslate”

بيانات العناصر التعريفية هي معلومات ليس من المفترض أن يراها زوار الموقع بشكل مباشر (على الرغم من أنه يمكن رؤيتها بشكل غير مباشر عبر نتائج البحث).

ميتا الوصف

W3C هي هيئة وضع المعايير المسؤولة عن تعريف HTML (من بين أمور أخرى)

الرسمي مواصفات W3C للوصف التعريفي تشير العلامة إلى أن الوصف التعريفي مصمم للاستخدام بواسطة محركات البحث.

“يجب أن تكون القيمة عبارة عن سلسلة حرة تصف الصفحة. يجب أن تكون القيمة مناسبة للاستخدام في دليل الصفحات، على سبيل المثال، في محرك البحث.

يجب ألا يكون هناك أكثر من عنصر تعريف واحد مع تعيين سمة الاسم الخاصة به على وصف القيمة لكل مستند.

توصيات جوجل بشأن الأوصاف التعريفية

جوجل يشير توثيق المقتطفات إلى الأوصاف التعريفية يتم استخدامها لإنشاء مقتطفات نتائج البحث.

إذا تم استخدام الوصف التعريفي بشكل صحيح، فإن الوصف التعريفي المعروض في نتائج البحث سوف يوصل إلى زائر موقع الويب المحتمل موضوع الصفحة ويعطيه فكرة عما يمكن توقعه إذا نقر على الرابط وقام بزيارة موقع الويب.

ليس هناك حد للمدة التي يمكن أن يستغرقها الوصف التعريفي.

ومع ذلك، هناك حد لمقدار الوصف التعريفي الذي ستختار محركات البحث عرضه. يتم تحديد الحد من خلال مقدار ما يمكن عرضه على جهاز المتصفح الخاص بالمستخدم.

يقدم دليل SEO للمبتدئين من Google مزيدًا من المساعدة بشأن الأوصاف التعريفية:

“تزود علامة الوصف التعريفي الخاصة بالصفحة Google ومحركات البحث الأخرى بملخص حول موضوع الصفحة.

قد يتكون عنوان الصفحة من بضع كلمات أو عبارة، في حين أن علامة الوصف التعريفي للصفحة قد تكون جملة أو اثنتين أو حتى فقرة قصيرة. مثل عنصر

، يتم وضع علامة الوصف التعريفي داخل عنصر<head> في مستند HTML الخاص بك.</p><p>تتوافق نصيحة Google باستخدامه كملخص لما يمكن أن يتوقع زائر الموقع رؤيته، مع الهدف من عنصر الوصف التعريفي كما هو موضح في المعايير الرسمية كما هو موضح في وثائق W3C.</p><h2><span class="ez-toc-section" id="%D9%87%D9%84_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85_Google_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%9F"></span>هل تستخدم Google الوصف التعريفي للتصنيف؟<span class="ez-toc-section-end"></span></h2><p>كان الشخص الذي يطرح السؤال يسأل على وجه التحديد عن إضافة معلومات اسم الموقع إلى الوصف التعريفي وما إذا كان ذلك سيساعد في التصنيف.</p><div class='code-block code-block-8' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'><style>.ai-rotate {position: relative;} .ai-rotate-hidden {visibility: hidden;} .ai-rotate-hidden-2 {position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} .ai-list-data, .ai-ip-data, .ai-filter-check, .ai-fallback, .ai-list-block, .ai-list-block-ip, .ai-list-block-filter {visibility: hidden; position: absolute; width: 50%; height: 1px; top: -1000px; z-index: -9999; margin: 0px!important;} .ai-list-data, .ai-ip-data, .ai-filter-check, .ai-fallback {min-width: 1px;}</style><div class='ai-rotate ai-unprocessed ai-timed-rotation ai-8-2' data-info='WyI4LTIiLDJd' style='position: relative;'><div class='ai-rotate-option' style='visibility: hidden;' data-index="1" data-name="QWQgQQ==" data-time="MTM="><p><center><div class="ads-box"><div class="ads-sticky"><div data-ad="choq.fm_fluid_lb+sq_1_2" data-devices="m:1,t:1,d:1" class="demand-supply"></div> <script data-optimized="1" src="data:text/javascript;base64,d2luZG93LmRlbWFuZFN1cHBseSYmZGVtYW5kU3VwcGx5LnN1cmdlJiZkZW1hbmRTdXBwbHkuc3VyZ2UuZGlzcGxheUFkKCdjaG9xLmZtX2ZsdWlkX2xiK3NxXzFfMicp" defer></script> </div></div></center></p></div><div class='ai-rotate-option' style='visibility: hidden; position: absolute; top: 0; left: 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absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} .ai-list-data, .ai-ip-data, .ai-filter-check, .ai-fallback, .ai-list-block, .ai-list-block-ip, .ai-list-block-filter {visibility: hidden; position: absolute; width: 50%; height: 1px; top: -1000px; z-index: -9999; margin: 0px!important;} .ai-list-data, .ai-ip-data, .ai-filter-check, .ai-fallback {min-width: 1px;}</style><div class='ai-rotate ai-unprocessed ai-timed-rotation ai-9-2' data-info='WyI5LTIiLDJd' style='position: relative;'><div class='ai-rotate-option' style='visibility: hidden;' data-index="1" data-name="QWQgQQ==" data-time="MTE="><p><center><div class="ads-box"><div class="ads-sticky"><div data-ad="choq.fm_fluid_lb+sq_1_2" data-devices="m:1,t:1,d:1" class="demand-supply"></div> <script data-optimized="1" src="data:text/javascript;base64,d2luZG93LmRlbWFuZFN1cHBseSYmZGVtYW5kU3VwcGx5LnN1cmdlJiZkZW1hbmRTdXBwbHkuc3VyZ2UuZGlzcGxheUFkKCdjaG9xLmZtX2ZsdWlkX2xiK3NxXzFfMicp" defer></script> </div></div></center></p></div><div class='ai-rotate-option' style='visibility: hidden; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;' data-index="2" data-name="QWQgQg==" data-time="MTI="><p><center><div class="ads-box"><div class="ads-sticky"><div data-ad="choq.fm_fluid_lb+sq_3" data-devices="m:1,t:1,d:1" class="demand-supply"></div> <script data-optimized="1" src="data:text/javascript;base64,d2luZG93LmRlbWFuZFN1cHBseSYmZGVtYW5kU3VwcGx5LnN1cmdlJiZkZW1hbmRTdXBwbHkuc3VyZ2UuZGlzcGxheUFkKCdjaG9xLmZtX2ZsdWlkX2xiK3NxXzMnKQ==" defer></script> </div></div></center></p></div></div></div><p><strong>أجاب جون مولر:</strong></p><p>“لذا يتم استخدام الوصف التعريفي بشكل أساسي كمقتطف في صفحة نتائج البحث.</p><p>وهذا ليس شيئًا قد نستخدمه في التصنيف.</p><div class='code-block code-block-10' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'><style>.ai-rotate {position: relative;} .ai-rotate-hidden {visibility: hidden;} .ai-rotate-hidden-2 {position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} .ai-list-data, .ai-ip-data, .ai-filter-check, .ai-fallback, .ai-list-block, .ai-list-block-ip, .ai-list-block-filter {visibility: hidden; position: absolute; width: 50%; height: 1px; top: -1000px; z-index: -9999; margin: 0px!important;} .ai-list-data, .ai-ip-data, .ai-filter-check, .ai-fallback {min-width: 1px;}</style><div class='ai-rotate ai-unprocessed ai-timed-rotation ai-10-2' data-info='WyIxMC0yIiwyXQ==' style='position: relative;'><div class='ai-rotate-option' style='visibility: hidden;' data-index="1" data-name="QWQgQQ==" data-time="MTE="><p><center><div class="ads-box"><div class="ads-sticky"><div data-ad="choq.fm_fluid_lb+sq_1_2" data-devices="m:1,t:1,d:1" class="demand-supply"></div> <script data-optimized="1" src="data:text/javascript;base64,d2luZG93LmRlbWFuZFN1cHBseSYmZGVtYW5kU3VwcGx5LnN1cmdlJiZkZW1hbmRTdXBwbHkuc3VyZ2UuZGlzcGxheUFkKCdjaG9xLmZtX2ZsdWlkX2xiK3NxXzFfMicp" defer></script> </div></div></center></p></div><div class='ai-rotate-option' style='visibility: hidden; position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;' data-index="2" data-name="QWQgQg==" data-time="MTM="><p><center><div class="ads-box"><div class="ads-sticky"><div data-ad="choq.fm_fluid_lb+sq_3" data-devices="m:1,t:1,d:1" class="demand-supply"></div> <script data-optimized="1" src="data:text/javascript;base64,d2luZG93LmRlbWFuZFN1cHBseSYmZGVtYW5kU3VwcGx5LnN1cmdlJiZkZW1hbmRTdXBwbHkuc3VyZ2UuZGlzcGxheUFkKCdjaG9xLmZtX2ZsdWlkX2xiK3NxXzMnKQ==" defer></script> </div></div></center></p></div></div></div><p>ولكن من الواضح أن وجود مقتطف جيد على صفحة نتائج البحث، يمكن أن يجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام للأشخاص لزيارة صفحتك فعليًا عندما يرون ترتيب صفحتك في نتائج البحث.</p><h2><span class="ez-toc-section" id="%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB"></span>الوصف التعريفي وتحسين محركات البحث<span class="ez-toc-section-end"></span></h2><p>هناك الكثير مما يجب معرفته عن عناصر HTML الوصفية، وهذا السؤال هو مثال جيد لقيمة فهم HTML وكيفية استخدامها بواسطة المتصفحات ومحركات البحث.</p><p>يساعد فهم المعلومات الأساسية حول العناصر التعريفية وعلامة الوصف التعريفي على وجه الخصوص في بناء فهم أفضل لكيفية توافق جميع الأجزاء معًا لتحسين محركات البحث.</p><h2><span class="ez-toc-section" id="%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3"></span>الاقتباس<span class="ez-toc-section-end"></span></h2><h3><span class="ez-toc-section" id="%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%87%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%9F"></span>هل الوصف التعريفي مهم للتصنيفات؟<span class="ez-toc-section-end"></span></h3><div class='code-block code-block-11' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: both;'><style>.ai-rotate {position: relative;} .ai-rotate-hidden {visibility: hidden;} .ai-rotate-hidden-2 {position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;} .ai-list-data, .ai-ip-data, .ai-filter-check, .ai-fallback, .ai-list-block, .ai-list-block-ip, .ai-list-block-filter {visibility: hidden; position: absolute; width: 50%; height: 1px; top: -1000px; z-index: -9999; margin: 0px!important;} .ai-list-data, .ai-ip-data, .ai-filter-check, .ai-fallback {min-width: 1px;}</style><div class='ai-rotate ai-unprocessed ai-timed-rotation ai-11-2' data-info='WyIxMS0yIiwyXQ==' style='position: relative;'><div class='ai-rotate-option' style='visibility: hidden;' data-index="1" data-name="QWQgQQ==" data-time="MTM="><p><center><div class="ads-box"><div class="ads-sticky"><div data-ad="choq.fm_fluid_lb+sq_1_2" data-devices="m:1,t:1,d:1" class="demand-supply"></div> <script data-optimized="1" src="data:text/javascript;base64,d2luZG93LmRlbWFuZFN1cHBseSYmZGVtYW5kU3VwcGx5LnN1cmdlJiZkZW1hbmRTdXBwbHkuc3VyZ2UuZGlzcGxheUFkKCdjaG9xLmZtX2ZsdWlkX2xiK3NxXzFfMicp" defer></script> 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ez-toc-grey ez-toc-container-direction"><div class="ez-toc-title-container"><p class="ez-toc-title " >Table of Contents</p> <span class="ez-toc-title-toggle"><a href="#" class="ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle" aria-label="Toggle Table of Content" role="button"><label for="item-65122f17ee5fe" ><span class=""><span style="display:none;">Toggle</span><span class="ez-toc-icon-toggle-span"><svg style="fill: #999;color:#999" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="list-377408" width="20px" height="20px" viewBox="0 0 24 24" fill="none"><path d="M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z" fill="currentColor"></path></svg><svg style="fill: #999;color:#999" class="arrow-unsorted-368013" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="10px" height="10px" viewBox="0 0 24 24" version="1.2" baseProfile="tiny"><path d="M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 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href="#%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B5%D8%A7%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9" title="توصيات جوجل بشأن الأوصاف التعريفية">توصيات جوجل بشأن الأوصاف التعريفية</a></li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class="ez-toc-link ez-toc-heading-4" href="#%D9%87%D9%84_%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85_Google_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%9F" title="هل تستخدم Google الوصف التعريفي للتصنيف؟">هل تستخدم Google الوصف التعريفي للتصنيف؟</a></li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class="ez-toc-link ez-toc-heading-5" href="#%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB" title="الوصف التعريفي وتحسين محركات البحث">الوصف التعريفي وتحسين محركات البحث</a></li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class="ez-toc-link ez-toc-heading-6" href="#%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3" title="الاقتباس">الاقتباس</a><ul class='ez-toc-list-level-3'><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class="ez-toc-link ez-toc-heading-7" href="#%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A_%D9%85%D9%87%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%9F" title="هل الوصف التعريفي مهم للتصنيفات؟">هل الوصف التعريفي مهم للتصنيفات؟</a></li></ul></li></ul></nav></div></div><div class="otw-two otw-columns otw-pull-twentytwo otw-primary-sidebar"><div class="otw-sticky-sidebar"><div class="otw-sidebar" id="otw-sidebar-1"><div id="gridlove_adsense_widget-3" class="widget gridlove_adsense_widget gridlove-widget-expand"><div class="gridlove-adsense-wrapper"><div class='code-block code-block-15' style='margin: 8px auto; text-align: center; display: block; clear: 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